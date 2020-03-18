Алим Алиев: Мы не можем решить вопрос войны на Востоке не включая Крым

19 марта, 2020, 11:37

Сергей Руденко

Журналист, правозащитник, программный директор "Крымский дом" Алим Алиев в программе Николая Княжицкого

Приветствую вас!

Мы продолжаем цикл программ, который делаем вместе с Украинским ПЕНом. Говорим с украинскими писателями, литературоведами, режиссерами, общественными деятелями. Эта организация объединяет очень широкий спектр творческих и талантливых украинских людей, но занимается не только обсуждением дел литературных и художественных, но и защитой прав человека, основополагающими правами, которые объединяют нас с нашими европейскими соседями. Говорим не только о вопросах литературы, искусства, культуры, но и о правах человека, о той общественно-политической ситуации, в которой оказалась сегодня Украина. Наш гость - программный директор Крымского дома, публицист Алим Алиев.

Очевидно, что говорить с вами о каких-то проблемах, которые не касались бы Крыма и крымских татар, было бы не совсем верно. Это проблема, которую все больше и больше Украина должна обсуждать, потому что права крымскотатарского народа, так же как и права украинского народа, в большой империи всегда пытались ограничивать. Крымскотатарский народ пережил геноцид во время принудительного выселения, половина людей так или иначе погибла. К сожалению, не уделяла Украина, на мой взгляд, достаточного внимания обеспечению прав крымскотатарского народа, и современная оккупация Крыма - следствие этих процессов. Какая сейчас перспектива у крымских татар? Когда мы слышим многих украинских, а порой и европейских политиков, которые говорят, что перспектива возвращения Крыма в Украину чрезвычайно мала, перспектива того, чтобы Россия изменилась и обеспечивала бы на оккупированной территории права крымскотатарского народа тоже не является радужной. Как крымскотатарский народ видит свое будущее?

Мы априори исходим из того, что крымскотатарский народ, активные жители Крыма, которые сюда переехали, мы точно хотим и должны вернуться к себе на родину, в Крым. И мы должны вернуться в свободный Крым. А свободный Крым, к сожалению, точно не может быть в составе Российской Федерации. Мы видим это только в составе Украинского государства. И наша борьба - крымскотатарского народа и Украинского государства - сегодня должна быть значительно сильнее и активнее. Я вижу, как за последние несколько лет крымская тематика начинает исчезать из повестки дня украинской и международной. А нам сегодня крайне важно усиливать эти действия.

А какая причина того, что эту тематику меньше слышно?

Меньше слышно из-за того, что нет решений. А решений нет из-за того, что нет стратегии. Мы в течение этих шести лет латаем дыры по крымской темы. Мы реагируем, а должны научиться быть субъектами в вопросах Крыма, должны предлагать другим свои решения, а не ждать, пока кто-то предложит решение нам.

На мой взгляд, ни Украина, ни Россия не могут быть субъектами без того, чтобы признать субъектность крымских татар. Поэтому единственный способ вернуть Крым Украине - это поднять на международном уровне проблему крымскотатарского народа. Но значительная часть крымских татар остается на родине, которая сейчас является оккупированной. Не будет ли пытаться Россия каким-то образом эту субъектность крымских татар стереть или изменить? Не случится ли так, что крымские татары будут патриотами, будут говорить о своем государстве в основном в диаспоре? Как, кстати, во времена бывшего Советского Союза украинская диаспора имела свою культуру, свою литературу, говорила о независимой Украине, а в Украине людей, которые пытались об этом говорить, репрессировали, а те, кто говорили от имени украинцев, рассказывали о замечательной жизни в братской семье народов.

Собственно, если посмотреть на Крым и ситуацию за шесть лет оккупации, то мы часто говорим о нарушении прав человека, которых уже более двух тысяч случаев. Но в основе этих нарушений лежат те изменения, о которых вы говорите. Это милитаризация. И не просто милитаризация как завоз войска и оружия, а милитаризация сознания - с детского сада и школы. А вторая вещь - замещение населения. То, что происходило в Крыму во время первой аннексии Екатериной II, после депортации крымских татар в 1944 году, и сегодня - это не только грубое нарушение международного права, но и попытки изменить крымскую идентичность. В советское время был таки симулякр - "советский народ, советский человек". Сейчас в Крыму пытаются создать "Крымский народ" - несуществующий народ без этнических, религиозных, исторических основ - для того, чтобы показать, что жители Крыма всегда были органичной частью России. И сегодня мы можем говорить, что сильные крымскотатарская и украинская идентичности на полуострове являются угрозой национальной безопасности РФ. Поэтому шесть лет пытаются создавать из части крымских татар-коллаборационистов и тех, кто будет брать на флаг российские лозунги и говорить, что крымские татары - это часть России. На сегодняшний день большинство крымских татар этого не поддерживает.

