Виталий Портников: Зеленскому придётся пройти по американскому канату

11 марта, 2020, 12:50

Портников Виталий

Победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на предварительных выборах в шести штатах практически не оставила шансов его главному и единственному конкуренту сенатору Берни Сандерсу

Вопрос теперь не в том, станет ли Байден кандидатом от демократов - станет. Вопрос в том, получит ли он достаточное количество голосов делегатов съезда демократов еще до проведения партийного форума или ему придётся искать недостающие голоса уже перед самим голосованием.

Успех Байдена делает одной из главных тем американской предвыборной кампании Украину, а одной из главных фигур этой предвыборной кампании - Владимира Зеленского. И это вовсе не преувеличение. Президент США Дональд Трамп, который будет бороться за свое переизбрание, уже успел заявить, что украинская тема должна стать главной в предвыборной кампании.

И эту точку зрения, как ни парадоксально, будут разделять демократы, которые напомнят избирателям об импичменте Трампа, его давлении на Зеленского, о попытках увязать предоставление военной помощи нашей стране с расследованием обвинений против сына Байдена.

А команда Трампа, напротив, будет напоминать именно об этих обвинениях, настаивать на коррумпированности и нечистоплотности конкурента.

Поэтому Зеленский нужен всем. Одним необходимо, чтобы украинский президент если не признал бы факт давления на него, то хотя бы молчал и не говорил при каждом удобном случае, что на него не давили и что он в восторге от Трампа. Другим - чтобы генеральный прокурор Украины начал серьезное расследование, сам факт которого можно будет использовать в предвыборной кампании.

Учитывая политическую некомпетентность Зеленского и непонимание представителями его окружения законов большой политики, трудно понять, как украинский президент переквалифицируется в опытного канатоходца. Но если он не удержится на канате, проблемы будут не у него лично, Проблемы будут у Украины. И с двухпартийной поддержкой, и с отношениями с Соединенными Штатами, и с американским давлением на Россию. После выборов все придётся начинать сначала, выстраивать отношения буквально с чистого листа, рассчитывать на институции, в которых прибавится недоброжелательных людей. Это тоже станет хождением по канату. И если у Зеленского не получится пройти сейчас, то на этот новый канат он точно не заберётся.