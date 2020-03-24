Ирина Литовченко: Медицинская система не готова к эпидемии, которая разворачивается

24 марта, 2020, 08:51

Бывшая руководительница генерального директората по стратегическому планированию и евроинтеграции МОЗ Украины в эфире программы "Еспресо: капитал" рассказала о готовности медицинской системы Украины к эпидемии коронавируса, о зарплатах врачей и о втором этапе медицинской реформы

Ведущий программы - Андрей Яницкий, директор Центра журналистики Киевской школы экономики.

Готова ли украинская медицинская система к эпидемии, которая разворачивается?

К сожалению, совершенно не готова. Как с точки зрения управленческих компетенций этой команды, которая сейчас в Министерстве, так и с точки зрения готовности медицинских учреждений. Потому что сейчас в стране полный хаос, нет единого центра координации. Мы за три месяца так и не смогли подготовиться к началу эпидемии.

Если говорить о материально-техническом обеспечении, то чего не хватает в первую очередь?

Начиная с самого простого: в медицинских учреждениях нет защитных средств, нет правильных масок, нет защитных костюмов. Мы получаем каждый день сообщение от врачей о том, что "нам администрация сказала решать это, как мы сами захотим". И в аптеках сейчас не найдешь ни обычных масок, ни тех, которые высшего уровня защиты для врачей.

Конечно, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Но важно, чтобы тот бизнес, который сейчас готов помогать системе, а не скупал все, что видит, и не вез это в любые больницы, а направлял эти аппараты именно в те больницы, которые определены центром приема больных коронавирусом.

Обычно эта информация есть у областного департамента здравоохранения. Можно к ним позвонить, узнать, что это за больница, и дальше коммуницировать напрямую с администрацией этой больницы.

Вот такая благотворительность бизнеса - это нечто положительное, что мы увидели. Что-либо есть еще положительное?

Больше ничего положительного мы не видим. Напротив, в Министерстве начали появляться старые кадры времен Богатыревой (Раисы, министра времен беглого президента Виктора Януковича). Они составляют списки на закупку. Государство выделило отдельный бюджет на борьбу с коронавирусом. И они вставляют в эти списки как препараты, которые вообще не нужны и неэффективны для лечения, так и, например, вчера они пытались убедить правительство купить вертолеты санавиации. Ты не купишь их за день, неделю или месяц. И тем более за последние годы МВД было закуплено достаточное количество вертолетов для службы чрезвычайных ситуаций. Соответственно, они их могут выделить для санавиации для перевозки тяжелых больных, если потребуется.

Это странно звучит. А по аппаратам искусственной вентиляции легких - вы говорили, что их не хватает. А сколько их сегодня вообще в Украине?

Очень трудно сказать, потому что расчеты разные. В Министерстве здравоохранения говорили, что 650. Национальная служба здоровья сказала, что около 2000 единиц. Проблема в том, что при отсутствии такой единой базы оборудования, ресурсов системы здравоохранения очень трудно это сказать. Даже если аппарат ИВЛ где-то еще есть, мы не знаем, он в рабочем состоянии, умеет ли персонал им пользоваться вообще. Поэтому точной информации нет ни у кого.

А какая необходимость в этих аппаратах? Сколько их нужно? В два раза больше, в три?

Если говорить, что мы по размеру примерно как Германия, там, по численности населения меньше, конечно, но в Германии есть 25 тысяч аппаратов ИВЛ. У нас их до 1000, если брать среднее значение. Ну можно понять, сколько аппаратов нам не хватает. Те же проблемы сейчас в Италии, также из-за отсутствия аппаратов искусственной вентиляции легких. Там у них где-то около 1000 аппаратов есть, а нужно гораздо больше, учитывая средний возраст населения.

Адекватна ли зарплата медицинских работников в Украине? Им сейчас обещали какую-то надбавку даже.

Посмотрим, как Министерство это выполнит. На самом деле, пообещали тем врачам, которые будут контактировать непосредственно с больными, которые будут оказывать помощь этим пациентам, какую-то доплату. Определенный коэффициент, который будет увеличивать их заработную плату.

Но сейчас вопрос в том, что Министерство никоим образом не написало протоколов для врачей. И они не знают, что им делать. Вот условно: я семейный врач, мне позвонил мой пациент, который говорит, что у него симптомы, похожие на коронавирус, и спрашивает, что он должен делать.

