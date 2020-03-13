 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПол Грегори: "При капитализме кто-то в выигрыше, но есть и те, кто проиграл"

Пол Грегори: "При капитализме кто-то в выигрыше, но есть и те, кто проиграл"

Американский экономист Пол Грегори (Paul Gregory), научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете, член международной академической Совета Киевской школы экономики, рассказывает о связи между коррупцией и экономикой, о преимуществах рыночной экономики над плановой и о природе ностальгии по СССР

Каким был эффект от скандального телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для Украины?

Эта ситуация неблагоприятно скажется на делах Украины и будет иметь как политические, так и экономические последствия. В политическом плане Украина станет частью президентской кампании в США, в которой демократы будут выставлять ее как страну без коррупции, на которую влияет Трамп. Республиканцы же будут говорить об Украине как о коррупционной стране. Ни одна страна не захочет, чтобы избиратели важного для нее союзника считали ее коррупционным государством, где царит беззаконие.

С точки зрения экономики, борьба с коррупцией станет ключевым фактором роста и развития страны. Но задача усложняется тем, что эта борьба становится частью избирательной кампании в Штатах. Это меня беспокоит, а на месте украинцев я бы беспокоился еще больше.

Наша власть ожидает, что показатели темпа роста экономики увеличатся на 40% в следующие 5 лет. Это возможно?

В полной мере. Это может произойти при двух условиях. Во-первых, необходима решительная антикоррупционная кампания. Во-вторых, нужно принять ряд обычных мер для ускорения роста экономики.

Многие украинцы считают, что советская экономика была лучшей рыночной. А вы как считаете?

Это довольно странный вопрос, учитывая, что я изучал эту проблему 50 лет, и для меня очевидно, что рыночная экономика превосходит плановую. К сожалению, у людей короткая память, ведь если бы вы задали этот вопрос 20 лет назад, ответ был бы другой. Но все быстро забывается.

Люди забыли, как работала советская экономика, и также потом забудут, как работала украинская экономика. Это не просто феномен украинцев или россиян, - это ностальгия по плановой экономике, которая присуща и европейцам, и американцам, и даже не чужда молодым людям с высшим образованием. В нашем Конгрессе есть группа из четырех женщин, которые симпатизируют советской системе. Скорее всего, кандидатом в президенты станет социалист Берни Сандерс. Так что эта ностальгия - международная тенденция. Я могу понять, почему старшее поколение предпочитает советскую экономику - они были уверены, что получат пенсию и жилье ... Жизнь была непростой, но предсказуемой и управляемой. А потом вас бросают в котел рыночной экономики, непредсказуемой и не всегда справедливой. Поэтому я прекрасно понимаю, почему пожилые люди испытывают ностальгию по советской системе. В отличие от них, молодое поколение только выиграло при переходе от социализма или коммунизма - к рыночному капитализму. Ведь у молодежи есть умение и смекалка, необходимые в условиях рыночной экономики. Возьмем, к примеру, миллиардеров из Силиконовой Долины. Им по 25-30 лет. Я не припомню такой системы, при которой 25-30-летние смогли бы создать платформу типа Facebook или Google. Кстати, один из основателей Google родом из СССР. Вот почему молодые люди поддерживают рыночный капитализм.

Вы, возможно, слышали о компании Grammarly - программах для помощи написания текстов на английском языке ...

Я кое-что слышал о них.

Эта программа тоже была разработана украинцами, и в компанию уже инвестировано 200 млн долларов. Итак, по вашему мнению, сможет ли плановая экономика найти свое место в современном мире технологий?

Этим вопросом задался известный экономист Фридрих Хайек еще в далеких 1920-1930-х годах. Он задал такой вопрос: "Получилось бы построить социализм с помощью суперкомпьютера?». Его ответом было: "Конечно же, нет". Потому что компьютеры не могут симулировать поведение, не могут определить, что дешево, а дорого. Главным аргументом Хайека было то, что только рыночная экономика способна обрабатывать всю информацию, чтобы принимать рациональные решения. Это не изменится с приходом современных технологий.

Если, скажем, вы зайдете в магазин, то увидите, что вся информация о товарах доступна на ценниках, которые можно тут же просканировать и выбросить просроченный продукт. И может показаться, что раз технологии успешно применяются в магазинах, то мы можем с их помощью управлять всей экономикой. Такие идеи приводят к нежелательным последствиям. Вы ожидаете одно, а получаете совсем другое. Именно поэтому я скептически отношусь не только к плановой экономике, но и к государственной капиталистической экономике. Ведь есть соблазн двигаться от приватизации в сторону государственного капитализма (я уверен, и в Украине есть такая тенденция). Но если вы посмотрите на историю государственного капитализма, вы увидите, что этот тернистый путь полон ошибок. Взять, к примеру, Германию с ее решением снизить цены на топливо. В результате, сейчас в стране города поглощены смогом. Вот так благие намерения привели к нежелательным последствиям.

