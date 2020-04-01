Обо мне и Андрее Ивановиче Садовом

1 апреля, 2020, 17:44

Николай Княжицкий

Журналисты мэра моего города господина Садового любят меня все сильнее и сильнее и проявляют свои глубокие чувства на сайте семьи Садовых zaхid.net

Эта любовь особенно начала проявляться после того, как мне выпала большая честь передать помощь от Фонда Петра Порошенко львовским больницам. Я даже не знал, что во Львове так оригинально благодарят тех, кто хочет помочь врачам.

А благодаря, подают ложную информацию, считают чужие деньги и очень переживают, что я "борюсь за территорию" и "это может свидетельствовать о начале необъявленной предвыборной кампании". Так, в частности, журналист сайта семьи Андрея Ивановича утверждает, что якобы телеканал "Эспрессо" принадлежит мне. В этом наша разница с Андреем Ивановичем. Я к такой собственности еще не доработался. Если "24 канал" и сайт zaхid.net принадлежат жене уважаемого мэра на 76%, то "Эспрессо" принадлежит моей жене только на 22%.

Он пока не мой, но Андрей Иванович может быть для меня достойным примером. Этот же журналист пишет, будто я и мои помощники потратили на рекламу в соцсети 19 тыс. долларов. Это не соответствует действительности, но не буду спорить. Потому что и здесь мы с Андреем Ивановичем очень похожи, поскольку он и его помощники, если пользоваться логикой zaхid.net, потратили на рекламу 18 тыс. долларов.

Из-за такого нашего сходства с Андреем Ивановичем, пожалуй, и решили его журналисты, что я начал "необъявленную предвыборную кампанию". Хочу заверить уважаемых журналистов, я, беря пример с Андрея Ивановича, заявляю, что не буду баллотироваться в мэры города Львова. В 2020 году!