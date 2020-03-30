Андрей Зубов: Путин напуган, не знает, что делать, поэтому у него и глаза бегают

31 марта, 2020, 11:36

Антин Борковский

Российский публичный интеллектуал, деятель оппозиции в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о глобальном кризисе и путинской растерянности

Нынешнее агрегатное состояние мира будет, наверное, резко изменено в непредсказуемом направлении, потому что, кроме пандемии коронавируса, видим развертывание большого экономического кризиса и экономической рецессии.

Есть целый ряд фактов, что делают пандемию и сопутствующий экономический кризис абсолютно уникальными. Первое, мир стал действительно всеобщим, то есть глобализация это реальность. В эпоху Первой мировой войны, которую сопровождала, как вы помните, последняя пандемия - "испанка", унесшая гораздо больше жизней, чем сейчас забирает коронавирус, еще не было глобального мира. Тогда еще не было, или почти не было авиационного сообщения и тем не менее вирус распространялся быстро. Тогда экономика еще не была настолько глобальной, тем более не было нынешней финансовой системы. Тогда люди только начинали узнавать, что такое фьючерсы и еще жили в системе золотого стандарта, надежных денег, которые никогда не исчезнут, то есть если получил 20 рублей золотом, они не станут бумагой. Сейчас мир иной. Он абсолютно глобальный. Люди двигаются в невероятных количествах: путешествуют, отдыхают, лечатся. Во-вторых, экономика стала абсолютно зависимой. Какая-то вещь разрабатывается в Силиконовой долине, производятся в одной стране, собирается в Китае, продается по всему миру. Во времена эпидемий чумы преобладало натуральное хозяйство. Крестьянин сидел у себя на участке и люди жили гораздо более замкнуто. Тем не менее чума из Китая приходила в Геную, распространяясь по Европе. Сейчас эти вещи распространяются мгновенно.

Другой момент это то, что люди не имеют реальных сбережений. Они имеют символические сбережения в банковских счетах и ценных бумагах, но как говорили в 19-м веке, не в звонкой монете. Соответственно все это может испариться, упасть или обесцениться мгновенно в разы. Национальное богатство в реальных ценностях только в небольшой части людей или стран. В результате человек абсолютно зависим. Вслед за пандемией, конечно закрывают ради карантина сферу обслуживания, а это сейчас большая часть рынка. Закрываются и производства, люди теряют работу, а у них за собой лишь банковские счета. Скоро эти банковские счета не смогут оплачиваться, так не поступают новые ценности, а это - коллапс. Этот коллапс из которого, как кажется, будут сделаны серьезные выводы, я имею такую надежду.

Мы должны перейти на другую экономику. На экономику с реальными ценностями. Нельзя жить в условиях символической экономики с различными ценными бумагами нескольких уровней, которые сами по себе обеспечиваются только надеждой, а надежда сейчас, как вы понимаете, исчезла. Они так и называются - фьючерсы, они рассчитаны на будущее.

Путин в своем последнем обращении, как ни странно, не использовал момента. Я видел эту фотографию далеко немолодого человека, который смотрит довольно напуганными глазами на нынешнюю действительность и не знает, как на нее реагировать.

Ну вы знаете, для того, чтобы уйти в мир иной есть много других причин, гораздо менее экзотических, чем коронавирус, и все мы это понимаем. Дело в том, что после выступления ведущих политиков Запада, в первую очередь, конечно, замечательного выступления Ангелы Меркель, люди думали, что Путин скажет что-то человеческое, но ничего человеческого он не сказал. Это было абсолютно казенное, мертвое выступление, в котором все наши экономисты, я не большой специалист в области налогов, но все заметили, что был способ обложить нацию новыми налогами и сделать новые финансовые выемки у людей, начиная с налога на вывозимый капитал, и заканчивая ликвидацией бесплатного проезда в городском транспорте Москвы. То есть это было прямо противоположно тому, что делают во всем мире. Это опять желание использовать любую беду в своих интересах.

Глобальность угроз, глобальность и скорость распространения этих угроз, а в то же время мы понимаем, что все равно Кремль продолжает политику 19-го столетия. Весь мир пытается переосмыслить ошибки, но один отдельно взятый человек все равно хочет использовать и навязать.

Я думаю, это не один отдельно взятый человек. На самом деле политику использования ситуации в своих интересах проводит и Китай, но Украине, конечно, ближе проблемы, связанные с Россией. Вот сейчас возникла ситуация, настоящая национальная катастрофа, когда национальный лидер, тем более мечтает быть чуть ли не пожизненным императором, должен быть со своим народом. Даже Николай I, когда был холерный бунт, вышел на площадь к народу. Был среди холерного народа. Не побоялся за свое здоровье, но успокоил людей, которые собрались. Не разогнал их, не пересажал, а именно успокоил поговорил, пообещал помощь и оказал помощь. Николай I совсем не герой моего романа, но тем не менее, даже он так делал. Здесь же человек не только в силу своей, как в любого человека, уязвимости оделся в скафандр. Скафандр - это скафандр, что совершенно отделяет его от общества.

Он живет в своем мире, мире своих интересов. Он пытается с помощью ФСБ, с помощью Нацгвардии отделить себя от общества. А сейчас такой момент, что все рухнет, развалится Россия и развалится этот построенній мир, который еще худо-бедно мог существовать в условиях относительного благополучия. И что тогда делать? Он сам не знает, что делать, поэтому у него и глаза бегают, и сам он напуган, поэтому в своем выступлении, обращении к нации он говорил о каких-то второстепенных вещах, абсолютные глупости, не упомянув ни о массе людей, умирающих в мире, ни об угрозах, которые уже завтра станут реальными в России, не сказал ничего утешительного нации, а все манипулировал какими-то цифрами, процентами, порядками, понятными только кучке экономистов. Но горстка экономистов уже высказала свое мнение, что это абсолютные глупости, а все остальные вообще ничего не услышали в этом выступление и, увидев только напуганного человека, который с монитора читает заученные давно фразы.

Вы совершенно правы, говоря об огромных угрозах для нынешних государств. В Украине мы сейчас переживаем определенную мировоззренческую революцию. Наша община была просто возмущена тем того, что те или иные олигархи, представители власти начали себе оформлять блатные палаты.

Это во многом именно то советское, которое осталось, неважно какой сейчас режим в той или иной стране. Это лагерный синдром - "умри сегодня ты, а завтра я". Эти люди думают только о себе, а другого они готовы отдать на заклание. Они ему совсем не нужны. Люди нужны только как средство, а когда речь идет о жизни, здоровье и благосостоянии, то в первую очередь ты сам. То же происходит и в России, где сразу раскупили аппараты вентиляции легких, которые нужны при этом заболевании, воспалении легких, как следствие коронавируса. Все это расхватали богатые люди, пытаются оформить себе безопасное прохождение эпидемии, а о народе они забыли.

Я думаю, что это не добавит политического веса этим людям по окончании пандемии. Украина, надеюсь что и Россия, выйдут из нее обновленными, очищенными глазами. Они лучше увидят, кто есть кто, или как говорил старый Горбачев - "кто есть Who", - когда-то он так сказал. Вот они это все увидят и уже видят, а когда ситуация станет еще тяжелее, а это безусловно будет, если полного чуда не произойдет, тогда тем более увидят и тогда этим людям уже никто ничего не простит.