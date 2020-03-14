Не время для экстремальных диет. Что кушать этой весной: разъяснения врача и очень вкусные рецепты весенних блюд

16 марта, 2020, 08:40

Татьяна Зинченко

Весной наше питание должно быть максимально здоровым и вкусным, а этой весной - и подавно! Каких продуктов боятся вирусы и что вкусного с ними можно приготовить - в нашей полезной и вкусной подборке

Весной наши организмы обычно ослаблены и из-за нехватки солнца, и потому в овощах-фруктах уже не столько полезного, как было в них осенью. Многие придерживаются Великого поста, кое-кто решил к полноправной весне "подтянуть фигуру", что также побуждает делать ревизию собственного питания. А над всем этим нависла неожиданная проблема - коронавирус, при которой состояние нашей иммунной системы будет иметь едва ли не определяющую роль. А он в значительной степени зависит от питания. Такой "круговорот" понятий в жизни и природе, который еще раз заставляет задуматься над тем, насколько важна в жизни каждая, казалось бы, мелочь, деталь, и насколько тесен мир, который свел нас на одной плоскости. Поэтому заботиться о себе, о своей семье - это заботиться о мире, о земле.

Максимально и вкусно вооружить свой организм

Столичный врач Оксана Скиталинская, основательница, идейная и практическая вдохновительница медицинского центра "Сто лет", недавно вернулась с очередной медицинской конференции, посвященной актуальным вопросам здоровья и питания, которая состоялась в этот раз в Мадриде, и рассказала о том, как встретить эту весну в добром здравии, как укрепить свой иммунитет и максимально защититься от различного рода вирусов.

"Мы все сейчас оказались в одной лодке, - сказала врач. - Мы должны любой ценой продержаться! Наш организм имеет очень большие возможности и у нас достаточно механизмов противостоять и этому вирусу. Но организму надо помочь. Как это сделать? У нас должна быть здоровая печень, здоровая микрофлора кишечника, защищена и невредима кожа, защищены слизистые оболочки. И это в значительной степени - в наших руках ".

Оксана Скиталинская отметила, что до сих пор должен знать каждый: гигиену и режим питания. Наверное, нелишне будет еще раз напомнить, тем более что сама врач по собственному опыту знает, что скептически настроенным людям нелишне будет несколько раз повторить то, что с первого раза улавливают реалисты: если есть проблема, надо отнестись к ней серьезно. Впадать в крайности - тоже не выход, но еще хуже - быть равнодушным.

Поэтому прежде чем перейдем к пищевым рекомендациям врача, запомним ее общие советы:

1) мыть руки надо, и это не обсуждается. Но мыть их не менее 20 секунд

2) маски - также не обсуждается! Нет в аптеке, надо сделать собственноручно, сложив марлю в четыре слоя (носить от 20 минут до 2 часов, затем стирать и гладить)

3) с объятиями - до лучших времен, воздушным поцелуям - да!

4) походам в людные места - нет, занятиям спортом, чтением, интересными занятиям дома - да;

5) каждые 15 минут пить по несколько глотков теплой жидкости - воду, чай или что выберете - смывать вирусы в желудок, где желудочная кислота с ними расправится;

6) протирать все поверхности, ручки дверей спиртовым раствором (70-80 процентным);

7) важно - не трогать лицо руками, разве что (когда надо связать маску) - тщательно помытыми;

8.) в случае даже незначительного недомогания - к врачу.

Время здоровой пищи

"Наше питание должно быть максимально здоровым. Сейчас не время для жареной пищи, для сладостей, для вафель или круассанов, - говорит Оксана Скиталинская. - Однако наши пища должна добавлять радости жизни, поэтому она должна быть вкусной".

Весной, да еще и в экстремальных условиях, по словам диетолога, наш организм должен получать в достаточном количестве такие вещества как пребиотики и пробиотики. Это вещества, которые развивают очень важные кишечные бактерии, которые стоят на страже нашего иммунитета.

Пребиотики - неперевариваемые компоненты пищи, которые способствуют росту очень полезной микрофлоры кишечника. Очень полезная микрофлора выделяет вещества, которые влияют на наше настроение, уменьшающие воспаление в организме, которые уменьшают риск онкологических заболеваний. Они влияют на общее состояние организма, на иммунную систему, на работу мозга. То есть питают лучшие бактерии, которые живут в нашем кишечнике и помогают нам, условно говоря, выжить.

Пробиотики - это кисломолочные продукты. Стимулируют рост определенных организмов, наших собственных, которые защищают кишечник.

