Памяти министра Ивана Вакарчука. Он сдвинул с места реформу образования Украины

4 апреля, 2020, 20:45

Реформу нашего образования сдвинул с места Иван Вакарчук. Он действовал системно, широко и быстро. Было в нем что-то от римских легионеров, шагавших по хорошо сделанным дорогам

Об этом говорится в статье руководительницы программ Центра исследований освободительного движения Ирины Ясиневич на "Радио Свобода".

"Физик твердого дела"

Вакарчук экспериментировал с командой, набирал на работу "новые лица" еще тогда, когда это не вынесли в лозунги избирательных кампаний. Говорил, что критериями являются порядочность, профессионализм и патриотизм. Так и делал. Пробовал, давал свободу действий, но четко контролировал результаты.

Введение ВНО. Борьба с коррупцией

Комплексное внешнее независимое оценивание стало первым приказом в должности министра. Реформу пыталась отменить в прямом эфире премьер-министр за несколько дней до тестов, но Иван Александрович вышел на телеканалы после нее и сказал: "Нет, ничего не меняется, пишем тесты".

Министр сам обращался к общественности: контролируйте и наблюдайте. Мало кто тогда так "политически рисковал", но общественное наблюдение за ВНО помогло внедрению реформы равного доступа к высшему образованию.

С тех пор украинские старшеклассники могут мечтать и надеяться на свои силы, а не на деньги родителей.

Еще раньше, будучи ректором, он первый в Украине полностью перевел Львовский университет имени Франко на систему тестов при поступлении. Так поступила без взяток в том числе и я. А через 11 лет пришла по приглашению Ивана Вакарчука делать изменения в образовании страны, потому что верила в его намерения и способность. Мы не были тогда знакомы лично. Я как студентка только видела ректора на торжествах, или в парке, или на улицах Львова. Чувствовала поддержку нашего активизма в университете, потому что нас не трогали спецслужбы так, как других.

В 2004-м он первый из ректоров объявил по требованию студентов забастовку из-за фальсификации выборов и отпустил нас на Революцию

Помнила, как в 2004-м он первый из ректоров объявил по требованию студентов забастовку из-за фальсификации выборов и отпустил на Революцию. Вот и все - до того кофе на майдане Независимости в Киеве, когда он пригласил работать с ним. Сказал: "Тут нет больших зарплат, но мы сделаем важные для страны дела".

Уже в первый год ВНО 86% украинцев поверили в реформу, которая состоялась усилиями многих преданных делу людей и ледокола Ивана Александровича.

Министр тщательно контролировал результат тестирования не только как систему - МОН проверило результаты каждого абитуриента. В отношении нарушителей действовали бескомпромиссно, вплоть до лишения лицензий.

Для этого следовало еще и сломать коррупционную схему в системе аккредитации и лицензирования, разработать и внедрить новые, честные и прозрачные, правила, значительно упростить процедуры, но усилить здоровые требования к качеству образовательных услуг.

Студенты горе-вузов даже митинговали, так как "нам что теперь, надо учиться?" и это шокировало больше, чем взяточники-чиновники или ректоры. Но Иван Александрович добился, что каждый студент из ликвидированных вузов мог перейти куда угодно на те же условия контракта. Прекрасная возможность была для тех, кто хотел учиться, а кто не хотел... Это был их выбор, но киоски по продаже дипломов начали системно ликвидировать.

Запустил волонтерство ради реформ

Замечу, что бороться за качественное образование с нашими некачественными судами к нам пришли ведущие киевские юристы. Волонтерить.

После ВНО мы увидели, как резко изменился контингент престижных киевских, и не только, вузов: там неожиданно появились умные детки из глубокой провинции. Вплотную пришлось разбираться с общежитиями, которые сразу оказались нужными именно студентам, а не местному бизнесу.

Каждый абитуриент и абитуриентка, которые набрали по 200 баллов по всем предметам, получили персональный звонок от министра с приглашением выбирать любой вуз. Он успел первым, он просил ректоров делать то же, и звонить до того, как им позвонят из Москвы. А такие случаи были. Но впервые украинское правительство в лице лично министра образования сказало этим детям: "Страна в вас заинтересована, страна ценит ваши знания и усилия".

Школьные программы претерпели существенные изменения. Естественники, физики и математики искали пути, как улучшить школьное образование и как развивать потенциал страны.

Гуманитаристику лишили советских рудиментов. Я была поражена, когда увидела, что в 2008 году раздел школьной программы, где речь шла о Голодоморе, назывался цинично: "модернизация народного хозяйства", подтверждая для миллионов современных школьников клише советской пропаганды. Вакарчук не мог позволить школьным учебникам быть оторванными от исторической науки, которая шла в ногу с рассекречиванием архивов КГБ. Гоголя вернули в программу по украинской литературе, всемирную литературу сделали действительно всемирной, а не русской.

