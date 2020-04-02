Как зеленые инвесторы создали проблемы для энергосистемы Украины

2 апреля, 2020, 18:58

С началом весны увеличилось производство зеленой генерации, что приводит к ограничению более дешевой - атомной. Через лазейки в законе "зеленые аукционы" не будут проводиться еще два года. А для балансировки "зеленых" используются угольные ТЭС. Как энергосистема оказалась в балансовом и финансовом кризисе?

Сергей Головнев, Бизнес.Цензор.

В Украине началась весна. Световой день становится все длиннее, активность солнца все больше. Поэтому значительно увеличилась генерация электроэнергии из солнечного излучения.

На сегодня 77% в структуре установленной мощности зеленой генерации составляют именно солнечные электростанции.

С существующими условиями работы генерации это стало большой проблемой для энергосистемы Украины.

Дело в том, что за последний год потребление электроэнергии (э/э) в стране уменьшилось на 2%. Если сравнивать март 2020 года с мартом 2019-го, то падение потребление составило 15%. Главные причины: общегосударственный карантин в связи с коронавирусом, теплая погода и падение промышленности.

В то же время, установленная мощность генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за один 2019 год увеличилась почти в три раза. По данным Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), по состоянию на 1 января 2019 года, установленная мощность объектов ВИЭ в Украине составляла 2,13 ГВт. На 1 января 2020 года - 6,38 ГВт.

Для понимания, мощность потребления города составляет в среднем 1 ГВт.

Большой проблемой для энергосистемы являются нормы закона, согласно которым операторы объектов ВИЭ не несут ответственность за небалансы. Вся их электроэнергия покупается госпредприятием "Гарантированный покупатель" независимо от того, нужна она или нет.

То есть, диспетчер энергосистемы - госкомпания НЭК "Укрэнерго" - не может прогнозировать производство ВИЭ. Если они внезапно перестают производить э/э, то никакой ответственности не несут. А диспетчер обязан иметь мощные резервы традиционной генерации (в первую очередь ГЭС и ТЭС), чтобы балансировать систему.

Еще в 2019 году эта проблема не была такой большой. Но с увеличением мощности зеленых, диспетчеру приходится принудительно ограничивать выработку э/э энергоблоками ТЭС и АЭС.

Как видно из суточного графика производства э/э НЭК "Укрэнерго", 26 марта 2020 года мощность производства ВИЭ в пиковый час составляла 3,38 ГВт.

А в тот же день 2019 года (график ниже), пиковая мощность ВИЭ составляла всего 0,69 ГВт.

Последствия такого увеличения уже заметны. В выходные дни 28-29 марта АЭС госкомпании НАЭК "Энергоатом" были ограничены на 0,9 ГВт.

История "зеленой проблемы"

Норму об установлении зеленого тарифа (ВТ) Верховная Рада ввела в сентябре 2008 года, когда внесла соответствующие изменения в действующие на тот момент законы " Об альтернативных источниках энергии" и "Об электроэнергетике" .

Последний, в свою очередь, потерял силу после вступления в действие закона "О рынке э/э" , который был принят в апреле 2017 года.

Установление зеленого тарифа в 2008 году лоббировал на тот момент народный депутат от Партии регионов Андрей Клюев. Его компания Activ Solar на первых порах контролировала до 90% ВИЭ, строя крупные СЭС.

Зеленый тариф (ВТ) - это специальный тариф, по которому государство выкупает э/э у объектов ВИЭ. Его особенностью в Украине стали полный выкуп зеленой э/э без обязательств собственников генерации прогнозировать объемы производства и привязка ВТ к валютному курсу.

Первая проблема, с которой столкнулась страна из-за ВТ, была финансовой. В 2015 году, когда гривня обесценилась в три раза, выплаты по ВТ соответственно выросли в три раза. Тарифы на э/э внутри страны установлены в гривне, а выплаты по ВТ - привязаны к валютному курсу.

Поэтому в 2015 году Верховной Раде пришлось внести изменения в профильные законы, снизив размеры зеленого тарифа и отсрочив его выплаты. Иначе госпредприятие "Энергорынок", которое в то время выкупало зеленую энергию, обанкротилось бы.

НКРЭКУ, в свою очередь, в 2014 году приняло решение о поэтапном повышении тарифов на э/э для населения, чтобы увеличить ликвидность энергорынка. С января 2015-го по март 2017 года низкие тарифы для населения (за первые 100 кВт*ч) были повышены в три раза: с 0,308 до 0,9 грн/кВт*ч.

Как считается зеленый тариф?

