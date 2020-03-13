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Espreso.tvОбществоПроизошла ли измена в Минске?

Произошла ли измена в Минске?


фото: gettyimages
Создание консультативной группы в Минске принципиально ничего не меняет в характере переговорного процесса и в ходе российско-украинской войны. Но это решение является сигналом о том, какие тенденции в этом процессе превалируют, и к чему они могут привести

Первая позиция, которую надо осознать: Минский переговорный процесс и минские договоренности являются средством войны, а не путем к миру. Россия с помощью этого инструмента хочет ослабить Украину изнутри и снять с себя ответственность за конфликт перед своими международными партнерами. Украина хочет с помощью "Минска" предотвратить эскалацию конфликта (что было особенно актуально в сентябре 2014 и в феврале 2015), а также сохранить давление международного сообщества на страну-агрессора.

Консультативная группа, в которой 10 представителей Украины должны обсуждать политические вопросы с 10 "представителями ОРДЛО", является, безусловно, шагом, приближающим победу России и поражение Украины, а не наоборот. Россия таким образом достигает своей главной тактической цели на данном этапе - "посадить за стол переговоров" Украинскую власть и своих марионеток на Донбассе. После этого она уже позиционируется не как сторона конфликта, а в качестве посредника. Так же, как ОБСЕ, Франция и Германия. А разве это логично, чтобы одни посредники накладывали санкции на других посредников?

Вероятный выигрыш украинской стороны, на который, видимо, надеется команда президента Зеленского, это - прекращение вооруженной фазы конфликта, то есть его замораживание. Ради этой цели нынешняя власть в Киеве готова, очевидно, пожертвовать международной поддержкой и возможностями давления на Москву. Речь идет о своеобразной "ничьи", когда Зеленский получает "завершение войны", а Путин - свободу от обязательств. Существует высокая вероятность того, что на таком обмене настаивают Макрон и Меркель. А где-то издалека подобному сценарию аплодирует Трамп.

Нет, это не значит прямо сейчас интеграцию оккупированных территорий с особым статусом и особыми полномочиями в украинском политическое и экономическое пространство. Скорее всего, эти "консультации" будут полностью бесплодными, ведь по каким параметрам марионеточные режимы не сделают шагов к "возвращению" в Украине. Не для того они создавали свои "органы власти", проводили "выборы", а недавно отменили государственный статус украинского языка. Есть надежда, что и украинская переговорная сторона на пойдет на уступки в сфере государственного суверенитета и здравого смысла.

Но это означает, что украинская позиция стала слабее во всех измерениях. Поверить, что Россия откажется от угрозы военного вторжения для давления на Украину, может только кто-то очень наивный (не станем указывать пальцем кто). Война не закончится еще долго. Надеяться на внешнюю поддержку, как политическую, так и военную, также становится гораздо сложнее, ведь мы не только признали "внутренний характер" конфликта, но и ведем переговоры с нашими оппонентами.

Очевидно, что подобная консультативная группа создается во исполнение пп. 11-12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. То есть обсуждаться там будут изменения в Конституцию и избирательное законодательство для ОРДЛО. А это уже серьезная политическая уступка со стороны Украины.

Ну и можно не сомневаться, что в информационно-пропагандистском смысле Россия вытеснит из этого формата все, что только возможно. В сознании россиян Путин окончательно станет миротворцем, Донбасс - победителем, а Украина - "развалиной". Консультативная группа регулярно давать для этого прекрасную иллюстративную "картинку".

С другой стороны, если мы одновременно потеряем шансы на прекращение войны и внешнюю поддержку в противостоянии агрессору, то дальше нам уже будет терять нечего.

Поэтому на одном из раундов переговоров придется четко расставить все по местам. И тогда окажется, что "противоположная сторона" - это никакие не "полномочные представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей", а фигуранты уголовных дел по фактам создания незаконных вооруженных формирований, незаконного захвата власти, посягательство на территориальную целостность Украины, удержание заложников и др. Поэтому, соответственно, единственно возможный предмет консультаций - условия их добровольной сдачи украинским правоохранительным органам.

 

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