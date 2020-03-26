Звезда, Комета и Красный Крест. Время медицинской фантастики

28 марта, 2020, 09:09

Продление карантина ставит перед людьми дилемму: с одной стороны наконец-то можно отдохнуть. Почитать книгу, посмотреть интересное кино, наконец, сыграть в какую-то настольную игру, типа "Мафии" ... Однако на фоне всегда маячит призрак эпидемии и периодически просто-таки тянет почитать что-то "медицинское" - но положительное, и чтобы героические врачи спасли если не мир , то хотя бы вылечили больного, и чтобы не очень было похоже на настоящее. К счастью, медицина давно заняла одно из ведущих мест в научной фантастике...

Путь в научную фантастику для медицины, как ни странно, открыли теперь уже классики приключенческой литературы - причем не англичане, не американцы, а вообще французы.

Небольшая повесть, "Опыт врача Окса", наскоро написана Жюлем Верном в далеком 1872 году, стала родоначальником практически всей "медицинской" научной фантастики. В ней есть все элементы современного лекарственного триллера - таинственное заболевание, которое никто не может понять, детективное расследование - где не ловят преступника, а ищут источник болезни. И, конечно, гениальный врач, который создает лекарства. Правда, французский писатель весело посмеялся над читателями, лихо поменяв местами болезнь и лекарство - эпидемию в маленьком городе Кикандон вызвал не вирус и не бактерия, а всего лишь увеличение концентрации кислорода в воздухе.

Но начало было положено, для фантастов открылся целая новая вселенная.

Вслед за Жюлем Верном в жанр медицинской фантастики влетел Буссенар - к теме он подошел значительно серьезнее, создав первого врача-супергероя по имени Синтез. Одно время он опередил на целые столетия, ведь не только играючи мог справиться с любой болезнью, но и овладел анабиозом и регенерацией. Два романа - "Тайны врача Синтез" (1888) и "Десять тысяч лет среди льда" (1890) сочетали в себе традиционную французскую приключенческую прозу и попытки заглянуть в будущее медицины (буквально - врач Синтез замораживает себя и попадает в 117-й век) .

Но с традиционным "врачом-гением" Буссенар скучно - он создает цикл "Подвиги санитарки", героиней которого делает молодую военную врача Фрикетту - спасающей людей на фронте и периодически попадают в фантастические приключения - то в Корее и Японии, то на охваченной восстанием Кубе . И хотя фантастического в романах "С Красным Крестом" (1896) и «Пылающий остров» (1897) мало, именно такой образ врача-подвижника, который не боится лезть под пули ради спасения людей, а не врача-экспериментатора с таинственной лаборатории, станет затем для научной фантастики основным.

Англо-американская фантастика медицину рассматривала совсем в другом ключе. Врач в них выглядел скорее инфернальной фигурой - достаточно вспомнить классические произведения Р. Л. Стивенсона "Странный случай доктора Джекилла и мистера Хайда" (1886). А также Герберта Уэллса "Остров доктора Моро" (1896) и "Человека-невидимку" (1897) - который вмешивается в жизнь человека и ломает его. Ужаса добавил и культовый ныне Говард Филлипс Лавкрафт, чей "Герберт Уэст - реаниматор" (1922) считается одним из первых произведений в жанрах "хоррор" и "зомби-апокалипсиса" - ведь врач в нем, в погоне за тайной жизни, порождает зомби. Эти произведения оказались настолько удачными, что на долгие десятилетия медицина стала неотъемлемой частью литературы ужасов.

Все изменилось только после Второй мировой, когда уже новое поколение писателей-фантастов в поисках новых тем для своих книг снова обратило внимание на медицину и на образы врачей. "Энциклопедия фантастики" Дж. Клют и П. Николлса считает, что пионером новой медицинской фантастики был Сирил Корнблат, известный больше своим лучшим романом "Операция Венера".

В рассказе "Маленькая черная чемоданчик" (1950) он не просто затрагивает медицинскую тематику, но и ставит моральную дилемму - что для врача важно, спасать жизни, или зашибать деньги? До плачевного пьяницы и мошенника в руки попадают медицинские инструменты из далекого будущего. Чудеса, которые они творят, глубоко изменяют его - бывший шарлатан становится настоящим подвижником. Но это также становится причиной его трагической гибели ...

Как и маленькая повесть Жюля Верна в свое время, это небольшой рассказ стало событием в научной фантастике, открытием новых горизонтов.

Вскоре большой фантаст и визионер Филип К. Дик обыграл корнблатовский сюжет, добавив в него нотку иронии и парадокса. В его "Врачи Будущее" (1953) не волшебное инструмент попадает из будущего в прошлое, а наоборот, врач-подвижник Парсонс из прошлого попадает в "светлое будущее" - где о медицине и вовсе забыли. Там дешевле и проще убить больного человека, чем лечить. Верный своим взглядам, Филипп Дик делает Парсонса революционером, который со своей чемоданчиком и непоколебимыми принципами возвращает людям давно утраченное милосердия и чувство справедливости.

