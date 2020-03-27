Светлана Бевза: Чем быстрее сейчас обеспечим врачей одноразовыми комбинезонами, тем меньше будет угроза распространения коронавируса

27 марта, 2020, 15:06

Сергей Руденко

Известный украинский дизайнер занялась волонтерским пошивом защитной одежды для врачей

Добрый день! Сегодня у нас на связи Светлана Бевза, всемирно известная дизайнер и модельер, которая сейчас, во время карантина, взяла на себя важную миссию - создавать одежду для украинских медиков. Это волонтерская инициатива. Сейчас Светлана нам расскажет чем занимается группа людей, которую она объединяет, и каких результатов они уже достигли. Пожалуйста, Светлана.

Добрый вечер, спасибо. Все это началось по собственной инициативе нескольких работников моей студии. Буквально за день присоединились мои подруги - стилисты, которые решили помочь. Мы сделали мини-структуру и распределили обязанности: кто занимается контролем кроя, кто ищет материалы, кто ведет логистику. На второй день нас было четверо, сейчас нас - около 60 человек. 50 из них занимаются непосредственно пошивом комбинезонов. И, в принципе, у нас количество людей растет, каждый день присоединяются желающие помочь. Все это люди из индустрии моды, мастера, которые шьют подиумные образцы очень высокого качества, а сейчас делают это очень важное дело.

То есть, это одноразовые комбинезоны для украинских медиков, которые будут бороться с коронавирусом.

Именно так. Они одноразовые, изготовленные из спандбонда. Это специальный материал для комбинезонов, плотность 50. И первое, что я сделала - проконсультировалась со знакомыми врачами в отношении требуемого качества материала, достаточно ли этого. Главное требование - чтобы капюшон плотно прилегал к лицу, а манжеты были плотными на рукавах и штанинах. Комбинезон с высоким воротником и застегивается на скрытую молнию.

А какая необходимость сейчас в таких комбинезонах? Украинская медицина сейчас совсем голая и босая и вы их одеваете, или были какие-то комбинезоны и вы ориентировались на какие-то модели, которые уже были у нас?

За три дня ко мне напрямую обратились около 36 больниц со всей Украины, и продолжают обращаться. Пишут, что нет вообще комбинезонов, абсолютно. То есть, пишут, присылают свои удостоверения, суточные потребности в этих комбинезонах, очень подробно пишут о количестве врачей, медсестер, санитарок. Всю эту информацию мы фиксируем и, собственно, создаем "живую очередь" - кто быстрее обратился. Но мы выстроили и приоритеты: прежде всего инфекционные отделения, отделения скорой помощи и т.д. по больницам.

Кто вам помогает материалами, или, возможно, финансово? Потому что я где-то читал, что от 700 до 1000 комбинезонов вы планируете сделать или уже сделали. Это большое количество, это человеческие и финансовые ресурсы. Кто вам помогает?

Начинали мы собственными силами - первые партии ткани, первые партии молний. Затем подключились друзья. Затем Ксения, одна из нас четверых и владелица крупного пиар-агентства, структурировала работу так, что люди, которые хотят нам помогать, обращаются к ней, есть определенная карта. Мы не работаем с государственными фондами и учреждениями, мы это делаем напрямую, чтобы нам было легко отчитываться перед людьми куда идут средства. Меня очень радует, что многие из тех, кто из нашей индустрии, которые не могут присоединиться к пошиву, поскольку люди по другим городам, сидят на карантине и ухаживают за детьми, вы же знаете, мастерицы - женщины и у них сейчас другие обязанности. Поэтому очень многие наши коллеги просто дают деньги на это или отдают материалы. На сегодняшний день уже присоединились с производством мои коллеги - Ваня Фролов, Тарго, Кристина Бобкова, Лейк. И каждый день нас становится больше.

А что говорят медики? Много этих комбинезонов еще понадобится?

В некоторых больницах, таких как на Кондратюка, на инфекционное отделение суточная норма - 150 штук. Скорые помощи - желательно, чтобы меняли после каждого визита по вызову. То есть, очень большая потребность.