Врач Скиталинская рассказала, в каких продуктах эти вещества, которые так любит наш кишечник. Так, пробиотиками, а "по совместительству" - очень вкусными продуктами, насыщенными и витаминами, и микроэлементами, являются:

Топинамбург (перед употреблением помыть щеточкой, ошпарить кипятком, измельчить и добавлять в салаты).

Цикорий - готовить с ним напитки, добавлять в выпечку.

Морские водоросли - немного на порцию, примерно сколько можно намотать на вилочку.

Сливы - источник пектинов и витаминов.

Бобовые (намочить, сварить и протереть), чечевица.

Чеснок - имеет сильные фитонцидными свойства.

Имбирь, владеет фитонцидными, антибактериальные, антивирусные свойства.

Лук - также источник фитонцидов, а еще он богат кварцитином. Кварцитин близок к пектинов, очень хорошо действует на работу клеток: уменьшает воспаление в клетках, очищает клетки, делает их более устойчивыми.

Продукты, богатые цинком: орехи, семечки (тыквы, льна, прочее).

Твердые бананы.

Картофель (сварить, охладить и с кожурой съесть).

Наш кишечник очень любит полифенолы: любые ягоды, зеленый чай, какао, гранат, черный шоколад.

Большое значение имеет ферментированная еда: квашеная капуста, соленые помидоры.

Специи, пряности.

Продукты, богатые каротином, который в организме превращается в витамин А: цветные овощи и фрукты.

Продукты, богатые селеном. Селен - очень важный компоненте в питании, который помогает бороться с вирусами .: мясо (немного - кусочек, котлетку, печень), яйца, крупы.

Продукты, богатые витамином С - защищает иммунную систему от разрушения: шиповник, квашеная или свежая капуста, овощи, фрукты, ягоды.

Каких продуктов боится коронавирус

"Коронавирус ищет именно легочную ткань, - объясняет Оксана Скиталинская. - Мы уже знаем, что группу риска составляют люди с хроническим заболеванием легких, люди с ослабленным иммунитетом, с гипертонией, сахарным диабетом, пожилые люди, люди, которые переносили частые заболевания, бронхиты ".

Поэтому, заботясь о защите легочной системе, обратите внимание на продукты, содержащие аргенин и глутамин.

Аргенин - одна из 20 аминокислот, которые необходимы нашему организму. Отвечает за иммунную защиту. Есть в продуктах животного происхождения: мясо, печень, яйца

Глутамин помогает нормально функционировать эпителиям дыхательных путей, для кишечного эпителия, для функционирования слизистых оболочек. Много этого вещества в нежирном бульоне.

Бульоны - не дай себе ослабнуть!

Диетолог Скиталинская рекомендует в это время готовить бульоны. Правильно сваренный бульон, если он нежирный, некрепкий (это может быть вторичный бульон), на нем сваренные супчики или просто сам бульон помогает получить глутанин, качественные аминокислоты, причем очень быстро, что особенно ценно, когда организм знадодиться в экстремальных условиях. Мясные бульоны должны содержать совсем немного мяса, но они содержат большое количество глутамина. Глутамин очень хорошо действует на соединение между клетками и очень хорошо влияет на работу нашего сульфактанта. Надо знать, что сульфактант - вещество, похоже на пленку, смазку на поверхности альвеол (мельчайшие частицы дыхательного дерева), с помощью которого наши легкие сжимают и разжимаются, а мы дышим, как говорится, полной грудью.

Очень хорошо на этом бульоне сварить суп, добавляя много разных овощей: сельдерей, петрушку, морковь, тыква - чем больше разных, разноцветных, овощей, тем лучше. Потому овощи, когда они слегка приваренные (не разваренные) - источник очень хорошей клетчатки, нежной клетчатки, которая питает кишечные бактерии. Хорошие бактерии, которые вирбляють вещества, усиливающие наш иммунитет.

В овощном бульоне много калия (хорошо влияет на работу сосудистой системы).

Когда мы употребляем бульон, таким образом мы употребляем аминокислоты, белок, который идет на построение всего организма. А для чего нам нужен белок?

"Белок нужен, чтобы хорошо работала иммунная система, чтобы организм был в состоянии боевой готовности. То есть если какой-то агент попадает в организм, чтобы всегда был субстрат, чтобы всегда были эти воины наготове, которые будут помогать вырабатывать антитела, помогать вырабатывать слизь, чтобы с мокротой вирус пошел наружу, - говорит диетолог.

Любой вирус, любая бактерия в организме выделяют продукты своей жизнедеятельности, - продолжает она, - которые желательно удалить из организма быстрее, потому что они становятся токсичными. Печень в этом принимает большое участие. Она с этой целью советует брокколи (сырая, можно с горчицей, у кого здоровый желудок - с горчицей, или слегка приваренную, со специями и пряностями).

