Лаборатории ЦРУ, вертолеты над городами: зачем украинцев кормят фейками о коронавирусе?

7 апреля, 2020, 10:37

Лариса Волошина

Не так страшен COVID-19, как профессиональные провокаторы, решившие погреть на нем руки. Благодаря их усилиям уровень агрессии в мире растет

Но я бы не спешила ограничивать внимание только манипуляторами. Кто же верит во все эти байки: о вертолетах, которые должны разбрызгивать над городами дезинсектор; о том, что вирус придумали в ЦРУ, Китае, России (нужное подчеркнуть). Кто же распространяет по сетям все эти глупости, ссылается на них, выстраивает на них "эффективные" стратегии выживания. Если внимательно присмотреться к свидетелям отсутствия коронавируса, то можно заметить, что в их головах одновременно уживаются две взаимоисключающие "истины". Они верят, что никакого вируса нет. Что это маркетинговый ход, или вселенский заговор с целью установить тотальный всемирный полицейский режим. И одновременно, что вирус был создан специально. Для того, чтобы существенно уменьшить популяцию человечества и снять нагрузку с пенсионного фонда.

Наличие двух взаимоисключающих реальностей, которые без всякого когнитивного диссонанса сосуществуют в одной коллективной голове, указывает на то, что речь идет о спланированной пропагандистской кампании. Пропаганда - это тоже своеобразный вирус. Она распространяется, заражает, имеет пики поражения и наносит вред социальному организму. Так, к примеру в Великобритании, после того, как в сети стали распространять "информацию" о связи между вышками сотовой связи и пандемией COVID-19, в течение только прошлой недели были подожжены три башни 5G. В Италии сначала появились сообщения о существовании посвященных групп, участники которых договариваются вместе грабить продуктовые магазины, и только потом образовались сами группы. В основе любого влияния на массы лежит только две технологии - страх и подкуп. В условиях реальной опасности ложная информация легко провоцирует людей на асоциальные поступки. По словам Питера Померанцева, автора книги "Правды нет и все возможно", современная пропаганда направлена не только на то, чтобы навязать ложные убеждения. Она подрывает представление об имеющейся реальности. Для нас эта ситуация знакома, когда миллионы украинцев ухватились за миф тотального "обнищания". Люди поверили в падение экономики, хотя статистика показывала ее неуклонный рост. Те, кто привык несколько раз в год отдыхать за границей, ничтоже сумняшеся называли себя "бедняками". К чему это привело? Напуганные несуществующим экономическим кризисом люди легко купились на обещания всего и сразу. Целью любой навязанной ложной картины мира является побуждение масс на выгодные манипулятору поступки и решения.

Так для чего же навеиваются мифы о коронавирусе? Первая причина - падение доверия к существующим государственным институтам. Так, бывшая пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман в эфире пророссийского телеканала NewsOne назвала мэра Харькова Геннадия Кернеса "Украинская Рузвельтом". Уверяла, что он пользуется таким авторитетом, что должен сам диктовать условия центру, а не наоборот. Мол, слабый Киев больше не нужен Харькову. По словам экс-депутата, эта ситуация скоро повторится и в других регионах страны. На этом фоне видео, на котором олигарх Ярославский и Геннадий Кернес публично унижали руководство Харьковской ОГА, называя его неспособным справиться с эпидемией, приобретает особое значение. Оно становится ориентиром для всех "Рузвельтов" местного разлива.

Вторая цель - увеличение социальной напряженности, повышение уровня агрессии и, как следствие, акты неповиновения, вспыхивающие перманентно в самых неожиданных местах. Вообще выносится мнение, что только сильной рукой можно справиться с опасностью. В качестве примера приводится авторитарный Китай и вождистская Россия. Кроме очевидной рекламы неэффективного в современном мире репрессивного стиля правления, концепция "сильной руки" имеет сугубо практические последствия. Люди, которых убедили, что насилие является единственным спасением, больше не видят необходимости сдерживать себя. Во Франции, к примеру, из-за бытовых драк и ссор пришлось создавать дополнительные полицейские подразделения. В Украине тоже наблюдается рост преступности. Только за прошедшую неделю и только в Киеве произошло несколько нападений на журналистов. Средь бела дня, в людных местах. Также растет число ограблений. И причина здесь не только в том, что у людей уменьшается денежный запас. Пропаганда силы дает сигнал, что время пришло - "теперь все можно". Она утверждает, что общая опасность является оправданием для любой дикости.

Неспособность государства справиться со вспышками насилия в одном месте может стать сигналом, что никакого государства больше нет, что каждый теперь "сам себе президент". Что-то подобное мы наблюдали в ныне оккупированных районах, где отказ правоохранителей защищать правопорядок конвертировался в стаи маргиналов, готовых взять автомат и почувствовать себя властью. Большинство из них на самом деле выбирали не между Украиной и Россией, а между силой и бессилием. Доказательством этого утверждения может служить тот факт, что там, где мятежники были обезврежены, а украинские флаги вернулись на законное место рекрутинг в деструктивные антиукраинские силы сошел на нет.

Танго всегда танцуют двое. Поэтому, для того, чтобы бороться с информационной пандемией нужно понимать почему люди вообще верят в любую чушь. Все дело в контроле. Вернее, в его потере. Люди пытаются контролировать то, что контролировать невозможно. Вирус невидим. Больным может оказаться любой. Стопроцентного алгоритма действий по обеспечению своей безопасности не существует. Можно носить маску. Но где гарантия? Можно до дыр тереть руки. Но одного рокового соприкосновения может быть достаточно. Страх увеличивает представление об опасности, а противоречивые пропагандистски фейки создают ситуацию неопределенности. Когда знать точно невозможно, психика начинает спасаться в алогичных теориях заговора: "Если у меня есть "точная информация", что является причиной опасности, я контролирую хоть что-то в своей жизни". Теория заговора по своей структуре напоминает параноидальный бред. Поэтому психика человека просто не имеет выбора, кроме как искать виновных, агрессировать на всех и вся. В этот самый момент и появляется манипулятор, который предлагает спасение. Региональные черчилли, социально-справедливые ограбления, поджог башен связи для борьбы с распространением COVID-19, или знаменитая "экспроприация экспроприаторов". Люди объединяются в толпу, а дальше... А дальше они больше не руководствуются здравым смыслом и причинно-следственными соображениями. Поэтому бороться необходимо не с фейками, а с целями, ради которых их запускает манипулятор. Они неизменны. Противостоять нужно тем, кто внушает мысль о распаде Украины, кто провоцирует социальные, политические и гражданские противостояния. А для этого действующей власти нужно прекратить заигрывать с антиукраинскими силами и сконцентрироваться на решении насущных проблем. Ничто так не способствует восстановлению доверия к государству, как институты, которые эффективно работают.