Один Зеленский и два Ермака. Почему кумовство Шестого опасно для всех

3 апреля, 2020, 13:09

Государственная пара Владимира Зеленского и Андрея Ермака похожа на дуэт звезды Василия и продюсера Валентинa. Из того самого известного шоу Сергея Притулы. Где продюсер Валентин постоянно пробивался к Константину Эрнсту на "Первый канал", а певец Василий был настолько несамостоятельный и нелепый, что прощал партнеру что угодно

Шесть дней прошло с тех пор, когда народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал коррупционные видео с младшим братом главы ОПГ Андрея Ермака Денисом. За это время старший Ермак успел пригрозить обличителю ответственностью в судах. Младший - поведал печальную историю о том, как 40-летний мужчина спит на раскладушке у стареньких родителей и просто проводит кастинги на жирные должности с единственной материальной ценностью в руках - ноутбуком "ксяоми". В наспех слепленную теорию поверили или слепоглухонемые, или упоротые адепты "Вечернего квартала". Дошло даже до того, что народные депутаты "Слуги народа" сами начали спрашивать, где реакция президента на коррупционные обвинения в его офисе. А еще почему фракция ведет себя, как страус, и только углубляет скандал? Ведь ежедневно у Зеленского и его ВИП-спикеров было время прокомментировать коронавирус, онлайн-уроки на каналах Медведчука, а вот к коррупции под носом не доходили руки.

В конце выяснилось, что президент отнюдь не выше дел мирских своих элитных продюсеров. И все знает, и все видит. Просто Владимир Александрович оседлал и умножил то, что беспощадно критиковал на НСК "Олимпийский" год назад.

И обещание уйти, если во властных кабинетах тех, что "зробили всіх разом" заведутся "решала" и кумовья, растаяло и испарилось, как сосулька в погожий день.

Пленки Гео Лерос не станут новыми пленками "майора Мельниченко" и даже не так быстро собьют градус народного восторга от Владимира Зеленского, который за два десятилетия публичной карьеры превратился в синоним покоя и семейного уюта под елку с мандаринами. Но колокола уже бьют - Владимир Александрович на Банковой не избежал тех соблазнов, которые настойчиво змеем шептали на ухо ее предыдущим хозяевам - бери купюры и не бойся.

Вчера Гео Лерос изложил новую порцию коррупционных деяний братьев Ермаков с молчаливого согласия президента Зеленского. На должность вице-президента "Энергоатома" тянут некоего Купчака. А на президента - Петра Котина. 16-17 марта это лицо было на собеседовании с Андреем Ермаком. И, как утверждает Гео Лерос, "аванс уже получен".

Публично Владимир Зеленский молчит, неофициально нервничает и возмущается. Но не тем, что его близкий друг и руководитель офиса президента Ермак развел коррупционный бардак. Он обеспокоен... медийными атаками и реакцией депутатов. С тех подробностей, которые обнародовало ZN.ua о встрече Зеленского с руководством собственной фракции, можно сказать, что Зеленский в курсе топ-коррупции. Более того, Андрей Ермак - молодец и профессионал, а Гео Лерос, который был одним из медийных лиц старта публичной политики Зеленского, он - аферист.

Андрей Ермак и его младший брат, который влез еще в одну коррупционную схему - с лоббированием влияния на Одесский порт за 300 тыс. долларов в месяц, могут не волноваться по поводу гнева президента. Андрей Ермак публично назвал себя "щитом президента" и пафосно добавил, что пошел бы в отставку, но страна в опасности и он ее спасает. Как корелируются со спасением страны сомнительные схематозы по инъекции в тело государства ОРДЛО или коррупционные скандалы, неясно. Так же неясно, со щитом или на щите соскочит Зеленский с уже явно неуспешного президентства.

Целый год Шестой пытался за партой грызть гранит государственного управления. Впрочем все уже и так ясно: у Зеленского серьезная проблема политической близорукости. Ведь ничего не понимает по аргументам своего ближайшего окружения Ермака, Шефира и Баканова. А с тех пор, когда с Банковой прогнали Андрея Богдана, который едва ли не единственный бегал вокруг президента с кнутом, а не павлиньим опахалом, джакузи подобострастия забулькало с утроенной силой.

Трещины в "Слуге народа", коррупционные обвинения пошли изнутри провластной фракции, а не из глубин парламентской оппозиции, попытки брата Ермака прикрыть семейную коррупцию аргументами - "я свободный гражданин и имею право встречаться с кем-либо и брать их проекты" - все больше ведут к пониманию, что обещанных реформ не будет. Близких друзей не посадят. А стране могут угрожать еще одни внеочередные выборы: для начала парламентские

Таким образом, общественный запрос на обновление, который витал в воздухе с началом двухтысячных десятых и который совершенно случайно оседлали комики и ноунейм со "Слуги народа", окончательно умножается на ноль. Жаль потерянного времени, потому что в последний раз такой шанс на кардинальные изменения у страны был разве при раннем Ющенко, когда оранжевая повестка была слита в унитаз из-за договоренностей с олигархами и жажды наживы властного окружения. А наши партнеры по постсоциалистическому опыту - Польша и Болгария активно вкалывали, чтобы окончательно утвердиться в ЕС и НАТО.

По сути, сейчас мы потеряли не просто год, а ряд возможностей.

И главное теперь - просто перестать Ермаками спасать страну. Надо ее - строить с нуля. Без убийц надежд.