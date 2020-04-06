Бутылка. История на разлив

7 апреля, 2020, 09:23

Во время карантина, как, собственно, и в "мирную", допандемийную эпоху, люди не только едят, но и пьют. И врачи настоятельно рекомендуют пить как можно больше, особенно, если вы почувствовали симптомы простуды. Конечно, налегая на теплые и безалкогольные напитки

Впрочем, сегодня мы вряд ли можем представить себе даже минеральную воду, не говоря уже о вине или пиво, без их, привычной для нас тары - бутылки. И именно о ней - нынешний наш рассказ.

Жажду, конечно, испытывают не только люди. Для животных водопой настолько важнен, что в саваннах даже естественные враги заключают так называемые "водные перемирия", чтобы и хищники, и их потенциальные жертвы могли напиться вдоволь. Некоторые из обитателей дикой природы - такие как верблюды - даже приучились "носить воду с собой".

Людям природа таких возможностей не дала. Поэтому нашим далеким предкам пришлось придумывать способы хранения и транспортировки жидкостей. Наконец научились использовать для этого... овощи, прежде всего тыквы. Их высушивали, при необходимости вынимали "внутренности" и превращали в довольно удобную емкость, которая долгое время сохраняла воду свежей и даже прохладной. Отверстие в тыкве было легко заткнуть чипом из травы, початка или другого подручного материала. К тому же тыквы бывают разного размера.

Позже охотники, а скорее уж скотоводы, у которых оставалось много шкур убитых животных, привыкли хранить жидкость (и не только воду, кстати, но и, скажем, молоко) в специально изготовленных кожаных мешках - мехах. По размеру они превосходили даже самую большую тыкву, к тому же определял эти размеры мастер, а не природа, и не надо было ждать пока нужный овощ созреет.

Мехи и тыквы для транспортировки были действительно удобны. А вот для изготовления напитков, особенно алкогольных - не очень. Пьянящие напитки сначала делали в каменных емкостях - естественных или видолбленых в мягкой породе. Именно так происходило, скажем, в одном из древнейших человеческих поселений, остатки которого были раскопаны на холме Гёбекли-Тепе в нынешней Турции. Правда, мы не знаем наверняка, что именно изготавливали в найденных в Гёбекли-Тепе "чанах" - питье или что-то вроде "каши" из забродивщего ячменя, но это был именно алкогольный продукт, и в дальнейшем именно такую технологию использовали для изготовления хмельных напитков и в других местах.

Жизнь древних "пивоваров", а вместе с ними и всех людей, значительно упростило изобретение керамики - посуды из глины. Вот его уже точно можно было производить в самых разнообразных формах и размерах - лишь бы хватало сырья и фантазии у гончаров. Часто керамические сосуды делали похожими на тыкву - не столько "в знак благодарности" за спасение человечества в эпоху, когда другой посуды не было, как просто воспроизводя форму, уже хорошо себя "зарекомендовавшую". Но в конце-концов популярнее стали кувшины - напитки из них сначала глотали. А уже потом начали разливать по пригоршням или бокалам.

Вино, если верить исследователям, сразу начали делать в больших керамических кувшинах. В Грузии, где раньше всего овладели искусством виноделия, их называют квеври и до сих пор используют во многих домашних хозяйствах. Впрочем, из квеври напиток нужно как-то доставать - тем же кувшином или ковшом (со словом "ковш", кстати, связаны и тот же украинский глагол "ковтать").

Со временем вино (и не только вино, но и пиво или, например, масло) начали разливать в кувшины немного увеличенного размера (примерно на 30 литров), вк которым - для удобства - добавили ручки. Так появилась знаменитая амфора. Изобрели ее на Ближнем Востоке и активно использовали уже финикийцы, но нам она больше известна как обычная посуда древних греков. Большие кувшины эллины использовали в основном для перевозки зерна и именовали пифосами. В пифосе, между прочим, жил и известный философ Диоген. Немало наших современников, правда, уверены, что его домом была большая бочка, но их в Древней Греции просто не было.

