Закон о рынке земли, кредит от МВФ и преодоления экономического кризиса

5 апреля, 2020, 10:07

Николай Княжицкий

Верховная Рада на внеочередном заседании выполнила одно из требований МВФ и приняла законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Почему "Европейская Солидарность" поддержала этот закон и как удалось добиться европейского рынка земли вместо ее дерибана

Итак, мы проголосовали за закон о земле. Почему, и какой именно закон мы проголосовали?

Во-первых, когда мы все выходили на Майдан, то требовали подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, и все говорили, что хотим быть членами Европейского Союза. Евромайдан это называлось, помните?

Так вот, все, кто стоял на Евромайдане, хотели, чтобы Украина жила по европейским ценностям и за верховенством европейского законодательства.

Во всех европейских странах земля частная. Но что это значит: частная земля? Это не просто слова, потому что от того, как ты используешь землю, зависит будущее твоего народа и твоей страны. От того, как ты бережешь землю, от того, как ты относишься к ней.

Именно поэтому в европейских странах в одни руки отдают от 200 до 500 гектаров. Тот, кому отдают эту землю, должен иметь опыт пользования земли, то есть это должен быть кто-то, кто на земле работает. Соответственно, государственное агентство контролирует каждое соглашение с землей и контролирует, как эта земля используется.

За такой закон мы, очевидно, были бы за изначально. Но в партии власти, в "Слуги народа", и в Зеленского были совсем другие планы. Они хотели продать украинскую землю без обязательств непонятно кому. На нее положили глаз и украинские олигархи, и различные финансовые круги Запада - любой. Причем не просто положили глаз, а хотели ее сделать лишь инструментом финансовых сделок. Именно поэтому "Слуги" подали закон, согласно которому 200 тысяч гектаров земли отдавались в одни руки. 200 тысяч гектаров земли в одни руки! Это треть области! И никто не контролировал, кто именно будет эти земли иметь. Можно было сделать три фирмы - и ты уже имеешь 600 тыс гектаров или еще больше. Никаких ограничений не было.

Конечно, мы выступали против такого закона. Мы подавали свои правки, но, в отличие от "Оппозиционной платформы за жизнь", например, мы ЗА частную собственность на землю, и в отличие от многих других, кто не голосовал за этот закон. Просто мы считаем, что закон должен быть европейским.

Дебаты продолжались очень долго. Международный валютный фонд прямо сказал: "Требуем от Украины этого закона". Но не сказал, каким именно этот закон должен быть. Это уже наша, украинцев, ответственность сделать хороший и качественный закон.

И здесь коронавирус. Кризис. Мало того, что власть Зеленского довела Украину до кризиса еще до коронавируса, потому что падало промышленное производство, падал внутренний валовой продукт, не платилась "тринадцатая пенсия", надбавки к пенсии, не проводилась индексация пенсий ... Ну вы это все видели еще и в коронавируса .

А после коронавируса вообще остановились предприятия. Половина людей окажется без работы. Этим людям нужны деньги. Где взять деньги? Нигде. Кроме как в Международном валютном фонде. И процент не так велик, и Украина без этих денег просто не проживет. И это станет знаком, как это всегда бывает, для многих других правительств, и для Евросоюза, и для других стран европейских, которые сказали: "Мы вам поможем, если вы будете сотрудничать с Международным валютным фондом, который будет контролировать продвижение реформ в вашей стране ".

Это понял Зеленский и вынес два закона: землю, которую он сам давно хотел принять, и так называемый "банковский" закон. "Банковский" - это значит, что те владельцы, которые довели свои банки до банкротства, а государство их восстановило, теперь претендуют и хотят забрать их обратно. Так вот, Международный валютный фонд говорит: "Нет, нет, нет. Должна быть справедливость. Однажды вас эти люди уже ограбили. Вы хотите, чтобы они вас вечно грабили? Мы тогда денег не дадим".

И вот мы проголосовали в первом чтении за этот "банковский" закон. А что же делать с землей? Как голосовать за землю?

Петр Порошенко , лидер "Европейской Солидарности", имел разговор с главой Международного валютного фонда, и они согласовали определенный сценарий, который потом и было воплощено.

Власть не хотела отступать от своих планов, но они согласились растянуть эти планы во времени. То есть мы приняли закон, согласно которому 100 гектаров дается крестьянину в одни руки, это может быть только физическое лицо. Государственная и коммунальная земля вообще не приватизируется сейчас, и это было наша жесткое требование. Закон вступает в силу через год, с июля 2021 года. С 2024 можно будет приватизировать до 10 000 гектаров земли.

Таким образом, то, что произошло на самом деле, мы просто отсрочили во времени и несколько ограничили аппетиты тех людей, которые хотели скупить украинскую землю. Если бы мы этого не сделали, то был бы большой риск не получить деньги Международного валютного фонда. Он и сейчас есть. Вы знаете, что тысячи, 8 тыс, 9 тыс поправок подают в "банковского" закона только для того, чтобы его завалить. Но все равно нам нужно будет в той или иной степени этот закон принимать.

Так вот, закон о земле мы приняли. Никакой измены не произошло, потому что 100 гектаров в одни руки тем людям, которые на ней работают, или тем, кто арендовал и заключил эти соглашения до 2010 года, это в принципе нормально.

Наша задача - подумать, где взять деньги, чтобы помочь фермерам или кредиту, или еще каким-то образом эти 100 гектаров выкупить. Тем, кто хочет. А дальше работать над совершенствованием этого законодательства. Мы будем настаивать, чтобы был регулятор, который контролирует использование земли. Мы будем требовать всех других европейских норм, всех других европейских правил и традиций, так как этот закон, который мы сейчас приняли, он на самом деле не позволил "Слугам народа" и Зеленскому ограбить Украину.

Да, путем компромисса. Да, будто отложили это на время и не навсегда исключили оттуда государственную и коммунальную землю. Это очень серьезный удар по аппетитах тех, кто хотел забрать последнее, что есть в украинцев. Но это ли была наша цель?

Нет, наша цель - принять европейский закон. Поэтому далее мы над ним работаем и будем работать. И не случайно Международный валютный фонд уже сказал, что очень важно, чтобы Украина согласовала дальнейший способ формирования земельных отношений со Всемирным банком. С международными финансовыми организациями мы должны сделать так, чтобы в конце концов украинский закон вовсе не отличался от европейских практик. А пока мы, слава Богу, приняли закон, который разблокирует для нас средства от Международного валютного фонда и не даст украсть украинскую землю. До встречи!