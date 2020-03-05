Туристы, матросы, гипнотизеры - 5 книг, которые развлекут

6 марта, 2020, 07:02

Игорь Бондарь-Терещенко

Некоторые из бестселлеров этого обзора впервые издаются на украинском, остальные - безупречная классика, авторы которой давно знакомы нашему читателю

Все вместе - интересное и увлекательное чтиво, которое не оставит равнодушным и обязательно развлечет крутыми сюжетами, закрученной интригой и тонким психологизмом.

Энн Тайлер. Турист поневоле. - Х .: Фабула, 2020

Начинается этот забавный роман, который напоминает одновременно Джерома Клапку Джерома и Марка Твена, со сцены, которая, казалось бы, все объясняет: супруги возвращаются из отпуска. "С виду можно было подумать, будто они возвращались из двух совершенно разных поездок, - любуется ими автор. - Сара загорелая, а Мейкон нет". А все потому, что Мейкон Лири, главный герой романа - невероятный педант и сторонник "системы" во многом. Он ненавидит путешествовать, но зарабатывает на жизнь написанием путеводителей. Через год после трагической гибели сына-подростка жена предлагает Мейкону расстаться. Именно с этого момента у героя начинается совершенно новая жизнь. Он как следует рассмотрит своих родственников, встретит женщину, которая затронет его за живое. "Он не мог не восхищаться ею. Всегда ли она была такая боевая? Однажды он пошел с ней за покупками позже, чем обычно, и когда они пересекали темный переулок, из подворотни выступил парень. - Отдавай все, что у тебя в кошельке, - сказал он Мюриель. Мейкон растерялся: парень был еще почти ребенком. Мейкон замер, прижимая к себе сумку с покупками. Но Мюриель ответила: "Черта с два, - дернула кошелек за ручку и заехала парню в челюсть". Неудивительно, что герой в конце концов сделает очень важный выбор, который определит его будущее. И все е будет похоже на путешествие, от которого наш "турист невольно" впервые получит настоящее удовольствие.

Чарльз Буковски. Капитан пошел на обед, корабль захватили матросы. - Ивано-Франковск: Пьяный корабль, 2019

Автор этого дневника - выдающийся американский писатель и поэт, который давно стал культовой фигурой во всем мире; лучшим поэтом Америки называли его Том Вэйтс и Жан Жене.

Эта книга - записи последних двух с половиной лет жизни Буковски. Ипподром, старость, пьянка, женщины - кажется, автор всю жизнь только об этом и думал. Здесь нет начала или конца, поэтому весь дневник - не более, чем последняя встреча со старым другом, беседа за бутылкой. "Мне позвонил жокей низшего ранга. "Там никого не было. Это конец. Мне нужно новое занятие. Думаю, я возьму себе текстовый процессор и стану писателем. Напишу о тебе...". Его голос звучал из автоответчика. Я ему перезвонил и поздравил с тем, что он пришел вторым на коне, котировался 6 к 1. Но он был подавлен. "С жокеем низшего ранга покончено. Это конец", - сказал он.

Т. Амман. Песнь Нижних земель. - К .: Саммит-книга, 2020

По сюжету этого грандиозного романа-эпоса, в Империи Асир, которой много веков управляют большие гадатели, которая всегда поглощала государства Нижних земель, лишая другие народы и племена от гнета божеств, происходят ужасные события. И хотя с давних времен величие государства держалось на трех столпах: Соглашении Белых Львов, железной воли вещих и зловещем ремесле алакилов - пожирателей богов, но время идет, соглашение искажает саму природу Нижних земель, а древний заговор угрожает вечным устоям Империи.

"После, я побеседовал с самым Исаией, и старик подтвердил мои опасения, гордо задрав подбородок, - узнаем мы мнение одного из главных героев романа. - Поведал мне о том, как пагубны Белые Львы для Империи, как страдают асиры и как будут страдать другие народы, когда - вопрос времени. Кричал, что исчадие нужно убить, а начать надобно с головы. Я познакомился с идеологией заговорщиков, так сказать, воочию". Между тем за далекими горами происходят странные события, представители Империи в одном из подвластных княжеств впервые за долгие годы молчат, а бригада имперских застройщиков, которая прибыла в княжество, бесследно исчезает. Что случилось? Удержатся ли устои государства, или оно обречено на неминуемое падение?

Ларс Кеплер. Гипнотизер. - К.: КМ-Букс, 2020

Литературный дебют супружеской пары, пишущий под псевдонимом "Ларс Кеплер", произвел потрясающее впечатление на читателей, критиков и издателей. Это первый шведский роман, который с колоссальным успехом был продан за границу еще до публикации в Швеции. По сюжету этой детективной истории в пригороде Стокгольма в раздевалке спортивного клуба найден зверски убитый мужчина. Позже в его доме обнаруживают изрубленных с чудовищной жестокостью жену и маленькую дочь. Похоже, убийца задался целью вырезать всю семью, однако тяжело раненый сын выжил. Комиссар уголовной полиции Йона Линна узнает, что в живых остался еще один член семьи - старшая сестра мальчика. Он понимает: необходимо найти девушку до того, как это сделает убийца. Чтобы скорее допросить единственного свидетеля, Йона Линна связывается с врачом Эриком Марией Барком и убеждает его загипнотизировать мальчика. Только так можно получить описание преступника. Эрик нарушает свое давнее обещание отказаться от занятий гипнозом. И цепочка невероятных событий начинает неумолимо разматываться ...

Пол Остер. Нью-Йоркская трилогия. - Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

Этот роман одного из самых удивительных американских писателей - яркий образец постмодернистской литературы, впервые издается на украинском. Три якобы детективные истории с непонятным началом и странным концом. суть которых в том, что навязанная человеку роль становится определяющей в жизни. История, кажется игрушкой в одном случае и работой во втором, становится смыслом, заменяя собой судьбу героя. Так, в "Стеклянном мосте", первой части трилогии, писатель Дэниел Куинн посреди ночи получает зловещий телефонный звонок, который полностью меняет его жизнь, заставляя надеть маску детектива. Соответственно, в "Призраках", второй части, рассказана причудливую историю таинственного Белого, который хочет, чтобы детектив Синий проследил за мужчиной по прозвищу Черный. В "запертой комнате", заключительной части книги, главный герой узнает, что его давний друг исчез, оставив жену и ребенка, а в придачу кучу рукописей. Таким образом, перед нами три совершенно разные и в то же время тесно связаные истории, которые никого не оставят равнодушным.