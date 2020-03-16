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Espreso.tvОбществоПавел Залевский: Общей стратегии борьбы с пандемией сих пор нет. Есть только стратегии отдельных государств

Павел Залевский: Общей стратегии борьбы с пандемией сих пор нет. Есть только стратегии отдельных государств

Павел Залевский
фото: wyborcza.pl
Бывший вице-глава Комитета международной торговли Европарламента, депутат Сейма (Польша) в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" - о кризисе в европейской медицине и угрозе массовых банкротств

Ну что же, мир вошел в так называемый большой кризис, в частности вызванный влиянием коронавируса на европейские страны.

Уже видим первые эффекты на биржах, где мы уже столкнулись с достаточно большими обвалами. В Польше влияние коронавирусной ситуации уже ощутили отрасли, связанные, например, с посещением магазинов. Часто люди просто боятся ходить в магазины, в частности упали продажи одежды - здесь потери в десять процентов, а это действительно немалые средства. Но основное происходит на мировом уровне. Биржа в Нью-Йорке, как и биржи по целом мире, фиксируют падение. И это большая проблема, мы входим в период сильного экономического спада, некоторые страны единолично уже приняли решения, повлекшие очень драматические последствия для других стран.

Например, говорится о прекращении экспорта лекарств или средств гигиены в другие страны, я имею в виду Германию, где есть такая фирма "Хартман". Это просто пример, но он показывает, как глубоко этот кризис может затронуть европейское единство. Германия является лучшим производителем медицинских средств, используемых в хирургических операциях, речь идет о защитной одежде, одноразовых средствах, но они, по новым решением немецкого правительства, не могут экспортироваться. И это несмотря на то, что польские госпитали, польские импортеры имеют многолетние контракты на поставки необходимых средств для проведения операций. Они просто не поступают к нам. Поэтому сейчас имеем кризис не только обусловленный коронавирусом, мы имеем сильные ограничения в проведении плановых операций, при лечении других болезней. Это показывает - перед какими вызовами стоит общий европейский рынок.

По Вашему мнению, как будет выглядеть ситуация, например, с украинскими работниками в Польше. Так называемый большой карантин только входит в игру, но мы понимаем, что люди боятся, с одной стороны те, кто дают работу, а с другой - те, кто эту работу ищут.

Здесь есть два момента. Первый касается всех работников в Польше, а не только украинцев, работающих в Польше. Уже имеем ситуацию с закрытием школ, а также запретом массовых мероприятий, например, концертов, а также говорится о театрах, кино, другого рода крупных мероприятиях и известно, что люди которые работают в фирмах или учреждениях, отвечающих за такие массовые мероприятия, не будь выходить на работу. Здесь возникает вопрос о социальном обеспечении. Известно, что те, кто имеет разрешение на работу, те, кто легально трудоустроены, будут иметь разноплановую поддержку от государства, со стороны учреждений социального обеспечения.

Но тут вопрос: как быть с теми, кто имеет не столь надежные условия трудоустройства, речь идет о гражданско-правовых соглашениях. Такие условия можно довольно просто разорвать без каких-либо специальных последствий. Думаю, что большая часть украинцев, которые трудоустроены в Польше на промышленных объектах и в различного рода организациях, имеют те же права, что и все другие работники. И здесь вопрос скорее, не примет ли вдруг правительство решение об ограничении производства в каких-то районах. Я думаю, что это возможно, если окажется, что какая-то местность стала центром эпидемии и тогда, конечно, нужно будет доставить в карантин всех, кто там живет. Но мне тяжело себе представить такого типа решения в рамках всей страны. В наихудшей ситуации находятся малые фирмы, которые часто состоят из одного человека, а таких очень много, а они на самом деле творят национальный доход.

Речь идет о людях, которые работают в сфере услуг, например, проводят обучение. Сегодня большинство таких тренингов отзываются и тем, кто зарабатывает с текущих контрактов, просто угрожает то, что они не будут иметь денег. Поэтому также существует потребность помощи им, чтобы в ситуации, в которой они без дохода, они хотя бы имели возможность не платить социальную страховку и другие обязательные налоги. Это на самом деле уже сегодня является большой проблемой, и она не заключается только в том и не сводится исключительно к тому, насколько большое количество больных или зараженных пока нет. В то же время речь идет о принятии мер, которые должны остановить распространение эпидемии, и которые ограничивают человеческие отношения, а экономика - это же прежде всего межчеловеческие отношения. Нынешняя эпидемия коронавируса в Европе - это, по моему мнению, самый большой и самый серьезный тест на единство Европы, больше, чем наплыв эмигрантов в 2015 году, который привел к нескольким серьезным последствиям и ослабил проевропейские настроения в Европе.

Мы видим какие-то разные тактические шаги, но речь не идет о совместной стратегии преодоления эпидемии и последствий этой эпидемии в сфере экономики. А это на самом деле угрожающая ситуация.

Такой общей стратегии до сих пор нет ни на одном уровне. Есть стратегии отдельных государств. Но известно, что в связи с уровнем экономических связей решение проблемы должно иметь глобальный характер, а не национальный. Наиболее важными являются две вещи. Во-первых, синхронные экономические шаги, ведь из-за глобальной экономической связи проблему не удастся решить только в отдельных государствах, если одни шаги будут изолированы от других. Это просто невозможно. Мы слишком сильно связаны между собой. Во-вторых, существует потребность сотрудничества на международном уровне, хотя бы в части финансовой поддержки - для фирм, для инвестиций, для работников.

И здесь должна быть координация. Мне очень интересно, как это будет выглядеть в зоне евро, в конце концов, это будет очередной тест на выживание общей валюты. Ибо известно, что экономика, которая связана сетью торговли, услуг, передвижением людей, - это, очевидно, очень сильное сочетание. Ну, а о ситуации с общей валютой между различными государствами - это трудно себе представить еще большую интеграцию. Поэтому посмотрим, как это здесь будет выглядеть, как будет выглядеть политика Центрального Европейского банка, ибо известно, что центральные банки в этой ситуации будут иметь решающую роль. Но, будет ли сотрудничество между центральными европейскими банками и центральным, то ли федеральным банком Соединенных Штатов, или центральным банком в Китае, или национальным банком Украины, - это крайне важный вопрос. Очередной вопрос - сотрудничество в сугубо медицинской борьбе с коронавирусом, в обеспечении средствами защиты, в совместной работе над вакциной, а впоследствии - в общем распространении вакцин, потому что это тоже очень важный вопрос.

И здесь должно быть сотрудничество между государствами. На уровне Европейского Союза такое сотрудничество уже началось. Сейчас создана группа в Европейском Союзе, к которой последней присоединилась и Польша, которая занимается общей закупкой средств, связанных со здравоохранением, - закупкой лекарств, вакцин, защитных средств. Это нужно и для того, чтобы избежать спекуляций, чтобы отдельные государства вместе имели большую закупочную способность. Я думаю, что нас ждут очень тяжелые месяцы. И теперь возвращаясь к вашему вопросу - будут ли иметь отдельные народы хорошую стратегию преодоления этого кризиса, особенно - в экономическом контексте, - знаете, от этого зависит, удастся ли после завершения эпидемии быстро вернуть экономический рост, быстро вернуться на путь развития. И здесь очень многое зависит от правительств, но также и от сотрудничества между правительствами.

 

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