Или когда в больницу "скорая" доставляет пациента, они не всегда знают, в какую. Даже если доставили в нужную, из-за нехватки персонала они подтягивают сотрудников из других отделений. Например, в Охматдете сказали, что отвечать за сортировку пациентов из детей с коронавируса будет отделение гинекологии. Потому что они наименее загружены. Но проходили ли эти работники специальное обучение, понимают ли они, как себя надо вести, есть ли у них необходимые средства защиты? Вряд ли.

С 1 апреля должен стартовать второй этап медицинской реформы. В чем он заключается и возможен ли запуск такой реформы в условиях эпидемии?

Он возможен сейчас, более того - он максимально нужен. Потому что один из компонентов новой реформы это электронная система здравоохранения. То есть это электронная статистика. Все больницы должны будут постоянно онлайн отчитываться о тех пациентах, которые к ним поступают, с какими болезнями, с которыми состояниями поступают. И эта информация будет актуально собираться сразу в Национальную службу здоровья. То есть, мы сможем контролировать, где, в какой точке страны у нас есть вспышки определенных заболеваний, где что происходит. Потому что сейчас Министерство собирает бумажную статистику, и мы только вот в марте-апреле 2020 узнаем, какими болезнями болели украинцы в 2019 году. То есть с этой информацией нельзя работать.

В чем будет заключаться второй этап реформы? Будет также введен принцип "деньги ходят за пациентом". То есть пациент сам будет выбирать больницу, где он хочет получить помощь. Конечно, предварительно обратившись к своему семейному врачу. С направлением к специалисту он идет в больницу, получает услугу, после этого Национальная служба здоровья в эту больницу, куда он пришел, проплачивает за услугу. То есть мы не содержим больницы просто за то, что они стоят, а мы платим за конкретно оказанную услугу.

В выигрыше будут те больницы, которые обслуживают много пациентов. Им будет выгодно как можно больше людей принимать. А те больницы, которые имеют меньше пациентов, им нужно будет задуматься, как можно изменить свою бизнес-модель.

Все наши больницы принадлежат местным органам власти. Соответственно, если какой-то город небольшой или территориальная община хочет иметь больницу у себя на месте, они должны будут закупить для нее оборудование, обеспечить определенные условия, которые являются требованиями Национальной службы здоровья. И тогда Национальная служба здоровья с ними заключит контракт.

И то, о чем вы говорили в предыдущем вопросе, - зарплата. Реформа как раз приводит к увеличению доходов врачей. Сейчас врачи первички уже получают от 15 до 20 тыс. гривень. Это то, что они имеют на руки. Медсестры также получают от 6 до 12 тыс. гривень, в зависимости от того, как заведение спланировало свою модель. И благодаря второму этапу реформы мы сможем поднять и зарплаты других врачей специализированных, которые работают в других медицинских учреждениях.

То есть эти правила уже заработают с 1 апреля? С 1 апреля можно будет попасть к врачу специализированному только после прохождения первого звена?

Есть несколько исключений. Это - офтальмолог, стоматолог, гинеколог и психиатр. К ним можно будет обращаться напрямую.

И платить из собственного кармана, насколько я понимаю, потому что их не гарантируют.

Нет, это оплачивается. Ургентная стоматология оплачивается.

Несколько советов для обычного зрителя, который видит эти тревожные новости. Сколько денег ему надо иметь, аккумулировать на черный день, на случай болезни, которую вызывает коронавирус. Стоит скупать немедленно маски, антисептические средства. Возможно, кто-то аппарат искусственной вентиляции легких поставить себе в гараже может позволить?

Смотрите, лечения от коронавируса не существует. Все, что могут сделать, это работать с теми симптомами, теми параллельными осложнениями, которые вызывает коронавирус. Например, пневмония, затруднение дыхания. Эти вещи могут сделать только врачи исключительно в медицинском учреждении. Поэтому держать что-то дома нет смысла.

Медицинские маски такжее не помогают защититься, с какими бы суперклассными фильтрами они ни были. Дело в том, что маску надо правильно носить. Ее надо правильно надевать. А у человека, когда появляется что-то на лице лишнее, чего раньше не было, есть желание почесать, поправить, проверить, как он одет. Поэтому мы начинаем чаще руками лезть к лицу. Больше угрозы возникает от этого контакта рук и лица. Поэтому маски не нужны. Они только больным или врачам. Оставьте их в аптеках тем, кому они нужны.

Максимально нужно изолироваться, изолировать людей старшего возраста - бабушек, дедушек, родителей, потому что они являются группой риска. Для людей среднего возраста и для детей коронавирус практически не несет никаких серьезных проблем, конечно, если это здоровый человек.