Для того, чтобы содержание сосуда не разливалось во время перевозки, их запечатывали - смолой или той же глиной, но необожженной. То есть, что именно находится в пифосе или амфоре можно было понять, конечно, только открыв их. Чтобы сделать прозрачную посуду, требовался другой материал - стекло.

Со стеклом человечество было знакомо давно. В конце концов, даже в каменном веке оружие делали не только из кремня, но и из обсидиана - того же стекла, но вулканического, природного и непрозрачного. Технология производства искусственного стекла была открыта в Месопотамии в 4 тысячелетии до нашей эры, скорее всего случайно - просто в печь попала смесь соды и песка. Впрочем, сначала это были капли стекла, похожие на камни, и использовали их для изготовления украшений.

Применять новый материал для изготовление посуды начали около 1500 года до нашей эры - как в Месопотамии, так и в долине Нила. Египетские изделия, впрочем, сохранились лучше (климат способствовал), к тому же, раскапывая руины города Ахетатон, археологи нашли целую стеклянную мастерскую. Поэтому первенство в изобретении стеклянной посуды в конце концов оставили за египтянами.

Их технология, правда, была довольно примитивной. Металлический стержень просто облепляли кварцевой пастой, которую сначала обжигали, а потом охлаждали. Стержень вынимали, а полученную заготовку дошлифовывали - в буквальном смысле этого слова до нужного вида. Изготовить что-то большое таким образом было просто невозможно, поэтому большинство египетских изделий - это маленькие флакончики, пригодные для хранения духов и ценных масел. К тому же, даже эту технологию хранили в тайне - поэтому после нашествия "народов моря" в конце 2 тысячелетия стекольное производство в Египте просто исчезло.

К счастью, эстафету уже подхватили финикийцы, которые со временем наладили действительно массовое производство стеклянной посуды. А главное - в 1 веке в финикийском Сидоне была изобретена стеклодувная трубка, которая позволяла не "лепить", а выдувать стеклянные изделия, в том числе и больших размеров. Этим изобретением воспользовались уже римляне, которые в это время захватили и Грецию, и Финикию, и Египет. Именно в Римской империи бутылки - которые римляне называли "ампулами" - стали предметами повседневного быта. И распространились по огромным пространствам от Ближнего Востока до Испании и Британии.

Бутылки брали с собой в походы и римские воины - не только стеклянные, но и керамические. Так с ними познакомились и северные варвары - германцы. Походные ампулы легионеров, которые так пришлись им по душе, "дети лесов" называли на собственный лад - "флясками". Отсюда происходит и современное немецкое слово "фляша", и украинское "пляшка". А также "флакон" и "фляжка" (или "фляга"), которыми на самом деле эти производные ампулы и были.

Впрочем, римские бутылки были хорошим способом хранения напитка там, где их потребляли. Для транспортировки на большие расстояния они были слишком хрупкими, а перевозили как раз качественные вина, которыми не рисковали. Поэтому для грузовых перевозок обычно использовали все те же амфоры, или изобретенные галлами деревянные бочки (Диоген до того времени, правда, не дожил). А потом поняли, что именно в бочках вино лучше "созревает" и приобретает новое качество.

С падением Римской империи масштабное стекольное производство очередной раз пропало, по крайней мере на Западе. Средневековым европейцам остались деревянные бочки и кувшины - керамические или металлические (впрочем, последние уже были роскошью, которую позволить себе мог не каждый). Технологии изготовления стеклянной посуды сохранились на Востоке, но он стал преимущественно мусульманским и вино (не говоря уж о пиве, которое в этих краях почти неизвестно) превратилось в запретный напиток. Это, правда, не помешало арабам и персам сохранить даже форму бутылок - с широким основанием и узким горлышком, которую теперь зачастую имели даже кувшины.

Изящная восточная посуда вызвала восторг у западных паломников и рыцарей, которые познакомились с ней во времена Крестовых походов. Ее привозили домой в качестве трофеев, покупали вместе с другими заморскими товарами у сирийских и египетских купцов, а в итоге начали заимствовать и сами технологии стекольного производства. В Венеции, а с 13 века - на соседнем с ней острове Мурано (так было безопаснее, учитывая пожары, которые время от времени вспыхивали в мастерских) наладили действительно массовое изготовление стеклянных изделий и бутылок в частности. Рецепты, которые позволяли делать качественное и, при необходимости, почти прозрачное стекло хранили в тайне. Впрочем, вскоре собственное стекольное производство возникло в соседних Фаэнце и Урбино, а затем в других итальянских городах и европейских странах.

