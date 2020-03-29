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Espreso.tvОбществоКультура и кризис: прекратит ли правительство финансирование гуманитарной сферы

Культура и кризис: прекратит ли правительство финансирование гуманитарной сферы

Украинская гуманитарная сфера в условиях "великой депрессии": зачем правительство хотело полностью прекратить финансирование культуры и действительно ли такие действия помогут стране пережить пандемию коронавируса и финансовый кризис?

На прошлой неделе правительство попыталось принять абсолютно абсурдное решение забрать все средства по культуре, значительную часть средств по образованию, в частности по программе "Новая украинская школа", и передать их в какой-то вновь созданный стабилизационный фонд, который якобы должен бороться с кризисом.

С кризисом бороться нужно. Нужно покупать оборудование для врачей и для медиков - это наша важнейшая задача. Нужно будет потом преодолевать экономический кризис и поддерживать бизнес, безусловно. Но для этого надо иметь план. Имеет ли правительство такой план? Нет, ни одного. И взять деньги из культуры и образования проще, хотя у нас есть, конечно, много источников, откуда можно взять средства для этих важных вопросов по преодолению кризиса.

А можно забрать средства полностью по культуре и образованию? Частично, да. Мы понимаем, что некоторые меры не состоятся, некоторые международные выставки тоже не состоятся, никто туда не поедет. Логичнее эти средства отправить на помощь нашим врачам.

Но врачам, а не в непонятный анонимный фонд, который будет без программ распределяться вручную и снова имеет все шанс быть разворованным, потому что мы не знаем, на что эти средства будут потрачены.

Тем не менее, как бы ни было, забрать средства по культуре нельзя. И украинские культурные деятели: писатели, художники, общественные деятели это ярко доказали это на прошедшей неделе, организуя онлайн-митинги, обращения, письма. Политики поддержали эти обращения, причем политики различных политических сил, всех политических сил, включая с провластной "слугой народа". Очевидно, мы с "Европейской солидарностью" это поддержали, и все силы, которые представлены в парламенте тоже поддержали.

А почему? Потому что каждый интеллигентный человек понимает, насколько важна культура. Ну это как то и сам Зеленский понимает. Помните это его выступление на вручении Шевченковской премии? Да-да, он тогда сказал, что зачем мы воюем, если не будет культуры, и мы никогда не позволим себе забрать финансирования по культуре. А его правительство тут же пытается это сделать. И только после всех этих многочисленных выступлений Офис президента говорит, что "нет, мы не планировали это делать", потому что мы сильные, потому что можем убедить правительство.

Но дадим им дополнительные аргументы. И дополнительные аргументы тем людям, которые у меня на постах в комментариях пишут: "Забудьте о вашей культуре". Часть из этих людей просто антиукраински настроена, потому что то, что мы сделали за последние пять лет - это возродили украинскую культуру. Мы не только приняли закон об украинском языке, мы сделали так, что почти 60% песен на украинском радио стало украинским. Украинское телевидение заговорило на украинском языке, 140 фильмов вышло в украинский прокат. Это не снято, потому что снимали еще сериалы, фильмы, которые продолжают сниматься. Это те фильмы, которые увидели украинские кинотеатры. Более 2 миллионов книг было напечатано и роздано в библиотеки. А это не просто книги - это книги украинских авторов, которых читают украинцы в украинских библиотеках, которые выдают украинские издательства. Сейчас у них непростая ситуация. Книжные магазины позакрывались тоже так же, как и все другие магазины. Книги пишутся украинскими авторами, и эти авторы получают гонорары. Это целая огромная отрасль, которая фактически возродилась за последние пять лет. И убивать ее, конечно, не нужно, потому дальше этим вирусом, который мы преодолеем, к сожалению, с потерями, мы все это прекрасно понимаем: часть наших соотечественников отойдет, умрет, часть выздоровеет и будет работать, но после этого мы заходим во время великой депрессии.

А что нужно во время депрессии? Культура и нужна. Вспомните Соединенные Штаты Америки, времена Великой Депрессии. Именно тогда возродился Голливуд и дал людям надежду, и с этой надеждой американцы начали строить новую страну.

Помните фильм "Унесенные ветром", снятый по известному роману о героических американцах, которые защищали свои ценности и идеалы, о женщине, которая в новых условиях была сильнее многих мужчин? Этот фильм был снят во времена Великой Депрессии, как и многие другие прекрасные американских фильмов.

Арсен Савадов, известный украинский художник вот еще недавно в галерее "М17" открыл выставку, посвященную поездке Мерлин Монро на корейский фронт в американских солдат в 1954 году. После этой поездки американские солдаты получили несколько побед и фактически обрели свободу для народа Южной Корее, свободу целом для корейского народа. И эта поездка не случайно стала примером для Арсена Савадова, потому снимал он римейк на эту поездку с украинскими актерами в ролях прямо у нас на передовой, потому что украинские солдаты, воюющие сейчас, тоже нуждаются в украинской культуры. И я благодарен каждому художнику, который приезжал туда с концертами, с представлениями. Целая программа у нас была такая - поддержки украинской культуры на фронте.

А как эти художники привозили туда книги, газеты. Вот библиотеку газеты "День" привозили, например. С каким вниманием и жаждой солдаты получали эту духовную пищу!

В условиях Великой Депрессии духовная пища будет еще важнее, потому что люди захотят надеяться, люди захотят верить в свою страну, в страну, которая воюет, против которой выступает огромный страшный и неистовый агрессор.

Без культуры не преодолеешь этого кризиса, и это понимает каждое нормальное правительство.

Правительство Федеративной Республики Германия сейчас в условиях кризиса не просто не забирает деньги из культуры, а выделяет дополнительно на культуру и немецким средствам массовой информации более 50 млн евро. Давайте брать пример с сильных цивилизованных наций и из правительств, которые имеют опыт.

Но есть нечто, в чем они должны брать пример у нас. Это - сила нашего гражданского общества. Именно мы с вами заставили Офис президента сказать: "Нет, мы защитим культуру".

И не последний раз, к сожалению, нам надо будет выступать совместно, и совместно мы обязательно победим.

 

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