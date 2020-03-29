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Espreso.tvОбществоГречка. "Стратегический продукт" украинца на случай чрезвычайных ситуаций

Гречка. "Стратегический продукт" украинца на случай чрезвычайных ситуаций


фото: gettyimages
Если мы начали проверять и исследовать запасы, сделанные на время карантина, вряд ли нам удастся обойти пакеты, а то и мешки с гречневой крупой

Почему именно ее украинцы скупают первой - в то время как, скажем, американцы при распространении эпидемии коронавируса начали из туалетной бумаги.

Впрочем, и до появления covid-19 у нашего народа с гречкой сложились особые, в определенной степени даже интимные отношения - не зря даже с любовью украинцы почему-то скачут именно в нее, а не в посевы пшеницы или ржи ( "любовники во ржи" - это скорее к нашим соседям). А еще и обидное прозвище "гречкосеи". И покупка голосов на выборах - тоже, безусловно, "за гречку".

И это при том, что родина гречки - далеки от Украины Гималаи и Тибет. Именно жителей тех краев первыми начали смаковать темным семенами растения, которые является дальним родственником ревеня. Да-да, гречка не является злаковой культурой и к зерновым ее причисляют так сказать «за компанию». Тибетцы, а за ними и китайцы, корейцы, японцы и сейчас воспринимают гречневые зерна скорее как семена, которые чаще просто добавляют к муке другого происхождения - для цвета или вкуса.

Использовать гречку не как слагаемое, а как главный ингредиент в блюдах, делать из нее каши, а затем и хлеб первыми научились жители степи - кочевые и полукочевые ираноязычные племена, известные нам под названием саков. Именно в могильниках саков на Алтае найдены древнейшие археологические свидетельства употребления гречки в пищу. Почему она так понравилась кочевникам - догадаться не трудно, ведь ее выращивания не требовало такой тщательной обработки земли, как злаки, росла гречиха даже на плохих почвах, а при необходимости ее можно было кормить и скот, который для скотоводов была все же главным богатством.

В саков гречку позаимствовали родственные им народы - сарматы и скифы. По их посредство она в конце концов попала и в Украину. Ученые утверждают, что ее выращивали и ели жители Немировского городища, раскопанного в Винницкой области. Жили в нем сколоть или "скифы-пахари", если употреблять названия, использованные Геродотом. Некоторые ученые считают их именно скифами, некоторые - предками славян, а возможно населения городища вообще было смешанным.

Как называли это растение и его зерно эти самые сколоты, мы, конечно, не знаем. Когда мы говорим "гречка", мы невольно связываем его с Грецией. Однако в античные времена ее в Элладе не выращивали. И ни с ней, ни к ней гречку не привозили. Древние греки о ее существовании могли даже не догадываться. Это заставляет исследователей искать объяснения.

Очень распространенной и до сих пор остается версия, что название "гречка" появилась позже, во времена средневековой Руси, потому что эту культуру выращивали в монастырях, монахи которых были греками. Но такое объяснение кажется странным, если она была известна в наших краях еще до появления христианства и монахов - местных и греческих.

Даже тогда, когда скифов из причерноморских степей вытеснили сарматы, а тех - гунны и тюрки, пришельцы переняли немало навыков предшественников, в том числе "гречкосеяния". Более того - благодаря тюркским племенам болгар эта культура распространилась и на запад, и на северо-восток, и некоторое время именно их, а вовсе не греков, считали ее первооткрывателями. Высказывались и предположения, что именно гунны и болгары принесли гречку с Алтая (конечно, до открытия археологами сколотских и сарматских древностей).

Именно поэтому возникли и другие версии происхождения названия "темных зерен". От глагола "греть" - ведь обычно зерна прожаривали и варили, употребляя как горячую кашу. Или от имени чем-то похожих на них плодов горчицы, которые в свою очередь получили название за свой горький вкус (гречневые зерна, впрочем, тоже немного горчат). Впрочем, к единому мнению ученые так и не пришли.

