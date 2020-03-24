25 марта, 2020, 07:05

Антин Борковский

Украинский политик, дипломат в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о карантинной диктатуре и угрозе экономической пропасти из-за некомпетентных действий власти

В Украине разворачивается сценарий так называемой коронавирусной тирании, у нас даже собирались передавать полномочия Рады президенту.

Мы видим суету. Более того - эта суета направлена только на одно - сконцентрировать полномочия в одних руках, что является опасным в такой ситуации, потому что с полной ответственностью могу сказать: у министра внутренних дел в сфере чрезвычайных ситуаций достаточно полномочий, чтобы, выполняя политические директивы парламента, указания президента, решения правительства, справиться с вопросом, связанным с решением проблемы введения особого режима для противостояния пандемии. Я уже не говорю о том, что правительство владеет всеми необходимыми инструментами для того, чтобы противостоять рецессии, предпринимать шаги, чтобы не обострять путем неумелых шагов распространение пандемии и, как следствие, иметь осложнения для экономической ситуации. На все эти вещи наложился и энергетический кризис. Очевидно, что руководство во главе с Зеленским, не имея объективной информации о распространении пандемии, сконцентрировалось только на одном направлении: использовать эту ситуацию для того, чтобы изменить конституционное поле, изменить законодательное поле и увеличить полномочия в своих руках. Вместо того, чтобы противостоять этим невзгодам, решается конъюнктурное вопрос, который не просто ситуацию не решает, он ее затрудняет.

Насколько я понимаю, Ермак начал затрамбовывать возможный бунт во фракции "Слуга народа", с другой стороны, мы видим, что Зеленский провел встречи с олигархами. Официальная версия, конечно, о том, как нам улучшить и стабилизировать определенные направления и взять деньги на борьбу с коронавирусом. Но, мы понимаем: когда говорят, дайте деньги - в ответ мы всегда услышим, а что нам за это будет?

Очевидно, проходившая акция - встреча с олигархами - она в меньшей степени, а может и не касалась вопросов, связанных с противодействием экономическому кризису, противодействием пандемии, с получением ресурсов, в конце концов, подобное и со следующими решениями, они просто недалекие, если взяли и отрезали всю налоговую базу местных органов власти. Логика напрашивалась совсем другая - это, собственно, пригласить мэров, пригласить руководителей местных органов власти и сказать: что вам от государства нужно, чтобы вы могли справиться с ситуацией? Потому что, как показывает опыт, противостояние пандемии требует решений 80% на местном уровне, потому что это транспорт, это питание, это подвоз продуктов питания, это междугородная связь и так далее, и на 20% оно связано с ролью и местом государства, потому что это касается масштабных закупок, скажем, вакцин или препаратов и вещей, медицинского оборудования, которые способны противостоять этому. Неосознание и непонимание этих факторов привело к тому, что принятые решения, я не говорю, что все, частично, фактически нанесли колоссальный удар по способности местных органов власти и особенно местного самоуправления противостоять пандемии. Я уже не говорю о том, что они поставили в абсолютно неравные условия малый, средний бизнес и тех, собственно, с кем и был разговор. Напрашивается вполне понятен вывод, что, когда собрали олигархат, то на самом деле сыграли во что? В то, чтобы подыграть им, с точки зрения, смягчения им налоговой нагрузки и т.д.

Никакие олигархи потом не смогут выровнять падение Украины в бездну Веймарской республики, потому что нынешние шаги мне напоминают заигрывание немецких послевоенных лидеров с инфляцией и так далее. Начинают обваливать гривню для того, чтобы списывать те или иные долговые обязательства, мы понимаем, что по облигациям мы уже должны давать более 50 миллиардов гривен. То есть, я не знаю, какой кризисный бюджет будет в состоянии это выдержать.

В таких условиях, как сейчас - произойдет паралич, если и дальше принимать решения в пользу олигархической экономики, олигархической промышленности, олигархической модели власти. Более того, рассредоточение потенциалов в пользу местного самоуправления, локальных каких-то вещей, локальных проектов - этого требует даже пандемия. В принципе, возникла необходимость сейчас подумать вообще о перспективе и модели украинской экономики, как таковой. Решения, которые принимают, если они не научат сейчас, из-за своей ошибочности и президента Зеленского, и чиновников, изменить подходы, я думаю, мы будем иметь очень плохие последствия. Объявленная вами цифра, которая касается необходимости возврата средств по внутренним займам, добавьте сюда показания, которые надо гасить по Международному валютному фонду, то мы находимся фактически уже сейчас в условиях неплатежеспобности украинского государства.

Тысячу надо выплатить пенсионерам? - ну, это, извините, но это выглядит, как прямой обман людей. На сегодняшний день население прекрасно понимает, пенсионный фонд и так на 30% состоит из средств государственного бюджета, покрыть его дефицит невозможно, выплачивайте тысячу, дальше распределяйте ресурс, в результате понижения налогов в пользу олигархата и вы останетесь голые, босые и без средств существования вместо того, чтобы принимать другие шаги, объяснять обществу необходимость сосредоточить ресурс, скажем, в поддержку пожилых людей, потому что коронавирус и кризис ударит, в первую очередь, по ним. Это - дети, пенсионеры, инвалиды и так далее. Сосредоточить туда ресурс и поддерживать малый и средний бизнес, который будет создавать рабочие места.

