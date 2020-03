Рожденная в вышиванке! Славные украинки всех времен, которых знает весь мир

6 марта, 2020, 11:16

Татьяна Зинченко

Вспомним о самых известных женщинах древней и современной Украины. Нам есть кем гордиться, кем восхищаться и на кого равняться!

Без преувеличения и с гордостью можно констатировать, что о женщине-украинке в мире ходят легенды. Украинки становились королевами, влияли на политику великих государств, появлялись на полотнах всемирно известных художников и создавали всемирно известные полотна собственноручно. Они делали научные открытия, выступали на мировых сценах, основывали школы и писали книги.

Теперь женщина в вышиванке появляется на мировых научных конгрессах, под украинским флагом гордо стоят наши спортивные красавицы, наша прекрасная половина представляет свои художественные шедевры на мировых площадках, мы - в мировых благотворительных организациях и на подиумах красоты. Со школы запомнились рассказы о наших далеких предшественницах, овеянных легендами, которые вошли в мировую историю стремительно, уверенно и навсегда. Мы вспомним тех наших женщин, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы мы сейчас могли гордо сказать: "Я - украинка!", - и тех, о которых знаем из школы, и тех, о которых мало знали или не знали вовсе.

Княгиня Ольга (примерно 945 - 962)

Ей было всего 17 лет, когда она стала правительницей Киевской Руси - одного из самых могущественных государств того времени. Мудрая, сильная, харизматичная княгиня киевская. Историки свидетельствуют, что именно рукой Ольги правилась страна, пока ее муж Игорь, а затем и сын Святослав были в многочисленных военных походах. Поражают всех известны легенды о ее хитроумной и жестокой расправе над непокорными древлянами.

Славная бабушка Владимира Великого одной из первых приняла христианство. Выдающаяся историческая фигура, одна из золотых страниц нашей многовековой истории: прибыла в Византию не как враг, а как мудрый политик, обезопасив и упрочив свое государство на сотни грядущих лет. Владимир Великий, в воспитании которого главную роль опять же сыграла бабушка-княгиня, строил свою политику по ее примеру.

Анна Ярославна, или Анна Киевская (примерно 1032 - после 1075)

Дочь князя-просветителя Ярослава Мудрого и королевы Франции, она была чрезвычайно умной и образованной. Законодательница моды на образованность! Став женой овдовевшего 40-летнего Генриха I, она обеспечила Франции сильного политического союзника - Киевскую Русь, принесла богатое приданое и подарила четверо детей, от которых пошла новая монархическая династия. В Париж Анна привезла искусно выполненное древнерусское Евангелие, которое получило название Реймсского и на котором все последующие монархи во время коронации давали присягу.

Благодаря образованности и мудрости Анна после смерти мужа стала фактически опекуншей малолетнего сына-короля, подписывая указы: "Анна, мать короля Филиппа». До конца жизни она имела очень большое влияние на культуру и политику Франции. Прабабушка почти 30 французских королей!

Гальшка Елизавета Острожская (1539 - 1582)

Славная княгиня из рода Острожских. В своем завещании Гальшка Острожская завещала 6000 кип литовских денег на развитие госпиталя и православной академии, которую планировал открыть в Остроге ее дядя.

Поэтому Острожская академия появилась по воле и на средства Гальшки. А еще она была очень щедрой в своих пожертвованиях на развитие культуры.

Роксолана (1506 г. - примерно 1558 г.)

Или же Анастасия Лисовская, Рушен, Роксоляна или Роксолана, Хасеки, Хюррем Султан - знаменитая украинка времен ХIV века. Самая яркая правительница Османской империи, которая смогла повернуть ход истории так, как нужно было ей.

Портрет Роксоланы La Sultana Rossa, художник Тициан

В Турции она известна как Хюррем Султан, что значит Радостная султанша. Туда она попала еще 15-летней - в татарский плен. И могла закончить свою жизнь рабыней, если бы судьба не привела ее в гарем султана. Девушка покорила его не красотой, а тем, что ни умом, ни образованностью не уступала мужу. Свободно переписывалась с иностранными правителями, проводила аудиенции, стала фактически полновластной правительницей Османской Империи. Женщине больше было не суждено увидеть Украину, но она не забыла о родном крае: Сулейман в угоду любимой Хасеки, матери шести его детей, запретил татарам совершать набеги на Украину.

Султан Сулейман и султанша Хасеки прожили в браке 40 лет. Ради нее он забросил свой гарем и был верен ей до смерти. За тысячелетнюю историю Османской империи она единственная, кто удостоился чести быть похороненной рядом с мужем-правителем.

