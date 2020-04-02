Виталий Портников: Украина пройдет испытание правдой

2 апреля, 2020, 14:39

Портников Виталий

Количество инфицированных новым короновирусом в стране начинает расти. Это, конечно же, было неизбежным. Мы уже видим, как развивается эпидемия в других европейских странах, и Украина здесь не будет исключением. Важно только, чтобы власть не реагировала на опасность судорожно

И еще важно, чтобы она не скрывала от граждан правду.

Только правда позволит гражданам с пониманием отнестись к новым запретам, которые будут вводиться правительством и региональными властями. Только правда позволит смириться с неизбежными экономическими потерями для страны и семейного бюджета. И только правда позволит победить эпидемию.

Еще недавно мы говорили о триумфе политиков-популистов во всем мире. Украина здесь - не исключение, результаты президентских и парламентских выборов 2019 года стали ярким примером популизма даже на фоне других стран континента. Но популисты могут управлять только в условиях хотя бы относительного благополучия. Во время кризиса популизм не работает. В ситуации катастрофы - а эпидемия это ситуация катастрофы - он может оказаться критическим испытанием для страны, привести к гибели десятков тысяч людей, краху экономики, развалу государства. И это - не пафосные слова. Это - реальный прогноз того, с чем мы можем столкнуться в ближайшие месяцы.

Владимиру Зеленскому - если он хочет политически выжить сам и не похоронить страну и соотечественников - необходимо убить в себе популиста. Не убить в себе популиста завтра. И не убить в себе популиста сегодня. А убить в себе популиста уже вчера. Ему следует понять, что жизненный опыт телевизионного комика - это совсем не тот багаж, который позволит успешно управлять страной в период "идеального шторма". Ему следует осознать, что люди, которые верили, что руководство страной - это очередной эпизод из "Слуги народа", из избирателей превращаются в разоренных кризисом, пациентов инфекционных больниц и клиентов похоронных контор. К моему большому сожалению.

И этих людей не нужно больше обманывать. Нужно спасти их жизни, нужно спасти их семьи. И себя не нужно больше обманывать - руководство страной это не удачное исполнение роли, а ответственность за жизни людей, способность не допустить больших жертв и потрясений. Способность обеспечить профессиональное, компетентное и прозрачное управление страной.

Именно поэтому нужно перестать обманывать людей в политике и не начинать обманывать их в том, что связано с эпидемией. Перестать не завтра и даже не сегодня.

Нужно было переставать уже вчера.