Сначала каждая бутылка была настоящим произведением искусства. Их украшали рельефными изображениями цветов, а иногда целыми жанровыми сценами. Такие изделия, разумеется, не были бутылками в нынешнем понимании этого слова, а скорее благородным заменителем кувшина, в который набирали вино, чтобы подать его к столу.

Достичь уровня венецианских мастеров мало кому удавалось, поэтому именно их продукция пользовалась высоким спросом. Показательно, что слово, которым обозначаются бутылки во многих европейских языках (в том числе и украинская "бутыль") происходит от итальянского слова "ботилья".

С другой стороны, итальянские розничные торговцы быстро поняли, что именно в бутылках удобнее вино продавать, наполняя их напитком прямо в лавке. Для этого требовались как раз не оригинальные, а стандартные бутылки. Так, в конце 13 века в Тоскане (по легенде - в Сан-Джиминьяно) появилась знаменитая фьяско - бутылка с круглым донышком, оплетенная осокой или соломой.

Фьяско была воспета Боккаччо и зафиксирована для вечности на картинах Боттичелли и фресках Гирландайо. Однако итальянцы ценили ее именно за удобство - и даже название, имевшее откровенно иностранное происхождение (от той же германской "фляскы"), словно подчеркивало "пренебрежение условностями". Показательно, что именно для фьяско первой (в 1572 году) установили стандартный размер - 2,28 литра. Все остальные бутылки еще долго не имели единого стандарта.

Что объединяло фьяско со "стеклянными братьями", так это то, что они были такими же хрупкими, как их римские предки и не были готовы к дальним путешествиям. Поэтому вино к месту назначения все равно везли в бочках и разливали непосредственно перед продажей. Что, конечно, позволяло нечестным торговцам жульничать и выдавать худший, или даже разбавленный напиток за качественный. Чтобы гарантировать качество "от производителя", виноделы должны были получить возможность разливать вино у себя и перевозить его уже в бутылках. Но для этого была нужна революция в технологиях. И смена политического режима.

16 столетие открыло эпоху абсолютных монархий. Эти монархии не могли существовать без сильных регулярных армий. А регулярные армии - без мощной артиллерии, которую с тех пор стали называть "последним доводом королей". Обычно пушки отливали из бронзы, но так случилось, что Англия, скажем, больших запасов бронзы не имела. Поэтому с 1543 производила чугунные пушки. Вот только английский чугун был очень хрупким - ведь железо плавили в дровяных печах, которые просто не могли создать необходимую для качественного литья температуру. Только с переходом на каменный уголь удалось получить действительно качественный материал.

Применение угля позволило производить не только прочный чугун, но и прочное стекло. А вместе с тем - бутылки, пригодные к дальним перевозкам. Изобретателем такой посуды считают англичанина Кенельма Дигби. Именно он догадался сделать и утолщенное "кольцо" на горлышке, которое еще больше укрепило бутылку. Это произошло в 1632 году. В такую посуду можно было разливать не только вино, но и пиво, которое до того просто разрывало стеклянную посуду изнутри.

Впрочем, больше всего новая английская бутылка пригодилась французам. Точнее - французу. Монаху Пьеру Периньону, совершенствовавшему с 1668 года технологию производства игристых вин, которые мы привычно объединяем под названием шампанского. Монах не был их изобретателем, это сделали до него. Его больше беспокоил вопрос, как донести напиток до потребителя. Ища на него ответ, Периньон в конце концов убедился в преимуществах английской бутылки.

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Попутно он ввел традицию использования вместо початков пробок из особого вида португальского дуба (собственно, его сейчас и называют пробковым). Такая пробка плотно перекрывала горлышко - так, чтобы вино со временем не портилось, а "созревало" прямо в бутылке.

