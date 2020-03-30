Брутальный спаситель. Бурный роман человечества ... с чесноком

31 марта, 2020, 09:14

Месяц назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны шокировал украинских зрителей неожиданным "рецептом" от covid-19. Алексей Данилов заявил, что "лучшее лекарство от коронавируса ... лук, сало и чеснок

Очевидно, он стремился таким образом "разрядить ситуацию" в телевизионной студии. Однако многие из тех, кто услышал эту новость, уже на следующий день решили докупить несколько килограммов упомянутых чиновником продуктов - так сказать, "на всякий случай". С другой стороны, среди украинцев много поклонников острых блюд, которые добавляют к ним чеснок с удовольствием и без всякой связи с эпидемиями. Поэтому скорее всего этот "экспонат" точно есть в вашем "домашнем музее на кухне".

Родиной чеснока - который с научной точки зрения является лишь одним из видов лука - считают ущелья Тянь-Шаня и Памира. Жители Средней Азии и Ирана быстро распознали не только вкусовые, но и лечебные свойства этого растения. Его добавляли к блюдам и напиткам, чесночную настойку применяли как средство против простуды, а с помощью свежего или тертого чеснока заживляли раны.

Около 5000 лет назад чеснок "одомашнили" и он начал свои странствия по миру. В культуре это растение оказалась неприхотливым, а затем считалось замечательным местным заменителем ценных пряностей, которые везли из дальних краев. Конечно, вкус и запах чеснока нравился (и нравится) не всем. Впрочем, именно поэтому считали, что он способен отгонять демонов и "нечистую силу" в целом. В Иране и сегодня охапка чеснока считается одним из символов Навруза - праздника весны, с которого здесь традиционно начинают новый год. Он словно останавливает и оставляет в прошлом все плохое и враждебное человеку.

Древние шумеры, которые славились как своей ученостью, так и суеверием, использовали чеснок и в кулинарии, и в религиозных церемониях. А вслед за ними эту привычку переняли и другие народы Месопотамии - аккадцы, вавилоняне, ассирийцы, халдеи. Халдейский историк и астролог Берос впоследствии объяснял, что его соотечественники верили - для любых духов чесночный запах просто невыносим. Ассирийцы развешивали головки чеснока вокруг дома, в частности над окнами. Их держали в руках, когда произносили заклинания - чтобы им не могли помешать "силы зла".

Зато египетские жрецы считали это растение "нечистым" - и именно за его резкий запах. В долине Нила чеснок, впрочем, выращивали, даже в больших объемах, чем в Месопотамии. Но только потому, что считали его дешевой и питательной пищей для солдат и рабочих. Чеснок, в частности, входил в ежедневный паек строителей, которые возводили пирамиды и царские усыпальницы. А когда паек не выдавали вовремя - работники могли даже начать забастовку. Именно так произошло в 1166 году до нашей эры, во времена правления фараона Рамзеса III.

Возможно, именно под влиянием этих рассказов родилась легенда, которую сохранил для нас греческий историк Геродот. Он утверждал, что один из египетских властителей заставил даже собственную дочь своим телом "зарабатывать" деньги, необходимые для покупки чеснока и другого провианта для строителей.

Впрочем, египетские жрецы хорошо знали и о лечебных свойствах чеснока. В так называемом "папирусе Эберса" (16 век до нашей эры) упомянуто целых 22 рецепта лекарств, в которых он использовался как один из ингредиентов. Головка чеснока была найдена и в открытой в 1922 году усыпальнице фараона Тутанхамона (сам Тутанхамон жил в 14 веке до нашей эры). Некоторые исследователи высказали предположение, что его могли просто "забыть" в помещении строители. Но впоследствии такие же головки были найдены и в других египетских некрополях, в том числе знаменитом "кладбище животных" в Саккаре. Очевидно, чеснок действительно использовали в погребальных церемониях - возможно, как антисептическое средство.

Чеснок входил в рацион строителей Кносского дворца на Крите. Вспоминали о нем как о питательной пище, которую выдавали рабочим в Египте, и древние евреи - во время странствий по пустыне под предводительством Моисея. Тогда вкус его им казался лучше манны небесной. После обустройства на Святой Земле евреи использовали чеснок и в кулинарии, и в медицине. Талмуд советовал его для улучшения отношений между мужем и женой и как помощь при рождении детей. А царю Соломону приписывали использование его в магических ритуалах - он, в частности, клал чеснок под свой перстень как оберег от злых духов.

