Победный финал, разгром "Барселоны" и драма во Львове: 10 матчей украинских команд в еврокубках, которые стоит пересмотреть на карантине

3 апреля, 2020, 10:00

Украинские футбольные клубы сыграли немало невероятных матчей в еврокубках, самые драматические из них - обязательно нужно пересмотреть на карантине

В некоторых наши команды с треском проваливались, определенные встречи запомнились зрелищными победами, а другие поединки можно сказать, "ну были и были". Еспресо.TV предлагает вспомнить десятку самых знаковых противостояний в истории независимой футбольной Украины.

"Динамо" - "Барселона" 3: 1, 1/16 финала Лиги чемпионов 1993/94

(футболисты "Динамо" пытаются отобрать мяч у Ромарио)

Сразу в 1/16 финала "Динамо" пришлось сыграть против знаменитой "Барселоны", которую тренировал Йохан Кройф. В первом матче команда Михаила Фоменко сумела уверенно преодолеть испанцев благодаря дублю Виктора Леоненко и забитому мячу Павла Шкапенко. За "Барсу" отличился нынешний тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который в том сезоне стал лучшим бомбардиром турнира.

Хотя киевляне и проиграли в ответном матче со счетом 1: 4 и не прошли в 1/8 финала, домашний поединок против "Барселоны" навсегда запомнится фанатам.

"Динамо" - "Спартак" 3: 2, групповой этап Лиги чемпионов 1994/95

(Игроки "Динамо" перед началом матча)

Киевское "Динамо" провалило групповой раунд Лиги чемпионов в 1994 году - украинцы закончили розыгрыш на последней строчке, имея в активе лишь одну победу, однако какую! В первом туре на "Республиканском" стадионе "Динамо" одолело московский "Спартак" со счетом 3: 2. Это была первая встреча украинских и российских команд в еврокубках, поэтому победа в матче является знаковой и принципиальной.

После первого тайма киевляне проигрывали со счетом 0: 2 и имели в пассиве нереализованное пенальти Дмитрия Михайленко. В перерыве главный тренер украинцев Йожеф Сабо провел мотивационную беседу с футболистами и результат не заставил себя долго ждать. На 48-й и 76-й минутах матча киевлян отличился Виктор Леоненко, а на 86-й юный Сергей Ребров принес динамовцам победу.

"Барселона" - "Динамо" 0: 4, групповой этап Лиги чемпионов 1997/98

(футболисты "Динамо" празднуют забитый мяч Андрея Шевченко)

В 1997 году "Барса" провалила групповой этап Лиги чемпионов, где трижды проиграла и пропустила 14 (!) голов. Всему причина то, что испанцы играли в одной группе с киевским "Динамо" Валерия Лобановского, где зажигали Андрей Шевченко и Сергей Ребров.

В домашнем матче киевляне победили испанцев со счетом 3: 0 и поставили на уши всю футбольную Европу. Однако окончательно команда Луи ван Гала опозорилась в своем домашнем противостоянии 4-го тура ЛЧ на "Камп Ноу". "Динамо", благодаря хет-трику Андрея Шевченко и изысканному голу Сергея Реброва, уничтожило соперника со счетом 4: 0. Что ж, это нужно видеть!

"Динамо" - "Реал" 2: 0, четвертьфинал Лиги чемпионов 1998/99

(юный Александр Шовковский)

В 1999 году киевское "Динамо" было ближе всего к победе в Лиге чемпионов за время независимой Украины. В четвертьфинале украинцам пришлось сыграть против мадридского "Реала" Джона Тошака. Первый матч в Испании завершился со счетом 1: 1 и оставил "Динамо" неплохие шансы на выход дальше.

В Киеве команда Валерия Лобановского уверенно одолела мадридский "Реал" со счетом 2: 0. Дважды отличился Андрей Шевченко, который мог забивать и третий, однако не реализовал пенальти на 63-й минуте. В одиннадцатиметровой дуэле Бодо Иллгнер был победителем. Однако это была единственная "победа" "Реала" в противостоянии с "Динамо" - в полуфинале играли украинцы.

"Динамо" - "Бавария" 3: 3, полуфинал Лиги чемпионов 1998/99

(Сергей Ребров борется за мяч с Томасом Линке)

В полуфинальной дуэли киевлян ждала мюнхенская "Бавария". По результатам жеребьевки, первый матч команды играли в Киеве. Команда Валерия Лобановского была близка к тому, чтобы уверенно победить. По состоянию на 50-ю минуту Виталий Косовский сделал счет 3: 1, перед этим дублем отметился Андрей Шевченко. Однако "Динамо" не выдержало и пропустило дважды. Сначала на 78-й, а затем на 88-й минуте. Дуэль завершилась со счетом 3: 3 и оставила лучшие шансы на проход в финал для немцев.

В ответном матче в Мюнхене был забит лишь 1 мяч. На 35-й минуте за "Баварию" отличился Баслер, который позволил команде Оттмара Хитцфельда выйти в финал Лиги чемпионов 1998/99, где позже немцы в легендарном матче - чудом проиграли МЮ.

