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Espreso.tvОбществоОткрытое письмо и депутатское обращение к городскому голове Львова Андрею Садовому

Открытое письмо и депутатское обращение к городскому голове Львова Андрею Садовому

Народный депутат Николай Княжицкий обратился с открытым письмом к городскому голове Львова Андрею Садовому

Уважаемый Андрей,

Как ты, наверное, знаешь, мы с моим коллегой Олегом Синюткой на днях посетили госпиталь в Винниках и 8-ю клиническую больницу во Львове. В эти два медучреждения мы передали оборудование от Фонда Петра Порошенко. Я был приятно удивлен профессионализмом и самоотверженностью львовских врачей и руководителей этих больниц. Еще больше я удивился, когда сайт и телеканал, принадлежащих твоей семье, на своих страницах и в соцсетях начали распространять ложную информацию и приписывать мне слова, которых я не говорил. Мне кажется, что для помощи львовянам мы должны объединять наши усилия, а не заниматься дешевым политическим пиаром. Давай вместе честно скажем, чего не хватает во львовских больницах и попробуем решить проблемы, которые до сих пор не решены. Сокрытие правды не подходит ни одному руководителю и ведет к непоправимым ошибкам, цена которых - человеческие жизни. Помнишь, как в Китае долго пытались скрыть распространение вируса и готовность медицины в борьбе с ним. То же происходит сейчас во Львове. Зато в Тайване, где сразу профессионально и честно назвали проблемы, масштабы катастрофы были совсем другими. Призываю тебя быть честным, а в лице депутатов Европейской Солидарности ты всегда найдешь надежных союзников в помощи врачам.

Теперь к фактам. Представь себе мое удивление, когда после того, как нам удалось привлечь Фонд Порошенко к поддержке львовской медицины, в твоих медиа вместо правды начали появляться следующие публикации:

На самом деле нигде и никогда я не говорил, что больницы во Львове не готовы принимать больных коронавирусом. Наоборот, я похвалил львовских медиков и предпринимателей за мудрые действия для защиты львовян. Я тоже отметил, что в 8-й львовской больнице находятся 5 новых аппаратов для искусственной вентиляции легких, но они на позавчерашний день не были приобретенными. Один из этих аппаратов приобрел Фонд Порошенко соответствии с соглашением и передал больнице. Я говорил это только для того, чтобы поощрить других жертвователей оплатить и приобрести указанные аппараты. Ведь, если под таким аппаратом, который не поставлен на баланс и не введен в эксплуатацию, умрет, не дай Бог, человек, то отвечать придется нашим замечательным львовским врачам. И это чистая правда.

А вот видео из госпиталя в Винниках

Воспринимай это как мое депутатское обращение к мэру моего родного города. Или эти врачи говорят неправду? Если на момент публикации этой статьи они получили необходимые средства защиты от COVID-19, то прекрасно. Но даже в интервью журналистам твоего сайта главный врач больницы в Винниках говорит: "каждый день мы что-то получаем. Конечно, этих запасов недостаточно и их надо пополнять". О нехватке медицинского оборудования говорят и волонтеры Львова, которые объединились для совместного сбора средств на нужды больниц. По их словам, на данный момент срочно нужно приобрести средств медицинской защиты на сумму, составляющую почти 1 млн. грн., в частности:

защитные респираторы для врачей FFP3 - 6000 шт .;

Защитные костюмы - 2000 шт .;

Средства защиты для врачей скорой - 500 комплектов.

Мне ежедневно пишут мои друзья и знакомые, которые помогают львовским врачам. Вот вчерашнее сообщение facebook, где я просто закрыл фамилия автора, но это известный и авторитетный во Львове человек:

Итак, Андрей, призываю тебя забыть о политической конкуренции, обратить внимание собственных медиа на недопустимость ложных спекуляций на такой важной теме. Будь честным. И тогда вместе с львовянами мы покажем прекрасный пример европейской солидарности и ответственности.

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