Автономию наши университеты получили по его приказам. И только через несколько лет смогли провести в Раде закон, разработанный в основном еще командой Вакарчука, и зафиксировать эти нормы.

Вакарчук доказал, что приказом министра можно не только ввести ВНО (а политики твердили, чтоб без закона никак), но и позволить университетам самостоятельно утверждать программы, свободно распоряжаться своими финансами.

Добился для украинских студентов приложения к диплому европейского образца

Уже тогда были инициированы три вида магистерских программ: исследовательская, профессиональная и карьерная. Для успешных студентов первого и второго курсов с 2010-2011 учебного года вузы могли бы давать, кроме основного высшего образования, трехлетний бакалаврат по культурным, гуманитарным или социально-политическим наукам. Но эта гуманитарная инициатива была в первые же дни отменена новым министром Табачником.

Право свободно выбирать дисциплины украинские студенты также получили при Вакарчуке. Он назвал это "свободная траектория студента" и добился для украинских студентов приложения к диплому европейского образца, который является обязательным документом в подавляющем большинстве стран - участниц Болонского процесса, и выдается вместе с дипломом о высшем образовании.

Вакарчук запустил мобильность студентов: они получили право на семестр или часть перейти учиться в другой город с упрощением всей необходимой бюрократии.

Дети с особыми потребностями были в поле пристального внимания министра. Инклюзивное образование введено в первых 22 школах, больше сотни тысяч детей с особыми потребностями стали учиться с ровесниками. На несколько порядков возросло количество студентов с особыми потребностями - это стало следствием усилий министерства по созданию соответствующих условий для них в вузах.

Появились новые и украиноязычные учебники

Вакарчук начал наводить порядок в системе присвоения ученых званий профессора и доцента, министерство убрало коррупции и существенно повысило качественные требования. Благодаря этому появились новые и украиноязычные (!) учебники в высшей школе (втрое больше в течение только первого года), в том числе по естественным, математическим, техническим дисциплинам по которым "не существовало украинской терминологии". Появилась вмиг - с введением всего одной небольшой реформы системы присвоения ученых званий.

Министр добился принятия правительством программы "Нанотехнологии и наноматериалы", которой предусматривалось создание новых технологий получения наноматериалов, устройств и приборов для нанобиомедицины, нанофизики, нанохимии, наноматериаловедения.

Впервые в истории независимой Украины МОН провел комплексную инвентаризацию имеющихся и необходимых классическим и техническим университетам учебных приборов и приборов для научных исследований, провели инвентаризацию и анализ потребностей в уникальном оборудовании, которое обеспечивает прецизийные измерения.

Доступ к мировым научным ресурсам

Еще тогда, в 2008 году, ученые Украины впервые получили реальный прямой бесплатный доступ к мировым информационным научным ресурсам, мировым библиотекам и научным издательствам через научно-образовательную сеть "Уран", интегрированную в общеевропейской сети Geant.

Ко многим из этих реформ наше общество смогло вернуться только после потерянных лет Табачника и Януковича.

"Физик твердого дела" - окрестили Ивана Александровича медиа. Его энергия действительно была твердой, а не взрывной. Очень уравновешенный, светлый и добрый человек. Он умело сочетал опыт одних и юную энергию других, спокойно и взвешенно учил и учился сам.

Министр говорил: "Я сначала доверяю каждому человеку на 100%, а уже потом могу начать отнимать", "Говорить правду проще". Это так редко в нашем посттоталитарном обществе! Но он учил нас самих становиться изменениями и смело идти к цели. Уже потом, живя, работая и путешествуя по миру, я увидела, что принцип "сначала доверяю тебе на все сто" значительно упрощает жизнь сообщества. Что право и возможность любого "винтика системы" сказать откровенно информацию человеку высокого ранга делает управленческие процессы эффективными, а реформы честными.

Вакарчук внедрял открытую политику, делал прозрачными процессы и финансы, проводил общественные обсуждения и двигался быстро, но всегда был внимателен к коммуникации перемен и разъяснению политик. Для нашей команды и для меня как руководительницы аппарата министра это была хорошая школа. И сегодня, конечно, много вспомнит добрым словом почтения министра Вакарчука, учителя, наставника, доброго человека.

После каденции министра, профессор и ректор Вакарчук вернулся к университетк и созданию своих физических формул, которыми были исписаны немало проектов документов в кабинете министра. Несмотря на все, он оставался влюбленным в свое дело ученым. Остался человеком, которому удалось в себе совместить и физика, и лирика. Может, в этом был его ключ к системности?

Уже, к сожалению, не смогу спросить у вас, Иван Александрович.

4 апреля 2020 года умер Иван Вакарчук. Ему было всего 73.