"Шахтер" - "Вердер" 2: 1, финал Кубка УЕФА 2008/09

(Дарио Срна празднует победу в финале Кубка УЕФА)

Сезон 2008/09 оказался успешным для украинских клубов в еврокубках. В 1/8 финала последнего в истории Кубка УЕФА оказались сразу три украинские команды. Однако харьковский "Металлист" вылетел на этой стадии турнира, по иронии судьбы - от "Динамо". А в полуфинале "Динамо" проиграло "Шахтеру", к сожалению украинского финала не получилось ...

Однако вышел полуукраинский и украинскопобедный: в решающем поединке против "Вердера" "Шахтеру" удалось дожать немецкого соперника во время овертайма. На 97-й бразильский хавбек "горняков" Жадсон забил победный гол и подарил украинским болельщикам невероятную футбольную радость!

"Карпаты" - "Боруссия" (Дортмунд) 3: 4, групповой этап Лиги Европы 2009/10

(футболисты "Карпат" перед вторым таймом с "Боруссией")

Это был дебютный матч для "Карпат" в групповом раунде Лиги Европы. Львовянам не удалось показать лучший результат в турнире и команда закончила розыгрыш только с 1 зачетным баллом, хотя все поединки украинского коллектива вышли самом деле зрелищными.

В домашней встрече против дортмундской "Боруссии" "Карпаты проигрывали со счетом 0: 2 уже на 27-й минуте матча, однако за мгновение до конца первого тайма Олег Голодюк сократил отставание и дал болельщикам надежду на успешное второй тайм. Так и произошло! Сначала Михаил Кополовец сравнял счет, а на 78-й минуте Денис Кожанов вывел львовян вперед. Однако "Боруссия" все же дожала "Карпаты" на классе ... Сначала Лукас Барриос забил на 87-й минуте, а на последних секундах встречи Марио Гетце вывел немцев вперед.

"Шахтер" - "Рома" 3: 0, 1/8 финала Лиги чемпионов 2010/11

(футболисты "Шахтера" празднуют забитый мяч)

В 2011 году донецкий "Шахтер" впервые в своей истории вышел в четвертьфинал самого престижного турнира Европы - Лиги чемпионов. Групповой раунд команда Мирчи Луческу завершила на первой строчке: они 5 раз победили и только 1 проиграли. Соперниками "горняков" были лондонский "Арсенал", португальская "Брага" и "Партизан".

В 1/8 финала на "Шахтер" ждал серьезный экзамен в лице итальянской "Ромы". Украинцы дважды забили "волкам" по три мяча (правда в первом матче на выезде "Роме" удалось забить дважды), однако в Донецке команда Винченцо Монтелла не имела никаких шансов. "Шахтер" победил 3: 0. В четвертьфинале "горняки" играли с "Барселоной" и с треском проиграли на выезде 1: 5, а дома 0: 1.

"Олимпиакос" - "Металлист" 1: 2, 1/8 финала Лиги Европы 2011/12

(игроки "Металлиста" после забитого мяча)

Харьковский "Металлист" справедливо считается одной из самых воспалительных и технических команд в истории Украины. Аргентинско-бразильская "диаспора", которой руководил Мирон Маркевич, показывала эстетическую и яркую игру и радовала украинских и европейских болельщиков. Таким получился и матч 1/8 финала Лиги Европы в 2012 году.

Команда Мирона Маркевича проиграла грекам в Харькове со счетом 0: 1 и была обязана побеждать в Афинах. "Олимпиакос" вышел вперед уже на 15-й минуте, и выход "Металлиста" в четвертьфинал ЛЕ казался иллюзией. Однако для Кристиана Вильягры - на 81-й минуте правый защитник поразил ворота соперника и подарил надежду украинским болельщикам. Еще за несколько минут "Металлист" вышел вперед, отличился Марко Девич.

В четвертьфинале Лиги Европы, несмотря на уверенную игру, "Металлисту" не удалось пройти лиссабонский "Спортинг". Команда еще несколько лет напоминала о себе в Европе, а затем вы сами знаете ...

"Днепр" - "Севилья" 2: 3, финал Лиги Европы 2014/15

(Евгений Селезнев плачет после финального свистка в финале Лиги Европы)

Символично, что после "Металлиста" речь пойдет о "Днепре", который тоже возглавлял Мирон Маркевич. Несмотря на все свои финансовые проблемы в 2015-м году Днепровский клуб сумел показать невероятную игру и вышел в финал Лиги Европы. На своем пути "Днепр" обыграл греческий "Олимпиакос", нидерландский "Аякс", бельгийский "Брюгге" и мощный итальянский "Наполи" в полуфинале.

В варшавском финале украинцев ждала испанская "Севилья", где "Днепр" показал зрелищную игру - дважды забил, но все же проиграл. К сожалению, не хватило сил: бразильский хавбек Матеус даже на несколько минут потерял сознание, было заметно, что украинцы отдали все. Серебряная медаль "Днепра" стоит двух золотых. А что было дальше, вы как и с "Металлистом", знаете...