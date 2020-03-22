"Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона

22 марта, 2020, 18:50

Пошутили, что во время карантина в отпуск можно отправиться разве что на собственный балкон? Ну что же, у меня есть альтернатива. Кухня

Надеюсь, ваша семья уже сделала запасы, чтобы не ходить в магазин каждый день, как на работу. А пока запасы еще не использованы по назначению, их можно использовать ... как музейные экспонаты. Ведь и музеи сейчас тоже доступны разве что в виде виртуальных презентаций. А здесь все можно не только увидеть, но и потрогать, понюхать и попробовать. Вот только не забыть помыть. Ведь речь пойдет о фруктах. Если конкретно - о лимонах.

Признайтесь, вы знали, что лимоны в природе не растут? Именно так. Это только вирусы появляются сами по себе, без секретных лабораторий. А для создания чего-то полезного, к сожалению, приходится прилагать немалые усилия. Так вот, лимон является скорее всего искусственно созданным гибридом. Его "родителями" называют померанец и цитрин, тоже интересные цитрусовые, о которых, наверное, надо рассказывать отдельно. Впрочем, померанцами и цитринами в соседнем магазине не торгуют, поэтому в нашем домашнем "музее" таких экспонатов, к сожалению, нет. При случае только вспомним, что померанец - горше лимона, а цитрин - больше по размеру. А скрещивание дало компактный и кислый плод, который мы и знаем как лимон.

Родиной лимона называют Индокитай, точнее северную Мьянму, или индийский Ассам. Оттуда он попал в Китай и далее на запад - в Среднюю Азию и Иран. Некоторые исследователи, пораженные великолепными фресками Помпеи и африканскими мозаиками, утверждали, что лимоны были известны и римлянам. Но скорее всего римские художники и изображали не лимоны, а уже упомянутые нами цитрины. И именно о лимоне писал Плиний Старший в своей "Естественной истории". Впрочем, и цитрины в Римской империи не выращивали, а привозили из далеких краев - как полезную диковинку. Интересно при этом, что и в цитринах, как позже и в лимонах полезной частью плода считали вовсе не сочную мякоть, а кисло-горькую корочку. Свежую, тертую и высушенную ее добавляли в блюда как мы добавляем перец или корицу. Поэтому лимоны сначала были ... пряностями. А уже потом их стали смаковать как фрукты. Кто сделал это первым, неизвестно. Но скорее всего персы или арабы - уже после больших арабских завоеваний и образования мусульманского халифата.

Большие изменения в сельском хозяйстве, которые происходили во время правления династии Аббасидов, с которой самым известным для нас был халиф Харун ар-Рашид, уже в наших современников получил название "зеленой революции". Но не потому, что Аббасиды были мусульманами, а цвет ислама - зеленый. У Аббасидов флаг был как раз черным. Зеленый - это цвет растений, многие из которых начали выращивать на Среднем Востоке и в Средиземноморье именно в это время. И это касается не только лимонов, но и, скажем, сахарного тростника. Неудивительно, что 6 веком, временем "зеленой революции" датируют и изобретение смеси лимонного сока с сахаром и водой - то, что мы называем лимонадом. Индийцы, конечно, с этим не согласны и говорят, что смешивали лимонный сок с сахаром гораздо раньше. Этот напиток они называют нимбу пани. Но вот вы, скажем, слышали что-то о нем? Вот!

Европейцы, кстати, имеют собственную легенду о происхождении лимонада. Его якобы изобрел забывчивый виночерпий императора Людовика Благочестивого, сына Карла Великого, который перепутал бочки и вместо вина налил владельцу лимонного сока. Однако вовремя понял ошибку и успел добавить в него воды и сахара. Я лично в эту легенду не очень верю. Но если это и правда, мы имеем дело с так сказать "параллельным изобретением". Ведь в Египте лимонад пили веком ранее. Возможно, лимоны в Западную Европу завезли именно во времена уже упомянутого Гаруна ар-Рашида. Известно, что он подарил Карлу Великому слона. Если и слона через море смогли перевезти живым, то уже пакеты с лимонами императору франков халиф точно мог передать. Впрочем, лимоны в Западную Европу все же везли, а не выращивали на месте. В Европе из них в те времена могли разве что давить сок.

Не позднее 11 века желтые плоды начали выращивать на Сицилии, а затем в Испании. Впрочем, и первая, и вторая в то время были под властью мусульман. Потом, конечно, христиане их отвоевали - вместе с лимонными деревьями. А только потом научились выращивать лимоны и севернее. Первое упоминание о них в Генуе датировано аж 15 веком. Христофор Колумб, как известно, был именно генуэзцем. И именно он привез лимоны в Новый Свет. Хотя сам он до конца жизни верил, что приплыл в Индию. Удивительно, если вспомнить, что именно Индию считали родиной лимонов. Какой смысл везти туда то, что в ней и так было? Впрочем, вскоре стало понятно, что путешественникам стоит брать с собой лимоны не только для распространения этой культуры миром. Ведь во времена великих географических открытий мореплаватели столкнулись с ужасной болезнью - цингой. И настойчиво искали лекарств от нее. И изобрести витамины при тогдашнем уровне науки, конечно, не могли. То, что морякам помогает богатый витамином С лимонный сок, установили скорее экспериментальным путем. В 1747 году, правда, знаменитому капитану Джеймсу Куку приходилось кормить лимонами своих матросов чуть ли не силой. Убедить жевать эту "барскую кислятину" было непросто. Но результат был действительно блестящим - и с тех пор лимоны вошли в морской рацион навсегда. А еще лимонам должна быть благодарна своим появлением ... сицилийская мафия. Наверное многие помнят, что американская "коза ностра" поднялась благодаря "сухому закону". А вот ее сицилийская матушка родилась из банд рэкетиров, которые терроризировали местных крестьян, которые выращивали лимоны на продажу. В том числе и в Америку. Это уже потом мафия овладела смежные отрасли и придумала себе "романтическую" биографию, восходящая почти 13 века. Интересно, что в известной сказке Джанни Родари, в которой овощи с фруктами ведут жизнь, очень похожую на сицилийскую начала 20 века, когда, собственно, и родилась мафия, именно Принц Лимон занимает почетное место в лагере "сил зла", который противостоит обычным рабочим во главе с Чиполлино.

По производству лимонов Италия долгое время была настоящим мировым лидером, и только за последние десятилетия уступила первенство Индии и Мексике. Впрочем, ликер, настоянный на лимонных корочках, - лимончелло - и сейчас является одним из самых любимых крепких напитков итальянцев. Может, и у вас на кухне осталась бутылочка этого солнечного напитка? А если нет - можно просто сделать себе чаю с лимоном и просто наблюдать из своего домашнего "музея" за тем, как идет снег за окном ... Используйте карантин с пользой. Для отдыха. Получения новых знаний. И накопления сил для новых свершений. Приятного аппетита!