Но это вопрос времени. В Западной Украине, где тоже было выселено с польских территорий 700 тысяч украинцев, УПА вела борьбу до начала 50-х годов. Но все равно люди хотят жить на своей территории, это естественно. Крымскотатарский народ никуда не переселят, это их земля. Было бы смешно этого требовать. Эта земля оккупирована, но оккупанты будут пытаться народ ассимилировать и придумать эти новые истории о крымском народе как части России. Это естественный процесс.

Поэтому есть домашняя работа, которую мы должны выполнить здесь. В первую очередь это работа с молодым поколением, с детьми. Сейчас мы получаем поколение, которое, в лучшем случае, будет знать об Украине по рассказам родителей или из поездок раз или два в год на материковую Украину. Но часть этого поколения не будет иметь сантиментов. Поэтому нужно научиться работать с этим поколением, дистанционно работать с людьми, которые живут там. Через образовательные онлайн-программы, через работу с блогерами и тому подобное. Эта информационная программа должна быть постоянной и в первую очередь направленной на людей, которые завтра будут принимать решения в Крыму.

Насколько украинское государство в этом поддерживает? Насколько оно поддерживает ваши начинания и что оно должно сделать, чтобы и защитить права крымскотатарского народа, и вместе с ним, на международной арене бороться за освобождение Крыма от оккупантов?

Один из основных на сегодня вопросов и вызовов для крымских татар в украинском обществе - вопрос национально-территориальной автономии. Этот вопрос изменения в Конституцию, где Крым должен быть национально-территориальной автономией. И это не является прерогативой для крымских татар, это больше ответственность для них за свою Родину Крым. Мы уже несколько лет проводим качественные исследования в Крыму. Мы спрашиваем мнение крымских татар, которые там живут. И это является одним из основных маркеров, крымских татар вдохновляет и они очень ждут от украинского государства.

Это очень интересно. Мы (народные депутаты, - ред.) сейчас обсуждаем политически различные законопроекты об административно-территориальном устройстве. И очень часто в эти законопроекты пытаются пропихнуть какие-то особые статусы на постоянной основе для ОРДЛО. И забывают о Крыме. Просто никто не поднимает этого вопроса. Может было бы эффективнее, когда мы ведем переговоры с оккупантом и говорим об оккупированных территориях, не забывать крымскую проблему, а поднимать ее активно. Никто не мешает нам, когда мы говорим об административно-территориальной реформе, в этом законе прописать эту Крымскотатарскую автономию.

Я абсолютно уверен в том, что Крым и ОРДЛО - это одна история. Мы не можем решить вопрос войны на Востоке не включая Крым. Мы должны помнить, что все начиналось с Крыма. И Крымом должно все закончиться. Я часто говорю нашим международным партнерам, что война Украины с Россией не является только украинской проблемой. Это проблема региональная, это проблема международная. Мы хорошо видим, как Россия пытается навязать свою повестку дня во внутренней политике европейских государств, как она вмешивается в выборы. И мы должны откровенно говорить, что в этой истории очень сильное влияние имеют деньги. Один из крупнейших лоббистов снятия санкций против России - немецкий бизнес, который теряет огромный рынок. И выступать на международной арене мы должны в один голос.

Если говорить о крымскотатарском народе, который находится не на оккупированной территории, в Крыму, а здесь, у нас. Вы являетесь программным директором "Крымского дома". Какие интересные программы делает ваша организация в Украине? Это программы только для крымских татар, или они рассказывают о крымских татарах всем гражданам Украины?

"Крымский дом" - это платформа для гуманитарных программ. Для нас важно сделать "Крымский дом" не территорией гетто, куда будут приходить пожалеть людей, приехавших из Крыма, не только крымских татар. Мы фокусируемся на работе с крымскими украинцами, людьми других национальностей, которые являются нашими по духу. Также для нас важно, чтобы украинское общество не забывало о Крыме. Мы стараемся сочетать тему прав человека с художественными событиями, тему Крыма - с историей. У нас был огромный проект в Мыстецком арсенале, который назывался "Удивительные истории Крыма", когда мы в течение трех месяцев - через экспонаты, через исторические объекты - рассказывали об истории Крыма. Мы работаем в разных регионах Украины. Нам важно, чтобы не только в Киеве все концентрировалось, а чтобы мы говорили с регионами. Сегодня коммуникация имеет архиважное значение. Если сегодня мы не будем говорить о том, кто такие крымские татары, что такое национальная автономия, почему мы должны бороться за наш общий Крым, то завтра, к сожалению, эта тема будет неудобной для многих слоев населения, а этого мы не имеем права допустить.