Понятно, что сейчас все на карантине и у людей появляется свободное время, чтобы вам помогать. А сколько вы времени уделяете этой работе? У вас есть заказы, которые расходятся по всему миру, где женщины носят ваш наряды. Сколько времени вы отдаете на свои волонтерские инициативы?

Честно говоря, первые четыре дня почти все свое время. Когда стали помогать друзья, стало немножко легче, потому что уже выстроили структуру, но до сих пор это занимает почти все время. Сложность в том, что крупные предприятия не могут это делать - есть официальный карантин и нельзя много людей выпускать в цех. Поэтому за счет наших портных мы работаем "от двери до двери": волонтеры отвозят мастерицам под дверь материалы, они шьют, готовое забирают и отвозят по больницам. У нас сегодня будет первая отчетность по больницам. Эти дни мы занимались кроем и раздачей, а теперь уже начинаем отдавать готовые. Но если сегодня это будет, условно говоря, количество Х, то завтра уже будет вдвое больше. Я планирую завтра отдать уже 1000 комбинезонов.

Нас смотрят много людей. Какой бы помощи вы хотели от людей? Куда людям обращаться с предложением помощи? Чем вам помочь?

Спасибо очень. Помощь нужна. Во-первых, уже становится дефицитом материал. Мы не знаем, сколько его еще в Украине, на сколько его хватит. Поэтому кто имеет связи с заграницей, диаспора - просим помощи его приобрести. Также дефицит начинается на обычную резинку, которая используется на манжеты. поэтому все материалы, необходимые для комбинезонов, мы очень ждем. На моей странице в фейсбук указаны все участники процесса, кто за что отвечает. Указана единая карта Ксении, по которой идет отчетность, на которую можно перевести деньги или держать связь с Ксенией и просто покупать материалы и присылать нам на склад.

В нынешних условиях есть какая-то реакция от Министерства здравоохранения? Ведь понятно, что все больницы, которые есть, они или частные, или государственные. Частных меньше, государственных значительно больше. Они как-то реагируют на вашу инициативу?

Я сконцентрирована непосредственно на процессе, на производстве, на прямом общении с больницами. Реагируют больницы. Просят комбинезоны, говорят, что их нет вообще. Реакцию от каких-то госорганов я не получала.

Понятно, что ваша инициатива будет заметна не только в Украине. Возможно, к вам уже начинают обращаться из Италии или из Испании, там ситуация тоже непростая с пандемией коронавируса. Есть какая-то реакция из-за рубежа? Готовы ли вы в это непростое время создать производство, готовы поддержать такие инициативы из-за границы, если они будут?

Я так далеко не думала. Когда мы рассказали в Инстаграмме, что начали пошив костюмов для медиков, иностранные СМИ очень хорошо отреагировали. Такие журналы как Vogue и ELLE благодарили нас, писали из разных стран. Теперь они будут агитировать коллег из разных стран, чтобы они это делали. Индустрия ускоряет темпы привлечения больших и малых брендов к этой работе. Не надо недооценивать индустрию моды. Даже во время Второй мировой войны за счет Сальваторе Феррагамо, производившего обувь, Италия вышла из кризиса. И мы средства, которые поступают на материалы, стараемся еще и минимально разделить на мастериц, чтобы они во время кризиса имели какую-то зарплату. То есть, тем самым мы поддерживаем и наших сотрудников.

Сейчас вся страна живет на карантине. Судя по вашему темпоритму, у вас карантин относительный.

Очень относительный. И хочется как-то держать баланс, но я понимаю, что с этими комбинезонами сейчас очень нужна скорость. Чем быстрее сейчас обеспечим врачей, тем меньше будет угроза распространения вируса, ведь врачи - это первая линия обороны и им необходимы эти костюмы. Поэтому я решила, что сейчас я сосредотачиваюсь на этом процессе, чтобы остальной карантин был спокойным и поскорее закончился.

Какие вообще необходимы объемы этих комбинезонов? Кто-то делал такие подсчеты? Вот если вы будете производить в сутки 400 таких костюмов, то понятно, что это не так много.

