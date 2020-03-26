С талией - не балуйся! Как в карантин не набрать лишних килограммов

28 марта, 2020, 11:09

Татьяна Зинченко

Заколдованный круг пищи

В начале весны наш организм, скажем, и так "не фонтан": чувствуется и недостаток солнца, и межсезонное истощения, и весенний авитаминоз, а на бока за зиму "пристроились" несколько лишних килограммов. Здесь еще и трах-бах - карантин: надо сидеть дома, и не просто сидеть, а работать, учить школьников и воспитывать дошкольников, ухаживать за старшими и при этом всем думать о хлебе насущном. Словом - сплошной стресс, который, как известно, быстро "гасится" той же пищей. Причем такой, которая дает быстрое насыщение, а затем - такое же быстрое желание повторить вкусный антистресс. И это съедобное круг практически не размыкается, и может не разомкнуться до тех пор, пока известная шутка: «Полная - это когда круг, который ты купила крутить талию, не налезает на талию" становится уже лишь частью шутки.

Что вкусного съесть, чтобы быстрее похудеть?

Можно сколько угодно читать книг по самоорганизации, статей гуру психологии и диетологии, но сколько бы чужих очень мудрых мыслей не было, сколько бы мастер-классов и лекций вы не прослушали, ваша талия не уступит и миллиметра жирового слоя, пока не включится сознание - собственное , можно сказать, родное. Здесь другого не дано: все, как было до коронавируса, так и до сих пор находится в нашей голове. Другое дело - как включается это сознание? А здесь все проще простого: решил сделать - возьми и сделай!

Потому что, может, все-таки достаточно себя жалеть, когда проснулся жив-здоров? Когда тебе, хоть и сквозь окно, щебечут птички, а в окно упирается ветвь абрикосовых цветов? И улыбается родной человек, ты можешь кому-то улыбнуться. Может, и не стресс ты заедаешь очередной порцией жареной картошки с немаленькой миской котлет, а так - "страдаешь ерундой", как говорила мне одна маленькая девочка ...

Не буди в себе медузы!

Аппетит - штука непростая и напрямую зависит и от сна, и от настроения, и от режима. Поэтому первое, что советуют врачи, чтобы аппетит не вышел из-под контроля и не стал руководить нами, надо обязательно выработать режим работы дома. Мы все - люди образованные и грамотные и понимаем, что работать в пижаме - это "фишка" для шуток, а не для работы. Поэтому день надо начать с привычного, как бы банально это не читалось: зарядка, гигиенические процедуры, пусть и домашняя одежда, но не пижама, а потом завтрак. Затем, соответственно, - обед и ужин. Когда придерживаться такого четко установленного порядка, организм не будет чувствовать себя кораблем в бушующем море и спасаться едой, или медузой, которой и думать не хочется в этом хаосе. Потому что он работает, как часы и знает, что в определенное время будет и обед, и ужин.

Наш организм мудрый и довольно-таки покладистый, если к нему соответственно относиться. Советы типа: обмануть организм и попить воды вместо кефира или пожевать какой-то стебелек вместо мяса далеко не всегда срабатывают. Организм надо накормить, и точка! А почему покладистый? Потому идет на определенные компромиссы, если они мудро продуманы: полезная еда, меньшие порции, иногда - определенные ограничения. Попробуйте - это воспринимается как некий драйв и дает хорошие результаты.

Есть смысл иногда (можно под настроение) практиковать интервальные голодание - краткосрочные голодания и воздержания от пищи на более 24 часов оказывают положительное влияние на организм. Основное правило: голодание не должно продолжаться более 36 часов. Это - для упорных и целеустремленных. И очень стройных!

Не боги рецепты составляют!

Сейчас появилось немного больше времени, поэтому, если бы странно на первый взгляд это звучало, чтобы похудеть, надо больше готовить. Подключать мужчин, бабушек, детей, родных и двоюродных, и готовить очень вкусные блюда, но со своими "изюминками": полезными, витаминными и простыми. Ниже мы приведем рецепты таких блюд, но, с другой стороны, почему бы не придумать собственные рецепты из простых и доступных продуктов? Не святые же с неба спустились нам их составлять.

Любят ваши родные вареники? Ну и на здоровье! Налепите вареников на всю семью! Тесто замесить из пшеничной муки, в которое просейте немного и ржаной (цельнозерновой, обдирной - если отправляетесь на очередные закупки, то прихватите в супермаркете, это не дефицит, а заодно купите и отруби - любые - также не дефицит). Цельнозерновая мука - полезные углеводы, отруби снизят гликемический индекс продукта, и ваши вареники этими легкими движениями рук превратятся во вполне приемлемую для стройности пищу. Цвет их от этого если немножко и изменится, то ягоды (грибы или чем там вы еще их начинать) скроют этот небольшой недостаток. Только тесто раскатывать надо тончайшее.