По действующим правилам ВТ устанавливается путем умножения соответствующего коэффициента на розничный тариф для потребителей второго класса напряжения по состоянию на январь 2009 года. Тогда он составлял 6,34 евроцента за кВт*ч.

Коэффициенты зависят от вида генерации (солнечная, ветровая, гидро- и т.д.), установленной мощности и времени ввода объекта. Чем позже был введен объект - тем меньше коэффициенты.

Такое правило было введено из-за того, что оборудование для ВИЭ постоянно дешевеет из-за автоматизации и увеличения объемов производства.

Все коэффициенты приведены в законе " Об альтернативных источниках энергии". Подробные расчеты БЦ уже приводил в июле 2018 года.

Например, для ВЭС с ветроустановками мощностью более 2 МВт (в Украине распространены ветряки мощностью 3 и 3,5 МВт), введенных в эксплуатацию в 2018 году, коэффициент составляет 1,89. Для СЭС мощностью от 10 МВт на тот же период - 2,79.

Соответственно, украинский ВТ для ВЭС, введенных в 2018 году, составит: (1,89 * 6,34) = 11,98 евроцентов за кВт*ч, а для СЭС: (2,79*6,34) = 17,69 евроцентов за кВт*ч.

По данным немецкого оператора систем передачи 50Hertz (аналог украинского "Укрэнерго"), в том же 2018 году средний ВТ для наземных ВЭС в Германии составлял 5,7 евроцентов за кВт*ч, или в два раза меньше, чем в Украине.

Для СЭС (PV - Solar Photovoltaic) - 4,5 евроцентов за кВт*ч, или в четыре раза меньше, чем в Украине.

Как видно из графика, в Германии в апреле 2015 года были запущены аукционы на строительство солнечной генерации, а с мая 2017 года - аукционы на строительство ветровой генерации.

Как "зеленые" лишились конкурентных условий

Что такое "зеленые аукционы"? Это так называемые обратные или голландские аукционы, где выигрывает тот инвестор, который предлагает наименьший тариф для продажи своей генерации.

Еще с 2018 года в Украине начали говорить о необходимости введения аукционов для поиска оптимальной компенсации объектам ВИЭ в конкурентных условиях. Энергетическое сообщество Евросоюза и экспертная среда давили на украинское правительство и парламент, чтобы запустить аукционы с 2019 года.

Но, как уже сообщал БЦ , "зеленое лобби" в парламенте успешно сопротивлялось быстрому введению "зеленых аукционов". По состоянию на июль 2018 года в Раде были зарегистрированы 8 законопроектов об изменениях правил игры для зеленых.

Часть из них - напрямую, или через подконтрольных депутатов - лоббировали крупные игроки рынка ВИЭ: Ринат Ахметов, Максим Ефимов, Игорь Тынный, Василий Хмельницкий. Главной целью зеленых инвесторов было затягивание времени. И это им удалось.

Соответствующие изменения в профильные законы были проголосованы только в апреле 2019 года. Но нормы об усилении конкурентных условий в сфере ВИЭ вступили в силу только с 1 января 2020 года.

Соответствующие правки зафиксированы в третьем абзаце статьи 9/3 закона " Об альтернативных источниках".

Согласно им, все инвесторы, намеренные построить ВЭС мощностью более 5 МВт и СЭС мощностью более 1 МВт, с 1 января 2020 обязаны принимать участие в аукционах.

Аукционы должны быть организованы не реже двух раз в год. На них должны быть разыграны годовые квоты по мощности ВИЭ, установленные Кабмином.

Но вместе с аукционами в закон была введена лазейка, чтобы их обойти: шестой абзац статьи 9/1 закона.

Так, инвесторы, которые успели заключить договор купли-продажи по зеленому тарифу с ГП "Гарантированный покупатель" до 31 декабря 2019 года, могут ввести в действие свои объекты в течение двух лет с даты заключения договора.

Это так называемая процедура Pre-PPA (Power Purchase Agreement, договор купли э/э). Согласно ей, инвестор подписывает договор о выкупе своей э/э до ввода в эксплуатацию объекта. Когда он его построит, то получит ВТ согласно коэффициенту на момент ввода объекта в эксплуатацию.

Механизм Pre-PPA используется во многих странах. Но в Украине он был введен именно перед введением обязательных аукционов для их предотвращения.

За неполный 2019 год инвесторы получили Pre-PPA для 12 ГВт непостроенного объектов. Как сообщал БЦ в ноябре 2019 года, только для ВЭС получено разрешений на 6,5 ГВт мощности.