Надо есть теплую пищу, термически обработанную ", - резюмирует Оксана Скиталинская с верой и уверенностью в том, что мы прислушиваемся к советам ее, других специалистов и этой весной будем здоровыми, крепкими и подтянутыми.

Мы есть то, что мы едим

Перефразирует это выражение кулинарная мастерица из Полтавы, вдохновительница проекта "Полтавские галушки" и также врач Екатерина Скрябина.

"Мы должны любить себя и свое тело! Показать свое отношение к организму можно через хорошую, полезную, вкусную еду", - добавляет она и предлагает вкусный рецепт.

Яйцо пашот "Мешочки"

Ингредиенты:

1 яйцо

соль по вкусу

оливковое масло

Пищевую пленку (примерно 15 × 15 см) выложить на небольшую пиалу. Смазать пленку оливковым маслом. В углубление вылить яйцо. Посолить. Потом пленки собрать вместе, обвязать ниткой.

В кастрюле вскипятить воду, уменьшить огонь и опустить мешочки. Варить 5-7 минут, в зависимости от желаемой вами консистенции. Мешочки вынуть из воды, осторожно снять пленку и выложить яйца пашот на тарелку.

Приятного аппетита желает Екатерина Скрябина и предлагает еще несколько вкусных рецептов.

Творожная запеканка с кокосовой стружкой и грушами

"Вкусный десерт, который удивит вас не только простотой приготовления, но и необычным вкусом", - говорит Екатерина. Груши можно брать консервированные или заменить их на яблоки, сливы, бананы - что выберете".

Ингредиенты:

3-4 груши

500 г творога

2 яйца

3 + 1 (для посыпки груш) ст.л. сахара

4 ст.л. манки

50 г кокосовой стружки

1/2 ч.л. ванильного сахара

Форму с запекания смазать сливочным маслом. Груши очистить и порезать на тонкие пластины. Положить на дно формы. Посыпать сахаром (примерно 1 ст.л.).

Все ингредиенты для теста поместить в глубокую емкость и взбить до однородности.

Выложить творожную массу в форму для запекания.

Выпекать в разогретой духовке до 180 ° С 20-30 минут. Верх запеканки должен хорошо подрумяниться.

Это очень вкусно и нарядно!

Хек с овощами

"Приготовив так хек, который ранее не особо любила, я изменила свое мнение. Возможно и вам этот рецептик пригодится", - поощряет кулинарка к такому роду творчества.

Ингредиенты:

1 кг хека

морковка

луковица

зубок чеснока

150 мл томата

150 мл воды

мука

соль, черный перец по вкусу

перец горошком

Тушки хека помыть, вынуть внутренности, разрезать на 2-3 части. Посолить, поперчить. В сковороде разогреть небольшое количество масла, кусочки рыбы обмакнуть в муке и обжарить со всех сторон до светлой корочки. Рыбу выложить в форму для запекания.

Лук нарезать полукольцами. Морковь натереть на мелкой терке. Чеснок мелко порезать. Лук и морковь пассеровать, в конце добавить чеснок. Далее овощи выложить на рыбу, посолить и поперчить, добавить перец горошком. Влить томат и воду, накрыть форму для запекания крышкой или фольгой.

3. Запекать рыбу 30 минут при температуре 180 ° С. Затем открыть крышку (снять фольгу) и еще запекать 10 минут.

Приятного аппетита!

Сырники - вкусная творожная классика

"Главное, чтобы сыр был сухой, - говорит Екатерина Скрябина. - А рецепт этого вкусности имеет каждая хозяйка. На пол килограмма сухого сыра - неполная столовая ложка сахара, полторы-две ложки манки, ванилин, щепотка соли, одно яйцо. Хорошо перемешать, минут на 10 оставить. Затем вмешать вымоченные изюм. Готовые шарики скачать в скачать, расплескать и жарить на маленьком огне ".

Любимый весенний салат

Екатерина Скрябина советует черемшу, но не вырывать с корнем, а аккуратно отрезанную при корне там, где ее специально выращивают для употребления. Рецепт прост: черемша, огурец, яйцо, сметана.

Микс салатов от Лилии Цвит

"Это отличная основа для вкусного салата без майонеза. К нему все подходит, - говорит Лилия Цвит - кулинарный блогер, ведущая кулинарных сообществ и просто замечательный кулинарная мастерица, рецепты которой нам также хорошо известны. - Я предлагаю свои универсальные варианты, а также вкусные соусы, которые подойдут к любому салату. По этому принципу можно приготовить самые разнообразные салаты из тех ингредиентов, что есть в холодильнике. Простор фантазии не ограничен! ". Смотрите в видео: все просто, четко и понятно!

