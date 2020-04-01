Что вам снится, Дэвид Линч? - 5 книг, которые можно "посмотреть" и "послушать"

3 апреля, 2020, 07:09

Игорь Бондарь-Терещенко

Произведения современных авторов всегда экранизировали и ставили в театре не так часто, как литературную классику. Неудивительно, что любая премьера, основанная на текстах наших современников, всегда становилась событием. А именно, например, фильмы, театральные представления или музыкальные произведения, которые уже вышли, и о которых речь в обзоре их литературных источников

Дэвид Линч, Кристин МакКенна. Комната снов. - М .: Издательство Жупанского

Имя автора этой книги давно стало символом уникального, ни на кого не похожего художника, каждая новая работа которого сразу приобретает статус культовой. Запустив сериал "Твин Пикс" в 1990 году, Дэвид Линч стал, без преувеличения, стал известным на весь мир, а фразы "Кто убил Лору Палмер?", "Чертовски вкусный кофе" и "Совы не то, чем кажутся" превратились в популярные мемы. Созданная же эта книга довольно оригинально. Сначала один автор (собственно, журналистка и критик Кристин МакКенна) составляет жизнеописание героя на основе разговоров более чем с тысячей людей (близкие, родные, коллеги), затем он сам пишет свою версию, пользуясь воспоминаниями других. По сути, диалог человека с собственной биографией, не так ли? Все это позволяет больше узнать о жизни и становления Дэвида Линча как художника, о вещах, которые повлияли на него и в дальнейшем нашли отражение в его мировоззрении и его фильмах, а также заглянуть за кулисы его безграничной внутренней империи.

Юрий Андрухович. Любовники Юстиции. - Meridian Czernowitz

Относительно этой книги следует заметить, что новый альбом Юрия Андруховича с группой Сон Совы / Son Sovy - "Любовники Ю. Музыка до и после романа" - это саундтрек к "Любовники юстиции", который можно слушать и как радиоспектакль. На самом деле, это, конечно же, не роман, поскольку автор давно уже перешел на эссеистика, а "восемь с половиной" замечательных рассказов. Именно они и складываются в своеобразный роман - со временем, памятью, детством-юностью и, безусловно, советской зрелостью. Более того, объединяет их пусть даже не сюжетно, но по крайней мере тематически - общая черта, присущая всем героям рассказов.

Это, во-первых, страсть к преступлениям, а во-вторых, тайная любовь. В данном случае, как видно из названия "романа", все они зависят от богини правосудия. Кого же мы видим в этой галерее убийц и душегубов, населяющих необычный эпос уголовного мира, родом из судебных актов и криминальных хроник старого Львова? Представители его пестрые и разнообразные, это и герои городских легенд, и чернокнижники, и повстанцы - вымышленные, реальные, живые и мертвые души из коллекции тайных страстей. Разбойник Самойло Немирич, тайный агент Богдан Сташинский, средневековый монах Альберт Вироземський, террорист Мирослав Сочинский, бизнесмен Марио Понграц, причастный к расстрелу подпольщиков-националистов и даже Фантомас с кинематографического детства автора.

Сергей Жадан. Луганск. - М .: Клуб Семейного Досуга

В целом же все в этом романе, по которому снят фильм "Дикое поле", оформлено по неизменной схеме повествования, которую давно практикует автор. Вот главный герой по имени Герман Королев в обязательной военной куртке, на которую он, приехав в глухую провинцию спасать бензиновый бизнес своего брата, изменил свой городской фасон. Вот его обязательные друзья-напарники, обязательная старшая женщина, обязательные проблемы (свои и чужие), обязательная последняя территория, которую надо защищать. Констатация жизненных достижений у главного героя такая же лаконична: "Все мы хотели стать пилотами. Большинство из нас стали лузерами». И только благодаря тому, что его до сих пор удивляет, как все в жизни "будто повторялось, возвращалось назад - назад в никуда, назад в пустоту ", рассказ движется к своему неутешительному конца." Когда ловишь жизнь за хвост, - справедливо считают в финале, - меньше думаешь, что с ним потом делать ". Хотя, как показывает опыт, из этого можно сделать кино.

Лесь Подервянский. Павлик Морозов. - М .: Фолио

В свое время книга этого автора продавалась в политкорректном целлофане да еще и с предупредительным знаком: "Внимание! Ненормативная лексика. Не рекомендуется лицам до 18 лет".

Сегодня произведения Леся Подервянского уже вряд ли вызовут читательскую аллергию на его фирменный эпатаж. В частности его эпическая трагедия "Павлик Морозов", написанная в 1993 году, уже была поставлена на сцене киевского кинотеатра "Кинопанорама". режиссером Андреем Критенко (Германия), и особого скандала не произошло. Так же не наблюдается особого "криминала" в очередном переиздании сатирических пьес и сценок брежневского разлива в книге Подервянского. Поскольку все они, будучи собраны харьковским "Фолио", получили заслуженную славу в самиздате 1970-80-х годов, а позднее даже были изданы на аудиокассетах и дисках. И вот уже в очередной раз громкий смесь абсурда и черного юмора, насыщенная суржиком и той же ненормативной лексикой, угрожает взорвать на демократическое воздуха шаткие устои общественной морали, чьи представители не знают о былой славе киевского автора. Впрочем, высадит ли? Потому что если осознать, что реальность, совпав с текстом, преобладала в те "благословенные" имперские времена над моралью, может быть, очередного акта остракизму удастся избежать и нас начнет затягивать в трагикомический эпос Подервянского, заставляя принимать логику его сатиры, пародии и заодно демистификации. Или там, дегероизации.

Андрей Кокотюха. Червоный. - М .: Клуб Семейного Досуга

В этом романе рассказывается о двух украинцах, которые одновременно воевали за разные идеалы, но судьба свела их в одном лагере. И теперь они вместе оказались на советской каторге: украинский повстанец Даниил Червоный советский летчик Виктор Гуров. Красный - с запада Украины. Гуров - с Востока. Чем не сюжет для фильма? Неудивительно, что вскоре мы посмотрим очередное остросюжетное кино, премьера которого запланирована на весну этого года. Сюжет которого, кстати, имеет историческую подоплеку - малоизвестное с советской истории восстание зэков в лагерях Севера. И это важно - когда действие происходит в известных местах, а не в воображении автора. "Из современных российско-украинских сериалов было непонятно, в каком городе происходит действие, - отмечает автор романа. - Обозначаются только Москва или Санкт-Петербург. А зрителю нужны узнаваемые и четкие места и обстоятельства. В голливудском кино нет абстрактной полиции, это обязанность" обязательно копы из Майами или Нью-Йорка, и между ними есть разница ". Так или иначе, но даже разногласия в идеалах героев не помешали им выступить против системы, в частности противостоять репрессиям начальника лагеря. В качестве режиссера фильма по роману "Червоный" выступил Заза Буадзе.