Киевские сыщики и одесские привидения - 5 книг криминального чтива

13 марта, 2020, 07:07

Книги этого обзора - своеобразный ретроспективный взгляд на историю вопроса.

Кто на самом деле держал в страхе жителей больших городов и как боролась с преступностью местная власть? От царской жандармерии и тайной полиции до советских следователей и НКВД - вот в каком временном пространстве происходит действо в этих романах, преступления в которых произошли от Киева до Одессы.

Василий Добрянский. Ошибка капитана Жеграя. - М .: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

Язык в этом ретро-детективе о бурных временах начала ХХ века, когда в Украине правил гетман Павел Скоропадский, а по Киеву прохаживались немецкие патрули. Но еще до того главный герой романа, полицейский следователь Клим Иванович Жеграй, который до того "восемнадцать лет стоял на страже правопорядка, ловил и сажал в тюрьму убийц, насильников, головорезов, лежбищедержателей, хипезников, подкидывачей, фальшивомонетчиков, пушкарей, суциг и аферистов" , оказался за бортом новой жизни. Поэтому, скрываясь в подполье, весной 1918 года он все-таки оказался на службе у новой власти, будучи приглашенным на аудиенцию к самому светлейшему гетману. Как сложится судьба бывшей грозы столичного криминального мира? Станет ли наш герой, носящий древнюю фамилию казацкого часового на далекой степной залоге, который первым сообщает товарищам об опасности, символом нового порядка и контроля над преступностью? Минимум три дела - о пропавших немцах и юной генеральской жене ему уже поручены.

"В течение лета и осени 1918 г. капитан Жеграй еще несколько раз выполнял особые поручения гетмана Павла Скоропадского, - узнаем мы. - И постоянно уходил от ответа на вопросительные взгляды начальника особного отдела Дмитрия Бусла: когда же, когда он даст согласие возглавить розыскной отдел Киева. Клим колебался... "

Андрей Кокотюха. Изгнанник и черная вдова. - Х.: Виват, 2019

Весна 1909 года в этом романе показалась трагической, и вот уже киевский сыщик Платон Чечель идет по следу жестокого убийцы юных девушек. Им оказывается дочь тайного советника из Петербурга. Впоследствии барышня погибает при тех же обстоятельствах, что и ее жертвы. Поэтому влиятельные родственники обвиняют полицейского в клевете. Для всех Платон становится изгоем. Единственный выход не оказаться на каторге - это спасти жизнь миллионера фон Шлессера. Ему якобы угрожает молодая жена, которая успела прослыть черной вдовой. Однако барон умирает, и это только начало серии будущих хладнокровных убийств. Под подозрением все наследники - и даже сам Платон ... Изгнанник вынужден распутать клубок смертей и узнать, кто виноват в злодеянии. Чтобы не только предотвратить новые преступления, но и спасти себя.

Ирина Лобусова. Дневник призрака. - Х.: Фолио, 2020

По сюжету, согласившись не по своей воле сотрудничать с НКВД, героиня этого ретро-романа, Зинаида Крестовская, прекрасно осознает, что спокойной жизни у нее больше не будет. Однако реальность оказывается страшнее любых ее предположений. Пытаясь понять происхождение старинной книги, страница с которой случайно попадает ей в руки, Зина с удивлением обнаруживает, что за ним охотится не только она, но и НКВД. А еще не менее страшная организация ... Что же такого важного в этом манускрипте? Почему при его поисках гибнут люди? Эта тайна не дает покоя Крестовскому. Тем более когда в городе появляется таинственный незнакомец.



"Просьба отвезти его к одесскому побережью не выглядела странной. Странными были два армейских револьвера да охотничий нож. Этот арсенал моряк разглядел, когда мужчина входили в хлипкую единственную каюту, предназначенную для перевозки пассажиров. Он вошел на борт с одним саквояжем - и моряк подозревал, что в саквояже из оружейного арсенала может быть что-то еще".

Владислав Ивченко, Юрий Камаев. Столб самодержавия. Тринадцать дел Ивана Карповича Пидопригоры. - К.: Темпора, 2020

В этом детективном романе, действие в котором происходит в начале ХХ века, будущий лучший сыщик империи работает филером Киевского охранного отделения. Однако преступники и мятежники не знают границ городов и стран, поэтому служба подбрасывает ему опасные приключения не только в киевских закоулках, но и в Крыму, Одессе, деревнях по всей стране и даже в Петербурге с Финляндией. "Сербнул я чая и вспомнил об одном деле в Туркестане, после которого уже никакая киевская жара меня бы не испугала, - рассказывают в романе. - Началось все с того, что я сидел в Ташкенте на гауптвахте, на которую попал ни за что ни про что. Оно как было: перед тем я служил в патруле, который по горам местных разбойников искал. Патруль был создан из числа солдат нашего эскадрона и казаков. Командовал патрулем хорунжий Розмазанов, донской казак и умелый воин. До него патрули сидели на постах, разве что днем куда-либо могли выехать, а ночью закрывались и носа не высовывали. Разбойники этим пользовались: нападали на путников, грабили местных землевладельцев и пришлых поселенцев. А чтобы патрули страх не теряли, то стреляли время от времени по постам ".

Олесь Ильченко. Город с химерами. - К .: Комора, 2019

Этот роман посвящен раскрытию загадок жизни известного строителя Владислава Городецкого, в нем читатели вместе с героями произведения также получат возможность раскрыть главную тайну Киева. В целом это символическое возвращение во времени и погружение в жизнь Киева начала ХХ века: взгляд за кулисы театра Соловцова, встреча с Ларисой Косач в Музее древностей, угощение с горячим шоколадом в кафе "Семадени", наблюдение за строительством Николаевского костела и даже полет на аэроплане вместе с Игорем Сикорским. Что касается упомянутых тайн и загадок, то в течение действа можно узнать, что означает "зловещий треугольник"? Почему он был создан? Что находится в центре этого треугольника? Почему опасность витает над старым городом и действительно ли она уже в прошлом?

"За несколько секунд окровавленный молодой человек лежал ничком на земле, - узнаем мы об этой удивительной истории. - К рабочему бежали товарищи, Леонтьев, мастер Петр с Городецким ... И без медиков было понятно: юноша мертв. Усатый городовой громко свистел в свисток, суетились люди, зеваки-прохожие собрались посмотреть на тело молодого строителя, а Григорий, наоборот, воровато оглянулся и быстрым шагом пошел вон ".