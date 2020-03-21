Экономика на карантине, борьба с коронавирусом и беспомощность власти

22 марта, 2020, 10:09

Николай Княжицкий

Готова ли украинская власть к пандемии коронавируса и экономического кризиса? Оправдано ли введения чрезвычайного положения в стране? Будут ли подписаны новые "минские соглашения" и спровоцируют ли они общество к уличным протестам во время карантина?

Оправданы ли те жесткие ограничения, которые сейчас хочет вводить украинская власть? Я имею в виду чрезвычайное положение и много других ограничений. С одной стороны - вроде да. Потому что мы действительно находимся перед очень большой угрозой, угрозой, с которой человечество еще не придумало способов борьбы. Почему именно эта угроза возникла сейчас? Потому что украинское государство, в отличие от многих других, вообще не готово к тому, чтобы эту угрозу преодолевать. Другие тоже не готовы. Мы видим, что происходит во многих европейских странах, но, по крайней мере, их медицина как-то может помогать людям, хоть и не всем, очень много людей умирают.

Где успешно боролись с коронавирусом? Есть несколько таких стран. Одна из них, например, Израиль. А еще Тайвань, Южная Корея, Сингапур. Что делали эти страны? Они начали очень жестко контролировать всех, кто в страну приезжает, поскольку изначально вируса в этих странах не было. Это значит, что всех, кто приезжает, надо обязательно тестировать. Руководитель ВОЗ говорит: тестирование, тестирование, тестирование, это единственное спасение.

Только за несколько последних дней в Украину приехали десятки тысяч наших сограждан, живших в странах Европы. Значительная часть из них, к сожалению, является носителями вируса. Есть ли у нас оборудование для тестирования этих граждан? Нет, конечно. Именно поэтому угроза вируса у нас как нигде велика. Есть ли оборудование в наших больницах? Тоже нет. Может так случиться, что даже в лучших киевских или львовских больницах, где есть аппараты искусственной вентиляции легких, врачу придется выбирать: кого спасать, предоставив аппарат, а кого - нет, не дав такой возможности. Потому что этих аппаратов мало и заказать их сейчас уже почти невозможно: срок их производства долгий, а спрос сейчас большой.

Уже когда мы знали все, что происходит в Европе, и представляли себе, какой это ужас, Украина все равно продавала маски и другие медицинские товары за границу: вы видели видео с испанского телеканала, где украинские маски разгружают ящиками. Оказалось, что эти маски продали уже после 8 марта, уже тогда, когда мы прекрасно знали и представляли, что происходит. Власти говорят: а тогда еще не было запрета. А что хорошего в том, что тогда еще не было запрета? Ведь уже тогда было ясно, к чему все идет.

Так что проблем очень много. И, конечно, единственный наш способ противодействия вирусу - сидеть дома и не общаться. Хотя бы для того, чтобы уменьшить количество больных. Поскольку, как я уже говорил, тестов украинская власть не закупила, никаких других защитных материалов для медицины не закупила, и тех людей, которые сейчас приезжают из разных стран, по-настоящему никто не проверяет. Мы накануне очень серьезной катастрофы. Дай Бог, чтобы пронесло.

Еще одна катастрофа, которая нас ожидает - экономическая. Да, это произойдет. Да, надо понимать, что все мы очень сильно обеднеем, окажемся в рецессии худшей, чем после Второй мировой войны. Об этом говорила и Ангела Меркель, и многие другие политики. Надо понимать, что это - данность. Данность, которая должна научить мудро действовать в будущем.

Сделала ли украинская власть выводы из тех своих просчетов, которые она допустила в последние несколько дней, когда фактически не готовилась к коронавирусу, к приходу этой ужасной болезни? Мне кажется, что нет. Потому что надеяться на то, что потом как-то оно будет, можно, но этого мало. Надо срочно менять бюджет. Надо срочно сказать себе, что никаких решений, которые могут спровоцировать общество на то, чтобы в этих условиях ужасной пандемии выходить на улицы, власть принимать не будет. Так как отказались от дурацкого закона о земле. Сейчас все ждут 25 марта подписания очередных минских договоренностей. В какой уж форме, я не знаю. Через Интернет, наверно, электронной подписью, потому что это общение состоится в виде интернет-конференции. Но каким бы ни было это общение, никаких решений принимать нельзя. Потому что украинские граждане все равно никогда не простят измену.

Мы просто четко должны понимать в какой стране мы живем. Четко понимать, какие вызовы сейчас перед нами стоят. Какая ответственность на каждом из нас. И за сегодняшний день, и за завтрашний, чтобы мы никого не заразили, и за послезавтрашний, чтобы никогда больше мы не выбирали власть, руководствуясь простыми и дешевыми пиарными лозунгами. А выбирали бы действительно сильных и ответственных людей, которые способны предвидеть, способны принимать решения, способны быть мудрыми. Которые любят Украину и украинцев.