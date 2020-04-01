Виталий Портников: Избиратель должен выжить

1 апреля, 2020, 15:41

Портников Виталий

История с сообщениями, которыми запугивали депутатов от партии "Слуга народа" накануне голосования за "банковский" закон – еще одна иллюстрация того, что даже представители политической и предпринимательской элиты страны не понимают, насколько изменилась ситуация после выборов 2019 года

Это депутатов парламента предыдущих созывов можно было запугивать рассказами о том, что Зеленский уйдет, а Коломойский останется и не простит. Эти люди связывали свою будущую жизнь с большой политикой или с большим бизнесом. Для них важно было не наживать себе влиятельных врагов. Вот почему депутаты Партии Регионов голосовали за "законы диктатуры" и до последнего момента прислушивались к рекомендациям олигархов. Для них эти олигархи были живыми людьми, партнерами по бизнесу. Они готовы были исходить из понимания того, что Майдан окончится, а Фирташ или Коломойский останутся.

Депутаты от партии "Слуга народа" в большинстве своем – случайные люди. От слова вообще. Конечно, и среди них есть те, кто всерьез заинтересован в политике и приумножении бизнеса. Такие люди будут считаться с интересами Зеленского, Коломойского или кого-то еще, кто поможет им получить хорошую должность и разбогатеть. Их можно запугивать. Но таких людей – мизер.

Для большинства депутатов из партии "Слуга народа" Зеленский – это Голобородько, а Коломойский – абстрактная величина. Никто из них просто не поверит, что Коломойский будет гоняться за ними всю оставшуюся жизнь – даже если это окажется правдой. Никто особо не огорчится, если потеряет мандат из-за Зеленского, потому практически ничего не сделал для получения этого мандата, просто записался в какой-то непонятный список по приколу. Для Зеленского или Коломойского превращение из президента или миллиардера в свадебного фотографа – катастрофа. А свадебный фотограф еще год назад был просто свадебным фотографом и не думал о политике. И фотографировать он за год не разучился. Скажите "сыр", Игорь Валерьевич! Скажите "сыр"!

Это означает достаточно простую вещь: мы находимся на этапе переформатирования политической элиты как таковой. Ничего нового в этом нет. Путин, который был в 2000 году такой же политической случайностью, как и Зеленский, достаточно быстро понял, что не сможет управлять страной с помощью фракции проходимцев из созданной Борисом Березовским (чуть не написал Игорем Коломойским) партии "Единство". Путин вначале потянулся было к коммунистам, но эти союзники были слишком архаичны и угрожали самому существованию режима – примерно также, как недавние союзники Зеленского из ОПЗЖ угрожают самому существованию Украины. Так что пришлось пойти на союз с оппозицией и умеренной оппозицией – фракцией "Отечество – Вся Россия" и Союзом правых сил.

Представители этих политических сил правят Россией по сей день в союзе с ближайшими соратниками Путина. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин – бывший лидер фракции "Отечество – Вся Россия". Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко – бывший лидер Союза правых сил. А министр обороны Сергей Шойгу был первым номером в списке "Единства" на выборах 2000 года. К моему большому сожалению, даже авторитарный режим могут построить только профессионалы. А уж демократию-то – и подавно. На ее корабле дилетантам места нет.

Что это означает в переводе на украинский? Да ничего особенного. Президенту нужно дать возможность спасти страну и себя самого профессионалам из "Европейской солидарности" и Народного фронта, использовать возможности неангажированных олигархами управленцев из "Батькивщины" и энтузиастов из "Голоса". А большинству из фракции "Слуга народа" дать возможность сыграть единственно возможную роль – роль конструктивной массовки. Ну и пусть еще не дают возможность ОПЗЖ блокировать трибуну.

Никакого другого рецепта оздоровления страны просто нет. Игра в рейтинги заканчивается. Избиратель, который верит в чудо, должен получить самую главную возможность – оказаться на больничной койке в случае тяжелого заболевания и не оказаться в гробу. Ну и выжить после карантина.