Как лекарства и как консервант чеснок использовали в древности в Китае и в Индии. Его вспоминает один из старейших текстов "аюрведы" - Чарака-самхите. Правда, даже в довольно острой и пряной индийской кухни чеснок почти не применяли. Возможно поварам хватало и других местных специй. Зато персы ели его - без преувеличения - килограммами. Дворцу "царя царей" в Сузах, скажем, центнера чеснока хватало только на четыре дня!

Греки считали чеснок замечательным стимулятором - именно поэтому его жевали перед соревнованиями участники Олимпийских игр. Но при этом эллины именовали чеснок "вонючей розой", и не позволяли посещать храмы верным, которые перед тем лакомились приправленными ним блюдами. Греческие ученые, впрочем, рассыпались перед "вонючкой" в комплиментах. Пифагор называл чеснок "царем пряностей", Гиппократ советовал его как противоопухолевое, слабительное и мочегонное средство, Аристотель - как лекарство от бешенства, Диоскорид - как обезболивающее, средство против ожогов, укусов и ядов. Гален вообще объявил его "панацеей" - то есть средством против всех болезней.

Правда, Диоскорид и Гален работали уже в основном для римских заказчиков - императоров Нерона и Адриана соответственно. А римляне чеснок очень любили, считая что он "зажигает сердца и укрепляет доблесть". Им подкрепляли силы и легионеры в дальних походах, и гладиаторы перед смертельными боями на арене, его воспевал в своих поэмах Вергилий. Впрочем, другой римский поэт, Гораций признавал, что переваривать его способны только хорошо тренированные желудки простонародья.

Знать чесноком во времена Горация уже гнушалась, предпочитая более утонченные индийские специи. Мириться с грубым вкусом она были готовы только ради здоровья. А медики советовали чеснок настойчиво. И не только греческие. Плиний Старший считал его полезным для лечения 61 болезни - от охриплости в горле до геморроя, проказы и язвы!

Под влиянием римлян к жгучему спасителю привыкли и северные соседи империи - германцы. Для укрепления своего тела и духа, варвары не только ели чеснок, но и натирались им с головы до ног. Вонь, видимо, хорошо отпугивала от них врагов, но еще больше - вшей, клопов и комаров. Возможно, этот опыт в конце концов лег в основу многочисленных переводов о способности чеснока отгонять "нечистую силу", лакомую к человеческой крови. В конце концов, поверить в это легче, чем в заимствование германцами легенд у персов и халдеев.

Когда варвары разрушили Римскую империю и Западная Европа вообще осталась без восточных специй, чеснок в очередной раз превратился в заменитель ценных заморских пряностей. Его советовал, скажем, выращивать в имениях и при монастырях Карл Великий - в своем указе-инструкции, известном как "Капитулярий о имениях".

Не забывали, конечно, и о лечебных свойствах чеснока. О них вспоминали, в том числе и "Лакнунга", и Хильдегард Бингенской в своей "Физике". Не менее авторитетными считали и труды арабских и персидских ученых, в частности "Канон врачебной науки" Авиценны. Со времен Крестовых походов Западная Европа вообще позаимствовала с Востока множество знаний, изобретений и сельскохозяйственных культур. Поэтому со временем к ним стали относить и чеснок, который по распространенной легенде якобы привез из Святой Земли глава крестоносцев и "Защитник Иерусалима" Готфрид Бульонский. Несмотря на то, что к чесноку он имел такое же отдаленное отношение, как и к бульону.

А дальше с "царем пряностей" состоялась уже знакомая с римских времен история. Вкусы европейской шляхты, не без восточного влияния, стали более изощренными, заморские специи - доступнее, и знать начала гнушаться чесноком как "пищей неотесанных крестьян". При бургундском дворе чеснок подавали засахаренным, чтобы грубый запах и вкус не смущал благородных дам и кавалеров. Кастильский король Альфонс XI требовал от рыцарей основанного им в 1332 году Ордена ленты (это было первое "светское" рыцарское общество, которое приняло название ордена) обетов не играть в карты и кости и ... не употреблять чеснок - по крайней мере за месяц до посещения монаршего двора.

