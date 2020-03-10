Александр Ганущин: Могу прогнозировать бюджетные урезания, в частности надбавок у бюджетников

11 марта, 2020, 12:07

Антин Борковский

Председатель Львовского областного совета в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" об угрозе секвестра и урезания социальных выплат

Господин Ганущин, возможен ли, по вашему мнению, бюджетный секвестр?

Мы несколько дней назад в узкос кругу прогнозировали секвестр государственного и, возможно, местных бюджетов. Секвестр это такая штука, когда государственные расходы рассчитали так, что зарплата учителя такая-то, врача такая, а пожарного такая, но когда бюджет не наполняется, а мы знаем, что бюджет не наполняется, то его нужно пересматривать. У врача нужно забрать столько-то гривен, у пожарного сколько-то, а у педагогов вообще срезать несколько надбавок или тому подобное. Это именно так работает и это слово означает урезание расходов соответствующего бюджета. То есть мы для себя прорабатывали варианты, особенно сложно, в частности в ситуации с медициной. Потому заявления, что "мы реформу остановим" точно не похожи на какую-то плановую работу. Смелые, отчаянные, а иногда и нелепые эксперименты приводят к тому, что таможня не наполняется. Хочу напомнить, что таможня это также источник наших государственных доходов, причем существенный источник. И вот уже два месяца подряд, потому что статистика и за январь и за февраль, когда десятки миллиардов идут на минус, - это много для такой страны как Украина. Это означает, что серьезное основание госбюджета начинает прогибаться. С другой стороны, как бы браво не отчитывалась государственная налоговая служба о поступлении внутренних налогов, здесь также особо хвалиться нечем. То есть разница между прогнозируемыми показателями и минус по таможне дает все основания говорить, что можно прибегнуть к тактике жесткой руки, мол, ситуация способствует, "на дворе коронавирус".

Да, эта истерия выгодна, ведь на коронавирус можно списать все.

Конечно. Особенно на борьбу с ним, обсервацию и так далее. Кстати, мы забыли еще одну из причин. Я думаю, что в какой-то момент кредиторы Украины помахали пальчиком, что "вы знаете, мы с этим правительством не найдем общий язык". Надеюсь, что перезагрузка правительства сыграет на руку тем, кто за сценарий, с МВФ все-таки надо договориться.