Сколько вообще людей выехало из Крыма после оккупации?

Примерно 55 тысяч. Если брать официальную статистику - 35 тысяч, но не все люди зарегистрированы.

Это те, кто приехал и остался в Украине, или это в целом все те, кто уехали?

Это те, кто остались в Украине.

Если говорить о крымской литературе, современном крымском искусстве, крымское кино. Мы видели, что было несколько интересных крымскотатарских фильмов, например "Дорога домой". Фильмы мы можем увидеть. А современная крымскотатарская литература, она развивается?

В 2018 году мы делали панельную дискуссию на "Книжном арсенале" о том, что происходит с крымскотатарской литературой. У меня после разговора был неприятный осадок, осталось такое впечатление, что мы очень быстро теряем язык и литературу. После этого, за месяц мы основали конкурс "Крымский инжир". Он билингвиальный, украинско-крымскотатарский. Затем мы провели фестиваль, на котором наградили победителей конкурса и вместе с Видавництвом Старого Лева издали антологию "Крымского инжира". Сейчас мы готовим вторую антологию. Конкурс стал по праву народным. В 1919 году свои работы прислали из 20 регионов Украины и, что очень важно, свои работы прислали почти все регионы Крыма. В общем поступило более 300 произведений на украинском и крымскотатарском языках.

А откуда деньги?

Это прекрасный вопрос. Первая антология была издана на средства посольства Канады в Украине. Сейчас мы ищем деньги, чтобы издавать книги о Крыме на украинском и крымскотатарском языках.

Есть программы Украинского культурного фонда, Украинского института книги.

Да. Мы тесно сотрудничаем и сейчас идет речь о том, что может быть запущена отдельная крымская программа. Собственно, продвижение этой антологии невозможно без сотрудничества с ПЕНом, Институтом книги, другими институтами, которые занимаются этим интеллектуальным контентом. Потому что, к сожалению, крымского интеллектуального контента еще очень мало.

Мне кажется, что для такого небольшого народа это много. Знаете, есть такой анекдот, я не считаю его ксенофобским, думаю, можно рассказать.

Встретились еврей с китайцем. Китаец спрашивает: Сколько вас? Еврей отвечает, что, скажем, 10 миллионов. Китаец: Ну, разве это народ? Нас полтора миллиарда. А еврей ему: А чего вас нигде не видно?

А вот крымскотатарский народ видно, в самом лучшем смысле. А в Крыму есть возможность видеть эти фильмы, читать эти книги? Вот фильм "Дорога домой" вы смотрели?

Его пока нет в открытом доступе. Думаю, его через некоторое время можно будет увидеть. Знаете, о чем я хочу сказать? Мне кажется, что это очень важная вещь и то, что меня вдохновляет в последние годы. В Крыму появляются независимые нишевые инициативы, которые работают с темами культуры, искусства, образования, прав человека, медиа, детскими темами. Это крымскотатарские инициативы, которые, несмотря на трудности, несмотря на то, как их пытаются постоянно притеснять и уничтожать, поддерживают в Крыму дух свободы. Поэтому, когда мы говорим о стратегии по Крыму, мы должны помнить о наших людях там.

Несмотря на то, что государство фактически выделяет очень мало средств на различные общественные инициативы, у вас есть много инициатив, в том числе современных. Какие это инициативы?

Да. Для нас важно делать так, чтобы крымские татары шли в ногу с миром, модернизировать народ. Это важная миссия здесь. А у нас до сих пор нет музея депортации крымскотатарского народа. Поэтому мы запустили онлайн-музей депортации крымских татар. И сейчас идет массовая акция в Крыму. Молодежь, по нашим вопросам, записывает на смартфоны рассказы своих дедушек и бабушек, которые это пережили, и присылает нам, чтобы мы собрали архив этих историй. Мы потом их расшифровываем четырех языках и публикуем на сайте, в ютубе, в соцсетях. Музей называется "Тамирлар" - "корни". Мы собираем не только истории, мы собираем факты, собираем даже то, как депортация отмечается в искусстве. Адрес сайта - tamirlar.com.

В Украине сейчас строится вторая очередь Музея Голодомора. Не было ли идеи сделать в Киеве полноценный музей депортации?

Это одна из самых больших мечт. Это нужно делать, потому что я не верю, что в Крыму сегодня можно сделать такой музей, который бы действительно говорил о депортации, о том, как уничтожили половину народа. Поэтому мы это должны делать здесь, в Киеве. И даже помещения Крымского дома позволяют это сделать. Но за неимением ресурсов мы только что своими силами подходим к этому, создавая такие инициативы как Тамирлар.

Спасибо. Надеюсь, что получится у вас с музеем, что бюджет Крымского дома будет больше.