Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками

23 марта, 2020, 11:38

Портников Виталий

Победителем повторных президентских выборов в самопровозглашенной Абхазии избрали оппозиционного лидера Аслана Бжанию

Эти повторные выборы в республике пришлось проводить после того, как администрация бывшего президента Рауля Хаджимбы сфальсифицировала выборы 2019 года. Массовые протесты сторонников оппозиции привели к отмене выборов и повторному голосованию – Хаджимба к этому моменту уже ушел в отставку и фактически признал свое поражение.

Это не первый успех абхазской оппозиции в противостоянии с властью, на стороне которой неизменно выступает Кремль. В 2004 году, фактически в одно время с нашим первым Майданом, оппозиция выдвинула в президенты страны Сергея Багапша – в противовес все тому же Раулю Хаджимбе, провозглашенному преемником первого президента Владислава Ардзинбы. Чекист Хаджимба был поддержан Кремлем, встречался и фотографировался с чекистом Путиным, но выборы проиграл. Стать президентом ему не помогла даже организованная Россией «мандариновая блокада» Абхазии.

Для того, чтобы Хаджимба возглавил Абхазию, понадобилось провести самую настоящую спецоперацию – уже после смерти Багапша, когда президентом стал его соратник Александр Анкваб. Однако больше одного срока продержаться на посту президента Хаджимбене удалось. Накануне выборов 2019 года главный оппозиционный кандидат Аслан Бжания был отравлен – ничего не напоминает? Результаты выборов – сфальсифицированы. Для нормализации ситуации в республику, как обычно, приезжали российские эмиссары.

Но я так подробно пересказываю политическую историю Абхазии вовсе не для того, чтобы продемонстрировать, как она похожа на недавнюю политическую историю Украины. То, что Кремль всюду действует одинаково – не новость.

Я рассказываю эту историю для того, чтобы напомнить – любой абхазский президент, рекомендованный Кремлем или оппозиционный, все равно действовал в фарватере российской политики. Да, в Абхазии, как это ни парадоксально, больше демократии, чем в самой России. Но при этом Абхазия – российская колония. Ее политики борются, по сути, за то, кто из них станет наместником Кремля. Без российской политической, военной и финансовой поддержки Абхазия просто не может существовать. И даже когда ее руководители пытались идти на диалог с Тбилиси, их немедленно и грубо останавливали российские кураторы. Главным из которых все последние годы был – правильно, Сурков.

Новейшая история Абхазии в очередной раз демонстрирует дилетантизм в подходах Владимира Зеленского, опасность действий Андрея Ермака и непонимание президентом и его офисом того, что происходит на Донбассе.

Нет никакого смысла в прямом диалоге с теми, чье существование полностью зависит от политической, финансовой и военной поддержки Кремля. Даже если они вдруг захотят действовать самостоятельно, у них не получится. Марионетка не может действовать независимо от кукловода. Она – на ниточке. И если эту ниточку оборвать, марионетка не побежит вам навстречу, а станет просто куском материи с пластмассовыми глазами. Именно поэтому разговаривать нужно с кукловодом.

А когда вы соглашаетесь на прямой диалог с марионеткой, вы сами становитесь куклой в чужом театре и приближаете момент, когда вас самого привяжут к ниткам и начнут за них дергать.