Вслед за шампанским начали разливать в бутылки и запечатывать пробкой и другие вина - прежде всего французские и португальские. Именно из этих стран вывозили свой любимый напиток англичане. А значит - именно к ним поставляли свои бутылки. Сначала контрабандой. Французское правительство ответило созданием собственной мануфактуры по производству бутылок, но в конкуренции все равно выигрывали англичане. Официально разливать шампанское по бутылкам разрешили только в 1728 году, а бургундское - в 1750 году, однако это была скорее легализация практики, которую уже невозможно было запретить.

Для хранения бутылок начали создавать винные погреба, их начали коллекционировать, сравнивать вкусы, поняв, что с возрастом вина приобретают новое качество. В конце концов, бутылка превратилась в меру обьема - так же как ранее объем и вес измеряли в бочках (собственно, и слово "тонна" - это, в переводе с французского, бочка, как и "баррель" - в переводе с английского). Правда, единого стандарта, как мы знаем, долгое время не существовало. И только в 1866 году он был установлен в 0,75 литра. Говорят, что именно таков средний объем посуды, которую способен за один раз "выдуть" обычный стеклодув. Другое объяснение - шесть бутылок в 0,75 литра составляют британский галлон. Или же 0,75 литра хорошо разливаются на шесть бокалов. Хотя, как по мне, с таким же успехом можно было установить меру и в пять, и в семь бокалов...

Упоминание о возможности стеклодува - подходящее напоминание о том, что до 19 века каждую бутылку производили вручную. И главным инструментом мастера были его легкие. Со всеми побочными последствиями... Только в 1828 году во Франции было создано устройство, которое позволяло "выдувать" стеклянную посуду с помощью механического насоса. Впрочем, англичане и американцы в то время пошли уже другим путем. В 1821 году началось машинное производство бутылок в Великобритании, а в 1825 году американец Джон Бейквел запатентовал технологию изготовления стеклянных изделий с помощью пресса.

Механизация процесса позволила не только упростить и увеличить производство бутылок, но и расширить их применение. Если раньше они предназначались прежде всего для вина, медицинских препаратов и духов (это отдельная история, рассказать о которой уже нет времени), то середина 19 века начала эпоху безалкогольных напитков и пива.

Пробки, изобретенные в свое время Периньоном, для них, правда, не подходили - слишком сложно было открывать бутылки. Но это только стимулировало изобретателей нового времени. В 1858 году Джон Мейсон запатентовал винтовую закрутку - "банки Мейсона" и сейчас используют украинские хозяйки домашнего консервирования, даже не догадываясь, кто их изобрел. В 1879-м - англичанин Генри Барретт создал винтовой колпачок для бутылок. В 1892-м - ирландец Уильям Пейнтер изобрел крончатую крышку - известную нам под именем "пивной", ведь она действительно используется преимущественно для пивных бутылок.

В 1887 году в Великобритании был создан полуавтомат, который мог производить до 200 бутылок в час, а американцу Майклу Оуэнсу в 1903 году удалось наконец полностью автоматизировать этот процесс. Союз предпринимателей бутылочной промышленности пытался остановить технологическое обновление и даже выкупил патенты Оуэнса за 12 миллионов золотых марок, но в конце концов был вынужден признать поражение. Искусство окончательно уступило место конвейеру.

После Второй мировой войны, вместе с распространением синтетических материалов наряду со стеклянными бутылками появились и пластиковые. Но их долгое время не использовали для напитков. В конце концов, газированные напитки их просто разрывали - как когда-то хрупкие стеклянные изделия. Первую бутылку из полиэтилентерефталата, способную "справиться" с внутренним давлением, создал в 1973 году американец Натаниэл Вайет. Среди преимуществ предложенного Вайетом материала была его способность к вторичной переработке. Впрочем, изобретатель, похоже, недооценил популярность, которой приобретет новая посуда. Пластиковых бутылок сегодня производят столько, что их просто не успевают перерабатывать. И предприниматели все чаще возвращаются к "старому, доброму стеклу".

Надеюсь и на вашей кухне осталось для него место?