Начинки для вареников - это вообще раздолье для фантазии. Остались в морозилке ягоды - берите ягоды, есть капуста - натушите и лепите, есть шампиньоны - добавляйте, есть гречка (есть-есть!) - грибов к ней немножко и - лепите, есть яблоки - натрите и также лепите, есть сыр - это вообще супервкус, а с изюмом - и подавно !.

Любите картошку? Наконец запеките ее, попробуйте, что это такое - эта невероятная хрустящая запеченная картошка в духовке! С квашеной капустой, масла нужно совсем немного. Или картофель в мундирах - присоленный, приперченный, с маслом и измельченным луком или чесноком. Минимальные шансы для вирусов и максимальные шансы удовольствие от вкусной жизни.

Любите сырники? Запеките их лучше в духовке! Они имеют необычно вкусный аромат - аромат домашней выпечки - если прибавить к ним изюма, немного лимонной цедры и ванилина. С сахаром не переусердствуйте, так как оно скучно, когда слишком сладко. А так - и калорий меньше, и не скучно!

А где мясо? - резонно спросит ваш муж или ваш внутренний голос? От правильно приготовленного мяса (если вы его приобрели заранее) вес не прибавится, но здоровье, особенно настроение может существенно стабилизироваться. Диетологи советуют в период эпидемий, обострений, и просто простудных заболеваний готовить бульоны - это настоящий эликсир здоровья.

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А, кроме бульонов, - запеченное мясо - это действительно очень вкусно! Если не пожалеете специй (купите уже наконец при следующей "вылазке" за продуктами побольше специй, прихватите сразу и баночку хрена и баночку-две горчицы), и на ночь замаринуют кусок мяса (от курятины - к тому, что уже будет), а утром отправите в духовку на часика полтора, весь день все соседи будут по-доброму завидовать вам: такие будут ощущаться ароматы! И при том - вы едите и не полнеете. По еще одном маленькой условия (не моем, а Гиппократа: "Мясо прячь в овощах").

Овощи - это уже есть! На них ограничения практически не распространяются. На них может распространиться собственная лень, но гоните ее как можно дальше! И готовьте на всю семью эти невероятные горячие овощные салаты! Овощи нарезают на смазанный салом (не бойтесь - смазать не растолстеть) противень - разных и много: морковь, лук, свекла, капуста, сельдерей, тыква, если что-то замороженное - также, если есть шампиньоны - идеально! Затем - специи, любимые и душистые. Как снежком, слегка посыпьте тертым сыром (но это не обязательно, возможно, некоторые придерживается поста). Далее - в духовку, ненадолго, пусть овощи будут хрустящими. Французы так и делают, а какие они стройные. Перед подачей - зелень или томатика, соус есть. Или вышеупомянутая горчица.

Борщи, эти наши прекрасные вкусные визитки. Надо научить их готовить детей - передать, так сказать, свой кулинарный опыт. Вам же бабушки-мамы передали. И дело хорошее сделать, и вкусно покушаете, и, если с хлебом и салом не переусердствуете, талия при этом не пострадает ни на грамм.

Детям - добавка, взрослым - забавка, не перепутайте!

Диетологи говорят, что чувство насыщения организма приходит минут чрез 15-20. Что же получается: все эти 20 минут мы будем только потреблять, уже ничего не чувствуя? А зачем же в таком случае переводить продукт? Тем более, мы не дети, расти не надо. Поэтому отходим от стола, таким образом "заработав" себе целых 20 минут другого удовольствия.

К примеру, можно ответить на письма, почитать книжку-журнал-дневник, поговорить по телефону с приятным человеком. Согласитесь, это не меньшее удовольствие, чем от еды. А между тем и придет то самое чувство насыщения.

Если очень хочется - то можно

Но если так сильно захочется чего-то вкусного, то никто не запрещает. Может, диетолог и запретил бы, но он вас не видит дома. Поэтому проводим эксперимент: берем, например, пирожок и съедаем, медленно разжевывая и пытаясь почувствовать в нем все оттенки вкуса. После того берем второй и только надкусывает, чтобы понять, что второй пирожок (второе пирожное, вторая печенюшка т.д.) ничем не вкуснее первой. Зачем их кушать и кушать, если они одинаковые? То есть фишка в том, чтобы остановиться на одном - и довольны от вкусности, и не переели, ну и экономия, как ни крути.

Кроме того, если мы пробуем, а не наедаемся, если на время вообще отказываемся от какого-то блюда (как раз в пост - уместно) - включается механизм очистки, так называемый дофаминовый детокс.

