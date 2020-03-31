Виталий Портников: Это выбор между жизнью и смертью

31 марта, 2020, 13:01

Портников Виталий

Внеочередная сессия Верховной Рады продемонстрировала, что в политической жизни страны начинается период ситуативных коалиций

У президента, по сути, больше нет большинства в парламенте. Для принятия принципиальных решений он может опираться на два варианта ситуативных коалиций. До вчерашнего дня такой ситуативной коалицией была коалиция части депутатов от партии "Слуга народа" с ОПЗЖ и депутатскими группами, ориентированными на Игоря Коломойского. Со вчерашнего дня наметилась возможность коалиции части депутатов от партии "Слуга народа" с фракциями "Европейской солидарности" и "Голоса".

Это – самая естественная коалиция в сложившихся условиях. Зеленский ожидаемо пришел к ситуации, когда он должен выбирать между союзом с олигархами и спасением страны. Спасение страны возможно только в ситуации тесного сотрудничества с международными финансовыми организациями и готовности прислушиваться к рекомендациям Запада. Ни Россия, которая и сама начинает переживать тяжелый экономический кризис, ни олигархи, которые до сих пор не способны осознать масштабы вызова, Украину не спасут и Зеленскому не помогут.

Коломойский до сих пор озабочен возвращением "Привата2, будто и не понимает, что сейчас вообще не время думать о перспективах банковской системы. Депутаты от ОПЗЖ продолжают повторять заученные слова о «диалоге», будто не замечают, что Москва наглухо закрыла линию разграничения на Донбассе и ни в каком диалоге больше не нуждается. К тому же Коломойский, который объективно заинтересован в сохранении коалиции Зеленского с ОПЗЖ и своими депутатами, одновременно борется с Ермаком и, таким образом, уничтожает возможности диалога с Козаком. Это именно тот случай, когда финансовые интересы мешают политической программе – но у Коломойского так не впервые.

В этой ситуации единственным выходом для Зеленского – даже не с точки зрения решения сиюминутных задач, а с точки зрения элементарного выживания – оказывается коалиция с украинскими государственниками и патриотами. Это и есть национальное единство – потому что те, кто оказываются за рамками этой коалиции, просто не интересуются национальными интересами этой страны, озабочены только деньгами, властью и в случае с ОПЗЖ национальными интересами Кремля.

Поэтому – если Зеленский хочет спастись и спасти страну – он будет все в большей степени дрейфовать в сторону государственников и профессионалов, в сторону Порошенко и Вакарчука. Даже если часть его электората будет продолжать находиться в плену пропагандистских агиток прошлых лет, даже если с властью начнут бороться олигархические телеканалы. Зеленскому придется игнорировать и глупость потенциальных избирателей, и нападки недавних покровителей.

Потому что его выбор – и выбор Украины – это уже не выбор между государственным строительством и "хорошими ребятами" из сериала, между патриотизмом и равнодушием, между профессионализмом и дилетантством. И даже не выбор между Украиной и Малороссией.

Это выбор между жизнью и смертью.