У меня время закрадывается такое впечатление, что, возможно, действительно государство сапогами собираются спихнуть в экономическую пропасть. Кто будет оплачивать огромный простой? Кто будет перекредитовывать Украину? То есть, какие ресурсы есть в мире, которые бы были использованы для спасения Украины? Я действительно не знаю других институтов, кроме Международного валютного фонда. И даже если кто-то в правительстве надеется получить денежки от России, то в нынешней ситуации обвала нефти и рубля Россия тоже не спасет. Соответственно, Украина становится перед угрозой просто уйти с молотка.

Тут контрольными являются слова, связанные в принципе с изменением внешнего вектора - ставка на Россию и возможность получения от России поддержки. Заявления министра финансов Российской Федерации в последнюю неделю о том, что, несмотря на обвал цен на нефть, Россия сможет от шести до девяти лет за счет средств фонда "благосостояния" поддерживать экономику, свидетельствуют о том, что там специально была спланирована, спровоцированна и реализована программа энергетического кризиса, потому что о ней еще тоже открыто никто толком не сказал, что виновником энергетического кризиса является, собственно, сама Россия. Она запустила этот маховик. Она обрушила режим ОПЕК+, который контролировал ценовую позицию. А в мутной воде, в этой суете очень легко ловить рыбку. Дело в том, что в роли этой рыбки выступает украинская земля. Эти все вещи, о которых мы говорим, о так называемых виртуальных деньгах и так далее - все это мечталось и планировалось покрываться за счет украинской земли. Для меня это очевидно. Ресурс под эту землю положит, условно говоря, "австриец", "поляк", "чех", но в нем чешского будет только то, что там эти предприниматели или физические лица будут зарегистрированы, а деньги эти будут российские. И в этом есть колоссальная опасность. А эта десятитысячная в размерах модель земельной реформы, которая заложена в законе, - это модель, сделанная под российскую аграрную экономику и рассчитанная на российские деньги. Тем более, что в условиях пандемии COVID-19 и рецессии, "дурные" деньги могут идти только из этого фонда так называемого. Для меня это очевидно, что господином Ермаком спроектирована политика президента Зеленского исключительно на Кремль. И вот эти последние заявления, скандал во фракции - это все маленькие протуберанцы той очень высокой температуры, которая накаляется вокруг политической верхушки и самого президента Зеленского. И еще одна вещь, которая является симптоматичной, - то, что ни с того ни с сего запланированное рассмотрение закона о земле было снято, я хотел бы передать тем, кто об этом переживает, - это не потому, что они хотят улучшить этот закон. Закон будет ухудшаться. И понимая, что сроки временные пандемии двумя неделями не ограничатся, даже тремя неделями не ограничатся, очевидно, что Верховная Рада досрочно будет собираться. Она вынуждена будет голосовать дистанционно, находясь в условиях крайней необходимости. Перед нами на самом деле стоят колоссальные испытания. Я не знаю, какие сейчас могут быть механизмы влияния на такую власть. Но, если дальше они - Зеленский и компания - пойдут по такой логике - концентрацией полномочий, подыгрывание Кремлю, я думаю, что народное возмущение не остановит и пандемия.

Но они выбрали для себя очень удачный момент. С одной стороны, насколько я понимаю, им удастся заблокировать на определенный период времени Верховную Раду. Затем Зеленский обратится в своем традиционном стиле заявления, что "должны спасать украинскую нацию, а это можем сделать только я и мой Ермак", и, соответственно, начнется в течение нескольких дней втягивание Украины в абсолютно непонятное и мне еще непрогнозированное прокрустово ложе, которое может называться зеленой диктатурой.

Сама мелкобуржуазная модель украинского сознания - я ее только так называю - она позволяет, природа ее такова - противостоять таким вещам. А вот логика поведения Зеленского и его окружения - это типичная российская имперская олигархическая модель, когда есть необходимость сконцентрировать в своих руках все полномочия, все ресурсы. И эти две модели сейчас борются. Я все же верю в то, что Украине удастся за счет понимания и большого уровня сознания общества воздержаться от этих ярких распространений пандемии, как это видно по всей Европе, и нам удастся остановить этот процесс, который сегодня начат Ермаком. Очевидно, что вещи спланированы, потому что они следуют одна за другой. Эти три момента, которые в последние недели проявились, например, презентация гражданской платформы Сивохо, визит Медведчука в Москву, подписание в Минске этого и так далее...

Назначение Венедиктовой!

Назначение Венедиктовой, в том числе. Назначение министра экономики и так далее - все это составляющие одного механизма, потому что там просматривается один вектор. И этот вектор - это Кремль. Он навязывает соответствующую кадровую политику, соответствующее поведение всех составляющих - во внешней политике, в экономической политике. Обратите внимание, сейчас полностью изменился дискурс. Говорим об одном - о том, как выстроить отношения с тем, кто может дать какой-то ресурс для Украины. Это очень опасная вещь. И обратите внимание: в течение последних недель официальная политическая верхушка не контактирует ни с Парижем, ни с Берлином, ни с Брюсселем. Фактически таких контактов нет. Более того, если возникают какие-то, то они приводят к замене министра.