Салат с черемшой от Лилии Цвит

Сытный фасолевый паштет

О пользе и незаменимости фасоли рассказывала выше Оксана Скиталинская. Продолжает рассказ Татьяна Козак - наша кулинарная советчица из Почаева.

"Секрет этого блюда, - говорит Таня, - это гармоничное сочетание составляющих рецепта. Оно имеет приятный и богатый вкус, зерна граната - это удачное дополнение к блюду".

В идеале для паштета нужно красная фасоль.

Фасоль 200 г (сухая)

Лук 1 шт. - большая

Чеснок 1 зуб.

Грецкий орех 60 г.

Соль 1 ч.л.

Черный молотый перец

приправы

Свежая кинза или петрушка

гранат зерна

Масло для жарки лука

Замоченную на ночь фасоль сварить до готовности, чтобы была мягкая, без соли. Слить отвар, он нам нужен для регулирования плотности паштета.

Фасоль пропустить через мясорубку (среднее или мелкое сито), добавить соль, перец, в любимы приправы, сухие грецкие орехи (измельчить скалкой или порубить ножом).

Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Объединить все составляющие рецепта, тщательно перемешать, если нужно - добавьте отвара из фасоли, регулируйте плотность паштета на свой вкус.

Перед подачей на стол посыпьте зеленью и зернами граната.

Наслаждайтесь на здоровье! - желает Татьяна Козак.

Печенье "Апельсиновая нежность" - приготовьте вместе с детьми



Оксана Дорош из Львова предлагает рецепт этой ароматной и очень нежной выпечки, которая будет очень кстати к теплым витаминных весенних напитков. Испеките его вместе с детьми: и детям будет интересно, и вам.

Тесто:

мука пшеничная - 2 стакана

масло сливочное - 50 г.

яйца - 1 шт.

сметана - 3 ст. л.

масло - 3 ст. л.

сахар - 80 г.

сода - 1 / 2ч. л.

соль - щипотка

Начинка:

апельсин - 1 шт.

лимон - 1/2 шт.

крахмал - 1 ст.л.

сахар - 160 г.

Сливочное масло растереть с сахаром. Затем добавить все ингредиенты (мука в последнюю очередь) и замесить тесто. Скатать тесто в шар и отправить в холодильник на 30 минут.

В это время подготовим начинку. Апельсин и лимон разрезать на кусочки и вытянуть кисточки. Затем взбить в блендере вместе с сахаром и крахмалом. Немного проварить до загустения и охладить.

Тесто достать из холодильника и разделить на 2 части, тонко раскатать, намазать начинкой и закрутить рулетом.

Рулет готов порезать кусочками по 1.5 - 2 см, выложить на противень, застеленный бумагой, срезом вниз.

Выпекать в горячей духовке при 180 г. 15 минут до румяного цвета.

Приятного аппетита!

Леденцы с цикорием



Оригинальный рецепт от Марины Гармаш, также хорошо известной нам кулинарки.

"Пейте на здоровье напиток из цикория, - советует Марина. - Но сегодня у меня вовсе не напиток, а леденцы, настоящее лакомство как для детей, так и для дорослих.Таки леденцы оценят настоящие кофейные гурманы. Причем приготовить их можно, даже не применяя специальной формы, для этого нам понадобится пергамент, 2-3 крупных листа для выпечки, зубочистки.

Ингредиенты:

6 ст. л. сахара,

2 ст. л. воды

1 ст. л. уксуса 9% (можно использовать яблочный или лимонный сок)

0, 5 ч. л. жидкого экстракта цикория

Способ приготовления: Смешайте в чугунке сахар, уксус, воду и цикорий.Поставьте на средний огонь. Мешать в процессе приготовления не надо. Варим минут 15, для проверки капните карамель в стакан с холодной водой, капля карамели должна стать твердой, если мягкая - варите еще. Разлейте горячую карамель круговыми движениями в формы, застеленные пергаментом. Поставьте зубочистки, дайте остыть, уберите в холодильник минут на 10-15, потом достаньте из формы и обсыпьте сахарной пудрой (для хранения). Каждый леденец можно обернуть в пищевую пленку, поскольку конфеты легко впитывают в себя влагу. Леденцы с ароматом цикория готовы.

Вкусных и приятных моментов желают нам кулинарные мастерицы.

Готовьте вкусно и берегите себя, семью, друзей. Весна обычно прибывает с новыми силами, цветами и солнцем, и это также будет способствовать и хорошему настроению, и восстановлению собственных сил. Вдохновения!