Дофамин - это гормон, который отвечает за предвкушение удовольствия. Когда человек на определенный промежуток времени отказывается от соблазнительных привязок и прекращает кормить свой мозг мыслями об этом, дофаминовые рецепторы тоже очищаются. И тогда человек начинает получать удовольствие от того, что дарят простые моменты жизни.

Три советы от специалиста

Наталья Тарапата, диетолог, нутрициолог, ведущая передач о правильном питании, советует в это непростое время сконцентрироваться на трех моментах:

1. Планирование

Кроме планирования рациона - важно планирование своего наполнения эмоционального (общение и обмен энергией с близкими людьми), информационного (критическое отношение к источникам информации и обращения к первоисточникам, дозировок времени в сети), интеллектуального (на время карантина существует большое предложение бесплатных курсов, вебинаров, лекций и т.д., поэтому можно обеспечить себе значительный апгрейд в любой сфере). Стоит также спланировать свой минимальный набор физических упражнений, ведь это тонус мышц, органов и движение лимфы.

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2. Список продуктовых закупок следует подготовить еще дома, до выхода в супермаркет, позаботившись при этом, чтобы в нем приоритетно были овощи, цельные крупы и источники полезных жиров и белков.

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3. Найти удовольствие в приготовлении и подаче блюд. Пришло время, когда есть роскошь готовить пищу дома, из понятным цельных продуктов, самым проявив любовь к себе и своему организму. Я в своем окружении запустила замечательный челлендж по приготовлению эстетических брускетов, девушки ежедневно готовят просто шедевральные брускеты, фотографируют и выставляют их в своих инстаграм-профилях. Удовольствие от эстетической еды на собственной тарелке поднимает дофамин не менее удовольствия от десерта, согласитесь.

И не забывайте о Гарвардской тарелке: половину на ней должны занимать овощи.

Гречка - снимите ее в плейбое!

"Она заставляет людей сходить с ума. Ей посвящают выпуски новостей, статьи, постики и мемчики в соцсетях. Ее могли бы снять для обложки плейбоя, поскольку именно она сейчас самая желанная. Гречка. Люди приобретают ее ящиками, едят, моются, мечтают о ней, спят с ней. Но скоро гречка надоест всем, потому что люди готовят ее однообразно. У вас будут течь слезки от беспомощности и бессилия. И чтобы такого не случилось, я сейчас быстренько расскажу вам, как готовить гречку. Спасу, так сказать, ваши нервы и вкусовые рецепторы ", - так увлекательно написал о гречке кулинарный эксперт, основатель социального проекта по изменению культуры питания "CultFood" Евгений Клопотенко. И дал интересные советы, как по-новому открыть для себя ее величество гречку. Ловите!

"Сначала о том, как варить гречку. Берете 100 г крупы, заливаете холодной водой, бросаете щепотку соли и держите на маленьком огне под закрытой крышкой 20 минут. В конце - сливочное масло. Все. А дальше уже о том, как сделать гречку вкусной. Самый простой способ прокачать гречку - добавить специи. Вы можете бросать те, что мило вашем сердечке. Моя любимая компашка - кардамон, палочка корицы и звездочка бадьяна. Варика номер два - приготовить гречку в бульоне или зеленом чае (заваренном заранее). Технология такая же, как и с водой. Еще классно, если смешать гречку с кунжутным маслом, чили и соевым соусом. Прям до муравьев. Если вы любите риск и бунт, это не варите гречку, а замочите ее на ночь в любой жидкости (подогревать не надо): яблочный / свекольный / томатный сок, чай, бульон. Затем добавьте специй и еще каких-то ништячков: сыр, орехи, шпинат, лимонный сок, вяленые томаты, песто и т.д. ", - написал знаток тонких кулинарных моментов Евгений Клопотенко.

Что было, что будет, чем сердце успокоится? Слово хозяйкам

Хозяйки, кулинарные мастерицы, не уставали давать нам советы ранее, неутомимые в этом и сейчас. Они говорят, что раньше не заморачивались с пищей, а готовили очень простые, доступные блюда. Рационально будет придерживаться этого принципа и сейчас - по многим понятным причинам. Ниже - их советы:

Оксана Дорош, известная нам кулинарка из Львова, предлагает готовить каши с овощами или с мясом или с грибами. Хозяйка говорит, что крупы любят импровизацию, хорошо воспринимают специи и даются к работе всем.

Булгур с грибами в мультиварке - вкусный пример работы кулинарного мастера с булгуром.



И, в данном случае - с грибами (если вы берете сухие грибы, тогда их нужно замочить на 5-6 часов).

Ингредиенты: лук репчатый 1 шт.

морковь - 1 шт.

грибы (шампиньоны) - 500 г.

масло - 2 ч.л.

