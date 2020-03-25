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Espreso.tvКультураВыпить и закусить - 5 книг о "карантинной" диете

Выпить и закусить - 5 книг о "карантинной" диете

На самом деле никаких диет не существует, как убеждает автор одной из книг этого обзора. Тем более, когда в это тревожное время люди вынуждены закупать продукты без учета их полезности или вредности

Впрочем, не следует забывать, что только умеренное употребление того или иного продукта принесет в нашу жизнь и гармонию, и удовольствие, и желанный покой.

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Джонатан Геннеси, Майк Смит, Аарон МакКоннелл. История пива в комиксах. - К.: Yakaboo Publishing, 2020

Эта книга - первый графический роман, посвященный известному напитку, авторы которого расскажут его историю от самого начала до крафтовой революции и познакомят с главными героями.

Вместо исторических текстов - только мастерские иллюстрации художника, не ограниченные одним стилем, а переходят от детальных имитаций изображений определенной эпохи к историческим карикатурам, и также достойны этого оформления емкие реплики авторов на каждой странице.

"Этот проект - словно признание в любви, - говорит переводчица книги Лана Свитанкова. - Одно из многих. Любимому напитку с яркой и интересной культурой. Я хочу, чтобы все больше людей узнавало о том, какой все же захватывающий этот напиток, какая давняя его история и как тесно она переплетена с историей человечества". Также, пожалуй, не стоит забывать о таком распространенном явлении во всем мире и Украине в частности, как пивной алкоголизм и его последствия для человека и общества.

 

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Игорь Лыльо. Львовская кухня. - Х.: Фолио, 2019

В обновленном издании "Львовской кухни" львовский историк Игорь Лыльо элегантно и увлекательно рассказал истории из жизни знаменитых львовян и галичан, а исследовательница галицкой кухни Марианна Душар соединила их с тематическими блюдами.

Предисловие к изданию написал Всеволод Полищук, один из основателей Клуба галицкой кухни.

Львовская кухня как составная часть галицкой - это пестрая и самобытная смесь украинской, австрийской, польской, еврейской, армянской традиции, которую львовские хозяйки творчески смешали и осмыслили на свой манер. Львовская кухня традиционно опирается на местные продукты, традиции и историческую память. Рецепты передаются во львовских семьях из поколения в поколение, дополняются и модернизируются, одним словом - живут!

 

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Наталья Самойленко. Ешь, пей, худей. Здоровье без диет. - К.: Книголав, 2019

Книга врача в сфере диетологии и эндокринологии поможет разобраться в причинах возникновения лишнего веса, подобрать рацион, сформировать привычку правильного питания. Легкий и понятный авторский стиль, оригинальные иллюстрации Натальи Гайды мотивировать на позитивные изменения. Диагностика веса, гормоны и вес, мифы о похудении, полезная информация о жирах, белках и углеводах, влияние переедания на организм - все это и многие другие, необходимые для сохранения здоровья и молодости сведения, вы найдете в этой книге. Например о том, как не стоит покупать продукты с надписями "диетический", "с пониженной калорийностью", "обезжиренный", потому что эта информация в действительности свидетельствует о том, что натуральные жиры в продуктах заменены углеводами. Либо стоит считать калории в потребленной пищи, ведь ни один метод подсчета нельзя считать научно точным, в то же время важен индивидуальный подход, который позволяет качественно оценить состав вашего питания.

 

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Наталья Зубарева. Вальс гормонов. Масса тела, сон, секс, красота и здоровье - все, как на ладони. - К.: Book Chef, 2019

Автор этой книги - врач, специализирующийся на гормональном здоровье и питании для достижения баланса эндокринной системы. В своем блоге, который читает более миллиона читателей - острые темы женского здоровья, неоценимые советы и рекомендации, тысячи историй пациенток, выздоровели. Таким образом, ее книга - это уникальная женская энциклопедия здоровья. Прочитав которую, можно узнать, как уменьшить вес; избавиться от бессонницы; нормализовать женский цикл; стать красавицей с идеальной кожей, ногтями и волосами; почувствовать крылья за спиной и бесконечный приток энергии и сил. Поэтому на страницах этой книги - десятки ответов на важные и серьезные вопросы о женском здоровье, о проблемах, связанных с гормональным дисбалансом, и их решении.

 

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Тара Котрелл, Дэн Зигмонди. Диета Будды. Древнее искусство сбросить вес, не теряя здравого смысла. - К.: Yakaboo Publishing, 2020

Авторами этой модной в Силиконовой долине теории похудения стали представительница Стэнфордской школы бизнеса и дзен-буддист, и если для кого-то это ничего не значит, то основной принцип диеты, которая касается времени приема пищи, а не ограничений - звучит заманчиво, не так ли ?. Итак, речь об уменьшении временного отрезка для приема пищи. При этом разрешается добавлять в рацион почти все, что вы любите. Оказывается, советы, которые Будда давал 2500 лет назад, и сейчас удивительно актуальны, понятны и просты. Тем более, сейчас - в эпоху бургеров, чипсов и мороженого, а также во время бесконечных праздников и выходных. В любом случае, разделы вроде "Будда с рюмкой" или "Как отдыхал Будда" могут понравиться самому взыскательному эпикурейцу и сибариту.

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