С другой стороны, гречка имеет и ряд других названий. Итальянцы и французы называют ее "сарацинским зерном", чехи - "языческим", на Пиренейском полуострове называют "турецким". Вероятно потому, что познакомились эти народы с гречкой посредством других тюрков - сельджуков, тех самых "неверных сарацин", с которыми воевали во время Крестовых походов. Впрочем, большую популярность на Западе она так и не получила.

В Восточной Европе гречку называли также "татаркой". Возможно потому, что татарами со временем стали называть всех степняков - от монголов до гуннов и болгар (последние, впрочем, и является предками современных татар), не слишком отличая их между собой. А возможно потому, что гречка получила особое распространение уже после нашествия Батыя. И способствовали этому уже упомянутые ее преимущества над злаковыми культурами - прежде всего неприхотливость. Постоянно ухаживать за полями в эпоху регулярных нападений кочевников действительно было трудно, поэтому гречка ли не впервые сыграла роль, которую затем выполняла не один раз - культуры-спасительницы.

Даже с появлением казачества и Запорожской Сечи, эта особенность гречихи оставалась востребованной. И она веками была этакой "культурой тревожного границы". А для казаков крестьяне превратились прежде всего на "гречкосеев", хотя конечно выращивали они не только гречку.

В Германии и Северной Европе гречку часто называют "буковым зерном". Швед Карл Линней именно поэтому и дал ей латинское название "фагопирум" - "букоподибний орешек". Она действительно напоминает плоды бука. Как и во времена всеобщего голода, жители Северной Европы жарили и ели. Возможно потому, что не имели полезней альтернативы в виде настоящей гречки.

С 16 века Украина быстро превращается в экспортера хлеба в Западную Европу. Сначала его вывозили через балтийские порты, а после отвоевания у турок черноморского побережья - и южным путем. Впрочем, на продажу выращивали прежде всего пшеницу. Непопулярная на Западе гречка оставалась для собственных нужд украинских крестьян. Конечно, лучшие почвы отводились под экспортные культуры, но и для гречихи места хватало - опять же, благодаря ее неприхотливости. Ее сеяли дальше от чужого глаза, на склонах оврагов и т. А где еще лучше было уединяться любовникам? Вот и прыгали они именно налево.

Совсем неромантический 20 век  стало для украинской гречки временем испытаний. Советская власть считала ее неперспективной культурой. К тому же, во времена индустриализации и милитаризации Сталину нужен был хлеб, который пользовался бы спросом на внешних рынках. А закрывать глаза на попытки крестьян вырастить что-то "для себя", в отличие даже от бывших помещиков, большевики точно не собирались. Вспомнили о гречке только после войны, когда людям приходилось хоть как-то выживать в разрушенной стране.

Впрочем, "слабым местом" гречки оставалась ее относительно невысокая урожайность. Для советской статистики, когда привыкла мерить "успехи СССР" в тонах и декалитрах, - это был незаурядный недостаток. Поэтому клеймо "неперспективности" снова и снова заставляло гречку уступать пшеницы и кукурузе.

К концу 80-х даже на фоне общего дефицита отсутствие гречки бросалась в глаза. Я помню даже карикатуру тех времен, которая обыгрывала пропагандистские штампы, с помощью которых население "отучали" от дефицитных товаров. Кофе называли "черной смертью", сахар - "сладкой", а гречку - "мелкой". Неудивительно, что именно эта крупа стала частью "подарочных" или "социальных наборов", раздачу которых чиновники и депутаты с тех пор регулярно устраивают для уязвимых категорий граждан. Ожидая от "осчастливленных" пенсионеров благодарности в виде голосов на выборах. Так культура-спасительница стала синонимом взятки.

Во времена независимости украинская гречка стала жертвой уже не советского планирования, а рыночной конкуренции. Мировой. Китайское или российское зерно, даже низкого качества, оказалось дешевле, поэтому и площади, отведенные под эту культуру, в Украине быстро сокращались. А когда цены поползли вверх, правительство Николая Азарова не нашло ничего лучшего, как закупить дополнительные партии иностранной крупы. Конечно, "в интересах трудящихся".

Впрочем, гречка, уверен, еще не раз пригодится украинцам в трудную минуту. Главное - чтобы поводов для применения этого "стратегического запаса" у нас было поменьше.

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