Все ключевые инвесторы получили Pre-PPA на большие объемы мощности. А те кто не получил, могут купить компании с подписанными Pre-PPA на рынке.

В то же время, в 2020 году зеленый тариф для крупных СЭС в Украине составляет 13,25 евроцентов/кВт*ч, для ВЭС - 10,65 евроцентов/кВт*ч. Гораздо больше, чем в ЕС.

Например, в декабре 2019 года, по результатам аукционов, зеленый тариф для СЭС в Польше составлял $ 0,04 за кВт*ч - в три раза меньше, чем украинский ВТ, гарантированный законом.

Таким образом, ни для одного инвестора ближайшие два года не будет никакого смысла принимать участие в аукционе, где ВТ непременно будет снижен в условиях конкуренции. Гораздо выгоднее использовать существующие Pre-PPA и получить ВТ на уровне, установленном в законе на 2020-2021 годы.

Бенефициары зеленого тарифа

БЦ уже делал анализ 50 крупнейших инвесторов в зеленую генерацию по результатам первого полугодия 2019 года.

Согласно данным НКРЭКУ за весь 2019 год, которые проанализировал БЦ, первая пятерка крупнейших операторов ВИЭ почти не изменилась.

Впереди всех с большим отрывом ДТЭК Рината Ахметова. Холдинг оперирует самыми ВЭС и СЭС не только в Украине, но и в Европе. Это Ботиевская, Приморская и Орловская ВЭС в Запорожской области. Никопольская и Покровская СЭС в Днепропетровской области.

В 2019 году ДТЭК выработал 25% всей зеленой э/э в стране. Компания продолжает наращивать мощности.

На втором месте Windcraft шведского бизнесмена Карла Штурена. Компания оперирует несколькими крупными ВЭС в Херсонской области. Бизнесмену приписывают связи с бывшим главой СБУ Валерием Хорошковским. Якобы Хорошковский является партнером Штурена в Windcraft.

На третьем месте компания CNBM, принадлежащая китайскому правительству. Она оперирует большими СЭС, которые достались ей за долги от Activ Solar Андрея Клюева.

Четвертую строчку среди крупнейших производителей э/э из ВИЭ занимает гражданин Великобритании Ричард Дейтс, владелец инвестиционного фонда VR Capital Group. Дейтс - партнер Макара Пасенюка, владельца компании "Инвестиционный капитал Украина" (ICU).

(Макар Пасенюк и Ричард Дейтс)

ICU известна тем, что обслуживала личные финансы пятого президента Украины Петра Порошенко. ICU Пасенюка была соинвестором в зеленые проекты Дейтс. Но в августе 2019 года ICU заявила о продаже своей доли в ВИЭ в Украине Дейтсу.

Примечательно, что один из сотрудников ICU Дмитрий Вовок с 2015 по 2018 год возглавлял НКРЭ.

Замыкает пятерку группа "Ветряные парки Украины" (ВПУ) народного депутата и бизнесмена из города Краматорск Донецкой области Максима Ефимова.

Его крупнейший партнер в проекте - Эдуард Мкртчан, сын Олега Мкртчана, соучредителя «Индустриального союза Донбасса" (ИСД), который с февраля 2018 находится в тюрьме в РФ.

Также партнером Ефимова в некоторых ВЭС является Сергей Близнюк - сын Анатолия Близнюка, губернатора Донецкой области времен президентства Виктора Януковича.

Кто платит за "зеленый банкет"

С наращиванием зеленой мощности, ежегодно увеличивается объем компенсации производителям из ВИЭ по зеленому тарифу. По прогнозу НКРЕКП, в 2020 году объем компенсации составит почти 50 млрд грн.

Откуда деньги на компенсацию? В законе "О рынке э/э" источником компенсации ВТ указанный тариф системного оператора передачи - НЭК "Укрэнерго". Это означает, что компенсацию зеленой генерации должен оплатить каждый потребитель в стране.

Впрочем, после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, крупные потребители э/э пролоббировали снижение тарифа "Укрэнерго".

Это касается Запорожского и Никопольского ферросплавных заводов Игоря Коломойского. В августе-сентябре 2019 года, по указанию руководства этих заводов, их сотрудники митинговали под офисами НЭК "Укрэнерго" и НКРЭКУ.

Кроме того, компании Коломойского подали иск в Окружной админсуд Киева. В качестве обеспечительной меры суд приостановил для предприятий Коломойского действие постановления НКРЭКУ, которым устанавливался тариф "Укрэнерго".

Сейчас компании Коломойского не оплатили "Укрэнерго" 420 млн грн, которые должны были быть перечислены ГП "Гарантированный покупатель" для компенсаций по зеленому тарифу.