Нет, это капля в море. 400 в сутки - это одна большая больница. Я думаю, что потребности - миллионные. Это одноразовый комбинезон. Если суточная норма на одну больницу 400, умножить на две недели - это уже десятки тысяч.

Понятно, что вы своим маленьким волонтерским коллективом пытаетесь как-то поставить это производство на поток. А известно, государство каким-то образом может найти какое-то решение этого вопроса? То есть, должен же быть какой-то выход? Например, в 2014 году наша армия была голая-босая и мы всем миром скидывались, чтобы армию одеть.

Да. Сейчас, собственно, происходит очень похожий процесс, люди с людьми объединяются в помощи. Я ни в коем случае не осуждаю крупный бизнес, который переквалифицировался на пошив костюмов, единственное что хочу отметить: врач сам себе такой костюм купить не может за 300 гривен в сутки в условиях той зарплаты, которую они получают. Я хочу сосредоточиться на процессе, на количестве, а не на анализе того, что делает или не делает какое-то государственное учреждение. У меня немножко другая цель. Я делаю комбинезоны.

Понятно. И все же, было бы прекрасно, если нас слышат руководители государства и руководители Минздрава, чтобы вы помогли Светлана Бевзе и ее команде делать эти прекрасные комбинезоны. Тем более, я так понимаю, что производство готово - вопрос только в объемах и в тех условиях, в которых вы это делаете. И все же. Возвращаясь к карантину. Вы, кроме работы, как еще проводите свое время? Потому что карантин - время непростое для людей, которые сидят в четырех стенах. Как вы проводите карантинное время - с детьми, читаете сказки, поете или что вы там делаете?

Должен сказать, что дети счастливы, потому что видят родителей постоянно, это уже большой плюс. Конечно я шучу. Больше всего времени занимают домашние задания, которые я делаю с сыном. Наша Анна просто играет и радуется, что мы рядом. Немало времени занимает просмотр новостей по телевизору, но я стараюсь не все смотреть, потому что это очень сложно. Мой муж более вынослив. Что еще? Занимаемся спортом, гуляем с детьми, исключительно во дворе, без контактов с другими детьми.

В какой класс вы сейчас ходите?

Первый подготовительный. Но очень много обучения на английском языке и я за это ответственна.

Что бы вы посоветовали нашим зрителям, пользователям соцсетей, телеканала Еспресо, как лучше провести время на карантине? Понятно, что непростое время, и у каждого есть свои советы, каждый советует то, как сам проводит это время... Что бы вы посоветовали людям?

Это супервремя для того, чтобы вытрясти свои шкафы, повымывать свой дом. У кого есть дети - открыть глаза на детей, выслушать их, просто подурачиться с ними. И отдыхать. Поменьше паники, потому что вирус пройдет. Побольше толерантности и уважения друг к другу. То есть, это я имею в виду, что если есть возможность - оставаться дома. И думать, что будет дальше. Потому что каждый кризис - это определенная переориентация. Многие крупные компании после коронавируса поймут, что не нужно такое количество работников. Поэтому надо думать о будущем, как дальше работать, развивать какие-то свои навыки, которые потребуются после того, как все закончится.

Значит ли это, что после пандемии коронавируса и модельный бизнес тоже будет совсем другим?

Ну, он будет несколько иным. Потому что средний сегмент покупки, мне кажется, немножко просядет. То есть, будут дорогие вещи и будут вещи, одежда первой необходимости. Это будет определенный период такой. Но мы, люди, которые сейчас дома, имеют время просто отвлечься и подумать, будут тяготеть более к эксклюзивности, к индивидуальному общению. То есть, консьюмеризм сам по себе немного замедлится. И он будет поворачивать в сторону качества - в плане сервиса, в плане того, что стоит за продуктом, в плане хорошего качества, чтобы не покупать много вещей. То есть, переориентация будет такая.

То есть, мир будет другим.

Да. Мир каждый день другой. А тут будет очень много интересных вещей.

Ну, на этой оптимистической ноте мы и завершим наш разговор. Спасибо вам.