Впрочем, вспомнили о "изгнаннике" очень быстро. Потому что в 1349 году в Европу докатилась эпидемия моровой язвы, известная нам как "Черная смерть". Люди образованные сразу нашли рецепты Плиния. Но выяснилось, что чеснок эту болезнь на самом деле не лечит. Его польза была в другом. Распространяли чуму крысы и клопы, что путешествовали вместе с ними. А этих насекомых - хотя и не всегда - отпугивали летучие вещества, которые содержались в пряностях. Впрочем, принимать ценные специи могли позволить себе только люди состоятельные. Для всех остальных, а порой даже и представителей шляхты оставался чеснок. Не то, чтобы тогдашние европейцы понимали, как он действует, но опыт свидетельствовал, что иногда он язву таки "отгонял". Следовательно вернул себе репутацию хотя и грубого, но спасителя.

С тех пор охапки чеснока пытались брать с собой в дорогу и паломники, и странники. Известно, скажем, что в грузе кораблей Фернана Магеллана их было 450. Впрочем, великие географические открытия не только открыли европейцам новые миры, но и сделали гораздо дешевле уже упомянутые нами специи. Как индийские, известные еще с античных времен, так и новые - такие, как красный перец. Чеснок снова превратился в "бедного родственника" на столе знати.

И снова о нем позаботились медики. В частности - один из основателей "практической медицины" Амбруаз Паре. Знаток работ Диоскорида, он доказал, что чеснок незаменим для лечения и заживления ран и ожогов, особенно от огнестрельного оружия. Другие исследователи пропагандировали его как обеззараживающее средство. По легенде, будущего короля Франции Генриха IV крестили в воде, смешанной с соком чеснока. Шутили, что именно поэтому он так мечтал, чтобы каждый из французов в воскресенье ел курицу в чесночном соусе.

Любовь французов к чесноку долгое время раздражала их соседей англичан. До новой эпидемии моровой язвы, которая в 1665-1666 году унесла жизни сотни тысяч подданных английского короля Карла II. К удивлению лондонцев, количество жертв среди французских католических священников, которых привез с собой монарх-изгнанник, была минимальной. Поняв, что причиной могло быть регулярное употребление ими чеснока, есть его начали и английские протестанты - в конце концов это спасло от смерти многих.

К сожалению, язва не обходила и саму Францию. Впрочем, именно во время "большой марсельской чумы" 1720-1722 годов (как показали уже современные исследователи, ее вызвал тот же возбудитель, что и "черную смерть" четырьмя веками раньше) случилась удивительная история, которая укрепила славу чеснока. Выяснилось, что жилья умерших от болезни грабила банда из четырех мародеров. Когда их задержали, судей больше всего интересовал способ, которым они защищались от заражения во время своих вторжений в зачумленных домов. Те признались, что умывались старым вином, в котором вымачивали дольки чеснока, а потом еще делали несколько глотков этого напитка. Приобретенный таким образом рецепт получил название "уксус четырех воров". И с его помощью эпидемии в Марселе остановили.

Применяли французы чеснок не только на родине, но и в колониях, в частности в Северной Америке. В конце концов, его не надо было везти за океан, потому что он обильно рос в местных лесах. Даже имя Чикаго - это немного переиначенная индейская название дикого чеснока.

В конце концов, научно доказал антибактериальное действие чеснока тоже француз - Луи Пастер в 1858 году. В то время как в викторианской Британии "приличное общество" затыкало носы, чувствуя грубый запах, который пренебрежительно именовали "итальянским парфюмом" (французов, очевидно старались не обижать, они в это время были союзниками, и в итальянской кухне чеснок встречался действительно чаще) на континенте уже начали делать медицинские препараты противомикробного действия для обеззараживания ран. Они очень пригодились во время обеих мировых войн.

А вот против новой эпидемии - на этот раз "испанского гриппа", которая охватила мир в 1918-1919 годах, - чеснок оказался бессилен. Хотя попытки его применить делались постоянно. Лишь впоследствии стало понятно, что компоненты, полученные из чеснока и способные убивать бактерии, не действуют против вирусов - а именно они являются возбудителями гриппа и других массовых болезней последнего столетия. Чеснок был полезным для другого - он помог ставить на ноги тех, кто справился с болезнью, но был обессилен и истощен. В этом рецепты, известные еще врачам Древнего Египта, сработали на все сто.

Это, конечно, не значит, что стоит заниматься самолечением. В конце концов, слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины вынуждена была опровергать Всемирная организация здравоохранения. В специальном релизе она подчеркнула, что чеснок не является лекарством от коронавируса. И вакцины от него пока нет. Уберечься от новой инфекции можно разве что с помощью карантина и других санитарных мероприятий.

А во время самоизоляции дома есть чеснок полезно. И даже приятно - если, конечно, близкие не против.