Из-за этого в конце августа 2019 года Кабмин изменил механизм спецобязательств в электроэнергетике, закрепленный в постановлении Кабмина №483 с июня 2019 года.

Своими изменениями в постановлении №803 с августа 2019 года, правительство перевело бремя компенсации ВТ с потребителей на госкомпании НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

На сегодня, "Энергоатом" обязан продавать 85% своей э/э, а "Укргидроэнерго" - 35% своей э/э по фиксированным низким тарифам госпредприятию "Гарантированный покупатель" (ГарПок).

ГарПок перепродает эту э/э по рыночным ценам, а с прибыли обеспечивает низкие цены для населения и около 70% компенсации по зеленому тарифу. Остальные 30% остались в структуре тарифа "Укрэнерго".

Этот сложный механизм привел к финансовым проблемам в рынке. Из-за падения потребления э/э и, соответственно, низкие рыночные цены на э/э, ГарПок не может выполнить свои финансовые обязательства в полном объеме.

Чтобы обеспечить выплаты по ВТ, ГарПок не рассчитывается с "Энергоатомом" за предоставленную электроэнергию. В феврале "Энергоатом" обвинил ГарПок в неуплате за поставленную э/э и заявил об ограничении поставок на 25%.

В марте "Энергоатом" подал иск в суд о взыскании с ГарПока 3 млрд грн долга. 30 марта компания сообщила, что в апреле ограничивает поставки э/э ГарПоку на 40%.

Напомним, с апреля значительно возрастет производство э/э зеленой генерацией.

Проблемы балансирования

Электроэнергия - товар, который может поставляться только одновременно с производством. Поэтому отсутствие прогноза генерации приводит к дисбалансу системы, когда производство не соответствует потреблению.

При небольших объемах небалансов можно задействовать резервы. Но чем больше небалансы - тем больше проблем в энергосистеме.

Удобным инструментом балансировки системы являются гидроэлектростанции госкомпании "Укргидроэнерго". Но, как рассказал в интервью БЦ руководитель компании Игорь Сирота, в 2020 году их эффективность будет меньше из-за теплой зимы 2019-2020 годов и, соответственно, "низкой воды".

Когда ВИЭ увеличивают производство, в первую очередь диспетчер ограничивает производство теплоэлектростанций. Но, как рассказывал в интервью БЦ экс-руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, диспетчер должен покинуть по 1-2 работающих энергоблока на каждой ТЭС, чтобы обеспечить резко возросшие производства э/э в случае необходимости. Это так называемый вторичный резерв.

Когда ограничивать ТЭС больше нельзя, ограничивается атомная э/э. Это самая дешевая электроэнергия на украинском рынке. К тому же, она не пригодна к маневрированию. АЭС работают в базе.

Угольно-зеленый парадокс

Главной целью внедрения зеленой генерации было улучшение экологии и снижение производства традиционной экологически грязной генерации из ископаемых топлив. В первую очередь - это ТЭС, которые являются крупнейшим загрязнителем воздуха в Украине.

Когда заходит солнце, или стихает ветер, производство зеленой э/э падает. Диспетчеру нужно быстро ее заменить. Тогда включается гидроагрегата ГЭС.

Но с нынешними объемами зеленых их мало. Тогда энергоблоки угольных ТЭС, работавших на минимальной мощности, начинают ее наращивать.

Из-за дефектов украинского законодательства, происходит парадоксальная ситуация: чем больше в стране зеленой генерации, тем больше нужно применять грязные угольные ТЭС для ее балансировки.

Примечательно, что крупнейший игрок на рынке ВИЭ - ДТЭК Рината Ахметова - контролирует около 65% производства э/э тепловыми электростанциями.

Другому игроку из ТОП-5 операторов ВИЭ - Максиму Ефимову - принадлежит контрольный пакет акций "Донбассэнерго", которая производит около 7,5% тепловой генерации.

Вывод

Из-за норм, которые сделали невозможным проведение зеленых аукционов, на рынке ВИЭ отсутствует конкуренция. Зеленый тариф в Украине выше, чем в развитых странах Европы. Это приводит к финансовым перекосам на рынке электроэнергии

Из-за отсутствия ответственности операторов ВИЭ за небалансы и неконтролируемое увеличение мощности зеленой генерации, энергосистема постоянно находится в критической ситуации. Дорогая зеленая генерация вытесняет более дешевую атомную.

Из-за дефицита маневровой мощности и непредсказуемость ВИЭ, балансировать их приходится угольными ТЭС, что сводит на нет идею экологически чистой генерации.