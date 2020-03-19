Мы умрем. Но не все - 5 книг, которые стоит прочитать во время карантина

20 марта, 2020, 07:37

Игорь Бондарь-Терещенко

Герои этих книг попадают в не менее драматичные ситуации, чем та, что сложилась сейчас в Украине из-за пандемии. Причем в "жанровом" смысле это описывается от романа о конце света до экономического исследования о падении рынка

В любом случае, у нас больше шансов во время вынужденного карантина ознакомиться со всеми версиями предлагаемых "катаклизмов", чтобы определиться с собственным вариантом улучшения и настроения, и здоровья, и заодно будущего.

Дуглас Коупленд. Игрок 1: что с нами произойдет. - Х.: Фабула, 2020

Уже в первом рассказе героиня этого романа, которая летит на свидание по знакомству в Интернете, впервые за много месяцев чувствует, что ее жизнь - "настоящая история, а не просто ряд событий, записанных в дневник, - фальшивая линейность, наложенная на хаос в попытке человечества найти смысл в своем неопределенном существовании здесь, на Земле".

В общем автор романа, известный в том числе такими международными бестселлерами, как "Поколение Х", "Похитители жвачки", "Эй, Нострадамус!" и др., строит свои произведения так, что вечные философские проблемы (как и проблемы вечности, жизни человека и мира) раскрываются в них через обыденное. Вот и на этот раз он предлагает ответ на вопрос о том, сколько нужно времени, чтобы жизнь человека полностью изменилось, он переосмыслил всю свою жизнь, открыл в себе новые, до сих пор неизвестные чувства и, возможно Бога. Итак, кроме упомянутой героини на интернет-свидании, имеем бармена-неудачника, пастора-беглеца и ужасную катастрофу, которую невозможно объяснить из небольшого коктейльного бара, где пропали Интернет, электричество и вода. И где от всех опасностей защищают только поспешно забаррикадированные двери. Сможет ли эта ситуация изменить героев и заодно весь мир?

Тим О'Райли. ХЗ. Кто знает, каким будет будущее. - К.: Наш Формат, 2019

В этой книге о будущем нам напоминают о том, как привычная жизнь меняется на наших глазах. Uber оставил службы такси без работы, а впоследствии даже водителей планирует заменить самоуправляемыми авто. Airbnb, не имея никакого собственного отеля, предлагает клиентам больше жилья, чем крупнейшие компании мира. Мы интуитивно чувствуем, что будущее будет совсем другим. Но кто знает, каким именно. Из новостей создается впечатление, что его будут определять компании, которым поверят инвесторы. Но это не так, утверждает Тим О'Райли, которого называют Оракулом Кремниевой долины.

"Мы привыкли, что ХЗ выкрикивают в знак дыхания, - напоминает он. - Однако некоторых смущают и тревожат такие технологии как искусственный интеллект, беспилотные автомобили и дроны. Люди волнуются, что их детям негде будет работать, потому что рабочие места подметут работы. Для этих людей ХЗ - ругань, они употребляют это выражение с совсем другими эмоциями".

Роберт Шекли. Ловушка на людей и другие сети, капканы, заблуждения, а также несколько шуток и выдумок. - К.: BookChef, 2019

Автор этой книги уже давно прослыл классики мировой фантастики, а его неповторимый стиль, полный блестящего юмора, которым американский фантаст описывает важные проблемы для всего человечества, стремление к переменам и устремленность в будущее, не оставляет равнодушным ни одного читателя. Именно это заставляя со временем снова и снова возвращаться к его произведениям, перечитывать и отыскивать новые грани и скрытый смысл. На этот раз рассказы, вошедшие в этот сборник, являются одними из самых выдающихся в творчестве Роберта Шекли, и помогут каждому читателю приоткрыть завесу в фантастический мир космических приключений, оставив навсегда влюбленность в тайные глубины космоса.

"Проблема обозначилась в ХХ веке, - начинает автор, - а ужасные последствия созрели через сто лет. После медленного тысячелетнего роста численности населения в мире вдруг произошел демографический взрыв, человечество все дальше удваивалось. Болезни давно преодолели, продуктами обеспечили достаточно, уровень смертности продолжал падать, а рождаемость росла. Человеческая популяция, пойманная в ловушку увеличения в геометрической прогрессии, разрасталась как раковая опухоль".

Юваль Ной Харари. Sapiens. Человек разумный. История человечества от прошлого к будущему. - Х.: Клуб Семейного Досуга, 2019

Исследование, ломающее устоявшиеся представления о земной истории от появления человека и рождения языка до наших дней и заставляет задуматься: путь развития наших предков мог бы быть совсем другим. Приобщитесь к историческому исследованию и вас потрясут неожиданные и смелые предположения. В книге вы не найдете скучной хронологии и сухих дат, но вместе с автором будете рассуждать о многочисленных "Почему?". Как человек разумный сумел покорить мир? Что стало с другими видами человека? Когда и почему появились деньги, государства и религия? Как возникали и разрушались империи? Почему почти все общества ставили женщин ниже мужчин? Как наука и капитализм стали господствующими вероучениями современной эры? Становились ли люди с течением времени счастливее? Какое будущее нас ждет?

Пол Мейсон. Посткапитализм. Путеводитель в будущее. - К.: Наш Формат, 2019

Речь в этой книге о том, как развитие технологий скажется на экономическом развитии и какой будет экономика будущего. Ведь известно, что информационные технологии кардинально меняют современный рынок, они создали условия для появления параллельных валют, стерли границу между работой и свободным временем, повлияли на формирование рыночных цен и породили новые формы собственности, такие как совместное потребление. Все это, по мнению автора, ставит под сомнение целесообразность классической капиталистической модели. Система, основой которой является способность адаптироваться, похоже, не успевает приспособиться к этим преобразованиям. На смену ей может прийти новая система - посткапитализм.

"Проблема не в том, что "черт, мы напечатали слишком много денег относительно количества реальных товаров в экономике!", А в том, что "черт, никто больше не верит в наше государство". Вся система зависит от доверия к государству, выпускающему банкноты, - напоминают нам. - Нынешняя форма глобализации имеет дефект конструкции. Если она и обеспечивает высокий рост, то может сделать это только усиливая неустойчивые искажения, которые исправляет финансовый кризис".