Вклад Филиппа Дика в "медицинскую" фантастику этим не ограничился. "Кланы Альфанського Луны" (1964) моделируют уникальное общество - во время звездной войны целый дурдом оказался на ничейной территории. Оставленные на произвол судьбы больные создали свое государство, с парламентом и политическими фракциями параноиков, шизофреников и аутистов. Причудливое плетение событий ставит философский вопрос: а кто здесь вообще ненормальный? Земляне, которые сами запутались в своих скрытых планах и интересах, или больные, для которых политические парадоксы - простенькие задачки, на один психоделический трип.

Однако настоящий прорыв наступил с приходом в фантастику двух классиков - Джеймса Уайта и Мюррея Лейнстера. Они считаются титанами научно-фантастической медицины, на которых равняются все остальные. Они совершенно разные - и в то же время похожи.

Мир Джеймса Уайта масштабный и комплексный - в нем отработано все: от медицинской классификации десятков и сотен разумных видов к проблемам, которые он ставит перед звездными медиками. Чтобы описать Космический Госпиталь, созданный его фантазией, понадобилось целых 12 романов, и то этого явно мало. Более двух десятков персонажей - и далеко не все из них люди. Например, Приликла - крылатый паук, такой легкий и хрупкий, что дунь - рассыплется. Но кому как не ему, справиться с ордой детей десятка различных видов. А тралтан Гурронсевас - ходячий танк на шести ногах, который был шеф-поваром, а стал - врачом. Причудливый чужастик Лиорен - священник всех религий, который лечит словом. А майор О'Мара - психолог, с одной стороны напоминает инквизитора, а с другой - волшебника, способного вправить любые мозги.

Ярким персонажам - яркие проблемы. В "Большой Операции" (1971) пациент размером с целый континент. Во "Врачах-убийцах" (1992) лекарства одновременно лечат и убивают - причем сразу целую цивилизацию. А в бурлескном "Галактический Шеф-Повара" (1996) и совсем путь к выздоровлению лежит через желудок. Врачи Космического Госпиталя останавливают войны, устанавливают контакт с другими галактиками и даже лечат звезды.

Наряду с таким галактическим масштабам Мюррей Лейнстер кажется слишком невзрачным со своими рассказами о Медицинской службе. Героев всего два - звездный санитарный инспектор Калхаун и его кишкоподибний напарник Мургатройд, чей организм способен выработать антитела против любой болезни. Но это только на первый взгляд. Маленький кораблик "Эскулап" - один из столпов галактической цивилизации. Кому, как не Калхаун, остановить тирана, который втайне решил поиграть в бактериологическую войну - "Оружие-мутант" (1964). Ему же придется решить загадку "голубой чумы", из-за которой не могут встретиться космические Ромео и Джульетта - "Запрещенный мир" (1964). А что делать с целой планетой, которая мечется в тисках вечного карантина, потому что никто не понимает, почему болеют люди - тоже решать ему.

Медицина в обоих этих писателей - не только лекарства, вакцины и госпитали. Это прежде всего нравственный выбор, установление справедливости и спасение жизней - даже если это будет означать смертельный риск или шаг в неизвестность.

Но наиболее актуальной для нас, наверное, будет дилогия "Древний Перн", которая входит в фэнтезийный суперцикл Маккефри "Драконовершникы Перна". Два романа - "Морита - обладательница драконов" (1983) и "История Нерилкы" (1993) теряются на фоне эпических приключений как основной части серии, так и другой "медицинской" фантастики. Но тем они и ценны - своей камерностью, домашностью и человечностью. Сюжет этих романов построен вокруг Великой Чумы, которая внезапно охватила Перн. В то время планета уже начала понемногу впадать в сонное средневековья, теряя технологии и знания. Неторопливо и сочно Маккефри набрасывает объемную картину тех событий, глазами героев разных слоев населения. Кто-то до последнего не верит в болезнь, кто-то во все колокола звонит, а кто-то жертвует собой для того, чтобы обеспечить людей лекарствами - теряясь в водовороте прыжков в пространстве и времени ...

Безусловно, полка "медицинской научной фантастики" значительно и значительно больше. В этой статье нет Джона Уиндема, Гарри Гаррисона, Джона Холдеман и Фрэнка Герберта. Есть Старджон, Джона Браннера, Ричарда Матесона и Пирса Энтони. И еще ... и еще ... и еще вот это стоит внимания - а формат статьи ограничен.

Здесь главное - начать, и конца-края не будет. Даже в раскрученных медийных франшизах можно найти медицину. Не верите?

Стив Перри, например, создал прекрасную дилогию "Медстар" (2004), действие в которой происходит во вселенной Звездных Войн. Она рассказывает историю небольшой команды врачей во время Войны Клонов, куда попадает молодая Джедайка-целительница Баррисс Оффи. И это не менее интересно, чем семейная сага Скайуокеров.

Даже в мрачном мире вечной войны Warhammer 40k есть свои космодесантники-апотекарии, а также целый Орден Последней Свечи, спасающий людей от демонических болезней (например, в "инфернальный Реквиеме" (2019) Петера Фехерваре).

Ведь куда бы ни пошла история и куда бы не завела фантазия, врачи всегда будут стоять на страже человечества.