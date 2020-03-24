Виталий Портников: Кремль "присоединил" Донбасс

24 марта, 2020, 11:27

Портников Виталий

Российское правительство внесло изменения в распоряжение, согласно которому из-за распространения короновируса в стране временно был ограничен въезд граждан других стран. Исключение сделано только для граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих на оккупированной территории Донбасса

Таким образом, мы стали свидетелями настоящей спецоперации по «присоединению» Донбасса на фоне пандемии. Вначале "главы народных республик" заявили о полном закрытии линии разграничения, лишили жителей доступа на свободную территорию страны. А затем Россия открыла для них свою границу – не только для тех, кто уже получил российские паспорта, но и для тех, кто до сих пор имеет только украинское гражданство. И это при том, что въезд в Россию ограничен даже для граждан Беларуси – страны, с которой у России до последнего времени вообще не было никакой границы. А теперь – есть. И граждан Беларуси через эту границу не допускают. А с оккупированным Донбассом теперь границы, по сути, и нет. Через участок границы, который с обеих сторон контролируется Москвой, теперь будут свободно пропускать граждан с донецкой и луганской пропиской.

Решение Кремля еще раз демонстрирует российские намерения относительно Донбасса. Москва могла бы заставить своих марионеток в регионе закрыть линию разграничения с Украиной – но свою границу пока что не открывать. И тогда возникли бы предпосылки для строительства в оккупированном анклаве собственной "государственности", для "самоизоляции" Донбасса в эпоху пандемии. Однако Путин решил иначе: Украину закрыть, Россию – открыть.

Потому что российскому президенту не нужны на украинской территории никакие "государства" и "народные республики". Он хочет просто присоединить украинскую территорию к Российской Федерации – столько, сколько удастся отхватить. И то, что Путин не забывает об этом даже во время эпидемии, более того – пользуется эпидемией, только подчеркивает всю серьезность и неизменность его намерений.