вода - 2 стакана

булгур - 200 г.

Наливаем в чашу мультиварки масло и выставляем режим "Тушение". Отправляем туда нарезанный лук и натертую морковь, добавляем нарезанные пластинами шампиньоны и готовим минут 15 (можно 2-3 раза перемешать)

Теперь добавляем крупу, cиль и приправы по вкусу, наливаем воду и готовим в режиме "Тушение" минут 30-40.

Запеченная свиная грудинка - мясной пример Оксаны Дорош. И очень вкусный.





Берем грудинку, кожицу не срезают. Солим со всех сторон и сразу выкладываем в форму для запекания кожурой вниз. Сверху на мясо выкладываем пару ложек дижонской горчицы с зернами. Прямо на мясе смешиваем и хорошенько обмазываем со всех сторон. Накрываем пленкой или фольгой и в холодильник ставим мариноваться, можно и на сутки. Затем снимаем пленку, разогреваем духовку до 220 градусов и ставим мясо на 1:00. Последние 15 минут немного снизить температуру и накрыть форму фольгой.

Интересное и вкусное занятия с детьми - апельсиновые желейные конфетки от Оксаны Дорош.



Потому что детей надо же чем-то занять! .

Требуется: сок апельсиновый 180 мл

агар-агар - 2 г. (это 1 ч.л.)

сахар - 1-2 ст.л.

вода - 50 мл.

С апельсинов приготовить сок. Агар-агар растворить в холодной воде. Подготовить силиконовые формочки (вот сердечка). Сок вместе с сахаром довести до кипения, влить разведенный агар-агар и еще раз довести до кипения, проварить 1 минуту на медленном огне. Разлить желе по формочкам и оставить до загустения. Оно прекрасно застывает при комнатной температуре.

Кукурузный хлеб от Лилии Цвет

"Люблю свийжий душистый домашний хлеб. А кукурузный хлеб - один из моих любимых рецептов домашнего хлеба. С нежной пористой серединой и ароматом кукурузных палочек. Рецепт очень прост. Испечь такой домашний хлеб смогут даже те хозяйки, которые раньше никогда не выпекали хлеба. Порция небольшая, так как хлеба у меня потребляют немного. Попробуйте! Домашний хлеб - это просто и вкусно! ", - говорит кулинарная блогерша. И если хочется домашней выпечки, если лишний раз выходить не стоит, а еще дети предлагает свою "руку поддержки", испеките этот хлеб на всю семью. Рецепт - в видео:

Супы с растительными белками - гороховый, фасолевый, соевый, с маша (бобовые, похожие на горох, но продолговатые), чечевицы. Для тех, кто желает похудеть или держать себя в форме - готовить себе суп с яркой (оранжевой) чечевицы. На 2-литровую кастрюлю берем 1, 5 литра воды и 200 г промытой чечевицы. Пусть она прокипит на медленном огне минут 10, а затем добавить измельченные луковицу, морковку, половину корня сельдерея (можно и стебли сельдерея), по желанию - другие любимые овощи (кроме картофеля), и снова даем прокипеть 10 минут. В конце трем кусочек имбиря (20 грамм), 2 зубчика чеснока, выжимаем сок из лимона и немного подсаливаем. Все, вкуснятина готова! И, как вы, наверное, заметили, всего за 20 минут.

От себя (тоже не удержалась от этого вкусного челленджа) хочу поделиться рецептом фантастического яблочно-овсяного печенья. Для основы печенья нужно одно большое сочное яблоко, банан, 200 г овсяных хлопьев, 2 чайные ложки овсяных отрубей. Яблоко и банан потереть, добавить отруби и хлопья и замесить тесто. А дальше - что хотите: хотите - немного любых орешков или изюма, или мака, или льняного семени, или кураги, или кокосовой стружки - продолжите этот список здоровыми продуктами. Я взяла изюма, орехов и корицы, слепила тоненькие печенья и поставила в горячую духовку на 20 минут.

В это непростое время надо питаться полноценно. И хлеб, и мясо, и каши не могут быть причиной лишнего веса, если их потреблять в меру и готовить правильно. Не поленитесь записывать свое меню в тетрадь, а также скачать в мобильный Таблицу подсчета калорий и Таблицу калорийности продуктов.

Как все на этой земле требует внимания, так и наше тело требует внимания. И благодарит за это очень хороший результат. Дело - в желании и в приоритетах. Не забывайте о движении - это жизнь! Есть очень много комплексов домашних тренировок, а утром, пока город или село спит, выйти в весенний лесок на пробежку, пока это возможно, - сила, стройность и вдохновение! Выбирай стройность в свои весенние приоритеты. Несмотря на все - весеннего настроения и крепкого здоровья!