Кстати о государственном капитализме: вы охарактеризовали бы экономику Китая как плановую или рыночную?

"Или" - зависит от степени оценки. Конечно, экономика Китая занимает второе место в мире по темпам развития. Но вы не должны забывать, что население Китая составляет 1,3 миллиарда человек, поэтому такой масштаб позволяет их экономике выглядеть мощнее.

Мы не знаем наверняка, что произойдет с Китаем. Сейчас бытует мнение, что экономика Китая идет на спад, потому что страна использовала всевозможные ухищрения для увеличения показателей роста. Например, перебрасывание населения с сельского хозяйства в промышленность. Огромное количество людей перемещается по стране. Китай подозревают в фальсификации показателей роста. Именно поэтому темпы роста Китая снизятся с уровня 9% до 4%. Тогда мы и пересмотрим положения Китая.

Чтобы лучше понять, что как и государственный капитализм, так и авторитарная коммунистическая партия - отнюдь не без греха. Достаточно вспомнить те ошибки, которые они допустили за время своего существования: "Большой скачок" в Китае унес жизни 100 млн людей, а политика "Одна семья - один ребенок" вышла боком, так как у них сейчас просто нет средств для улучшения демографии . Все эти решения были приняты в условиях авторитарного государственного капитализма. В условиях рыночной экономики тоже время происходят ошибки. Но мы анализируем эти ошибки и делаем шаг назад. В странах вроде коммунистического Китая вы не можете отступить назад и все исправить, потому что слишком поздно.

Давайте вернемся к вопросу Украины. Многие украинские бизнесмены в прошлом были коммунистическими активистами, комсомольцами. Как можно объяснить феномен их успеха в рыночной экономике?

Это объясняется довольно просто. Это не только феномен украинцев, такая ситуация характерна для всех стран бывшего Союза. На самом деле здесь идет в ход основной принцип бизнеса: залог успеха - удачные идеи и хорошие связи. Именно связи помогают вам найти клиентов или приобрести имущество по дешевке при приватизации. Поэтому я считаю, что все дело в наличии связей. Политологи, которые изучали этот вопрос, отмечают, что номенклатура прочно закрепилась во всех странах бывшего Советского Союза. Ни один комсомолец не мог избежать номенклатуры, а теперь они сами стали этой самой номенклатурой. Только теперь это рыночная номенклатура, а не номенклатура коммунистической партии.

Еще 30 лет назад украинцы хотели рыночной экономики вместо плановой. Сегодня же кажется, что люди, наоборот, предпочитают плановую экономику. С чем вы это связываете?

В самом начале нашего разговора мы подняли этот вопрос. Давайте же сейчас подытожим. Я считаю, все дело - в короткой памяти. Например, в 1985 году только привилегированные люди могли получить импортные товары. Чтобы получить достойную работу, вам необходимо было иметь связи в политических кругах.

Мне кажется, это связано с тем, что произошло в Украине в 1990-х. Дело не только в ностальгии или короткой памяти, а в той же приватизации...

Да правильно. В условиях командной экономики государства немало активов (земельных, накопительных, фабричных) принадлежали обществу. Встал вопрос о том, как распорядиться этими активами. Можно оставить их государству. И Украине нужно было определить, какой процент останется государственным имуществом, а какой будет приватизированным. Приватизация бывших государственных активов - сложный процесс, так как надо провести что-то вроде аукциона, честного аукциона, но всегда найдутся способы манипулировать аукционом. Как и произошло в Украине и в России, когда в результате приватизации государственными активами завладели влиятельные люди со связями, вроде тех бывших комсомольцев. Итак, недоверие украинцев к рыночной экономике обоснована несправедливой приватизацией, с одной стороны, а с другой - тем фактом, что в капиталистической экономике есть не только победители, но и проигравшие. И это трудно принять даже самые заядлым поклонникам капитализма, ведь даже они в конце концов могут остаться ни с чем.

А в советской системе проигравших не было, пока вы были лояльны режиму. Боль из-за проигрыша - сильнее радости победы. Эту истину сложно понять в системе рыночной экономики. Это сложно осознать американским студентам, специализирующимся на гуманитарных науках, ведь им необходимо разобраться в комплексном характере рыночной экономики. Берни Сандерс заявляет, что дела идут плохо: у вас долги, которые вы не можете заплатить, вы не можете получить желаемую работу, поэтому оставьте все мне, я обо всем позабочусь. Такая ссылка звучит поверхностно.

Куда сложнее объяснить, как на самом деле работает рыночная экономика: если у вас есть образование, составьте бизнес-план, используйте свой шанс, возьмите деньги в долг у ваших родственников. Может быть, у вас получится, но учтите, что у многих не получается достичь успеха. При капитализме кто-то остается в выигрыше, но есть и те, кто проиграл. И голос последних всегда звучит громче.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать