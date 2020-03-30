Виталий Портников: Это развал государства

30 марта, 2020, 12:19

Портников Виталий

Это странное обращение. У Зеленского не должно быть никаких проблем с принятием законопроектов – по крайней мере, тех, что не требуют конституционных изменений. Он провел в Верховную Раду такое большинство депутатов, которого не было ни у одного президента в украинской истории. Ему не с кем договариваться – разве что с самим собой.

Но это – только на первый взгляд. В критический для Украины момент президент Зеленский столкнулся с политической реальностью. У него нет никакого большинства. Большинство есть у олигархов. И без их одобрения уж точно нельзя принимать законы, которые затрагивают их интересы.

Зеленскому нужно сказать правду хотя бы самому себе. У него есть мандат украинского народа, но к власти его привел не украинский народ. К власти его привели олигархи. А украинский народ просто посмотрел телевизор.

У олигархов были все основания помогать Владимиру Зеленскому. Его предшественник – нередко не по своему желанию, а по требованию международных институций – игнорировал их интересы и пробовал защищать интересы страны. Такой президент олигархам был не нужен. Им нужен был президент, который будет их защищать – и от украинцев, и от международных кредиторов.

Сейчас Зеленский пришел к тому же, к чему пришел Порошенко. Не возможно одновременно быть президентом Украины и защищать олигархические интересы. И как только он сделал шаг в сторону государственных интересов, моментально оказалось, что у него нет парламентского большинства.

Это тоже не случайно. Победа Зеленского на президентских выборах – заслуга олигархов. А вот победа партии "Слуга народа" на парламентских выборах – это заслуга Зеленского. Но кого он включил в список победителей?

Людей, которые изначально были связаны с олигархическими кланами или нашли «взаимопонимание» с ними уже во время работы парламента. Людей, для которых парламент - не ответственность перед страной, а социальный лифт. Людей, которые просто не понимают куда они попали. Так большинство быстро стало меньшинством. И теперь президент пытается найти поддержку у фракций, лидеров которых и депутатов, которых он и его сторонники еще вчера публично шельмовали. Но даже с этими депутатами не набирается достаточного количества голосов. Слишком большим и безответственным оказалось «монобольшинство»!

Если бы Зеленский не устраивал бы вакханалию с внеочередными парламентскими выборами, если бы его действия по демонтажу управленческой структуры страны не поддерживало бы в популистском угаре большинство населения, сейчас у нас мог бы быть парламент, на который способен был бы опереться президент. Но такого парламента нет. И правительства нет, ключевых для решения проблем эпидемии министров приходится менять через несколько недель после назначения. И офиса президента нет – уже второй подряд его руководитель компрометируется и утрачивает влияние. А обязанности главы государства исполняет человек, который пытается докричаться до депутатов собственной фракции по телевизору.

Это и есть предсказуемый развал системы государственного управления в самый разгар страшной эпидемии. То, что не могло не случиться, случилось в самый неподходящий момент.