Анна Хмельницкая (Золотаренко)

Третья жена гетмана Богдана Хмельницкого - мудрая и прозорливая. Когда муж был в походах, издавала собственные универсалы, которые подписывала "Гелена Богданова Хмельницкого Анна", негласно заведовала казной, управляла резиденцией в Субботове.

Олена Пчилка (1849 - 1930)

Поэтесса, прозаик и драматург, переводчик и публицист, педагог и ученый, фольклорист и этнограф, издатель и активная общественная деятельница, мудрая мать шестерых детей, в частности гениальной Леси Украинки. Она - среди первых украинских женщин-издателей и основателей украинской детской литературы. Ее стихи и сказки, рассказы и пьесы до сих пор воспитывают лучшие нравственные качества, человечность, добро и любовь к Украине.

Леся Украинка от матери прониклась любовью к литературе, истории, знаниям иностранных языков. От нее унаследовала и мужественный волевой характер, ненависть к царизму и национальному угнетению, глубокий патриотизм. Олена Пчилка была первым читателем, критиком и редактором Лесиных произведений.

Пелагея Литвинова (1833 - 1904)

Выдающийся знаток украинских древностей, общественный деятель, етнограф, фольклорист. Благодаря ей вся Европа знает о нашей культуре, народных обычаях и традициях. Практически нет такой отрасли народной культуры, которую обошла вниманием в своих многочисленных краеведческих исследованиях Литвинова: материалы из народного ткачества, рыболовства, кулинарии, народных верований, традиций, быта, хозяйства и т.д. она изучала и систематизировала.

София Русова (1856 - 1940)

Украинский педагог, писательница, литературовед и общественный деятель, одна из первых борцов за права женщин в Украине. Она начала акцию помощи голодающим в Украине.

Основательница Национального совета украинских женщин в Праге. Принимала участие в работе очередного Международного женского Конгресса Лиги мира и свободы.

Была выдающимся педагогом. Среди ключевых принципов педагогической концепции Русовой: гуманизм, демократизм, народность, природосоответствие, человечность и добро.

Леся Украинка

Выдающаяся украинская писательница, поэтесса, переводчица и культурный деятель. Ее произведения признаны шедеврами мировой литературы. Первое свое стихотворение она написала в 9 лет, последнее - в 40 лет. Всего Леся Украинка написала около 270 стихотворений, а еще поэмы и стихотворные драматические произведения.

Соучредитель литературного кружка «Плеяда».

Писала в жанрах поэзии, лирики, эпоса, драмы, прозы, публицистики. Также работала в области фольклористики (220 народных мелодий записаны с ее голоса) и принимала активное участие в украинском национальном и женском движении. А кроме того, это просто наша Леся, наша Мавка, наша украинская душа!

Соломия Крушельницкая

Легенда оперной сцены, Вагнеровская примадонна XX века. Петь с ней на одной сцене считали за честь Энрико Карузо, Федор Шаляпин и другие оперные звезды первой величины. В 1904 г. по приглашению Дж. Пуччини исполнила партию Баттерфляй в его обновленной опере "Чио-Чио-сан" в театре "Гранде" в Северной Италии. После ее блестящего исполнения эта опера получила всемирное признание, а тронутый и благодарный Пуччини послал Крушельницкой свой портрет с надписью: "Самой прекрасной и очаровательной Баттерфляй".

Елена Казимирчак-Полонская (1902 - 1992)

Украинский астроном. Преподавала математику и астрономию в Херсоне, преподавала в Ленинграде, была доценткой кафедры высшей математики в Одессе. Стала членом Международного астрономического союза.

Принимала активное участие в организации и проведении всесоюзных и международных астрономических семинаров и симпозиумов, в издании трудов по высшей математике и программированию шрифтом Брайля. Почетный член Всесоюзного общества слепых.

Наталья Полонская-Василенко

Одна из ведущих представительниц государственной школы в украинской историографии, автор почти 200 научных работ в области истории Запорожья и Южной Украины. Ее археографические студии стали одним из источников развития украинской исторической науки. Действительный член Научного общества им. Шевченко, академик Украинской Свободной Академии наук и Международной Академии наук в Париже, профессор Украинского свободного университета в Праге и Мюнхене.

Мария Заньковецкая

Актриса и театральный деятель, ведущая звезда украинского театра конца XIX и начала ХХ веков. Она вошла в историю театра как выдающаяся украинская трагическая актриса, в создаваемых сценических образах олицетворяла символ украинской женщины.

Евгения Мирошниченко

Наша оперная слава! Известная украинская оперная певица, педагог, профессор. Талантливая украинка с лирико-колоратурным сопрано была солисткой Киевского театра оперы и балета, выступала на многих мировых сценах. Евгения Семеновна за свою жизнь получила всемирное признание и получила много наград.

Екатерина Билокур

Украинская художница, мастер народной декоративной живописи, представитель "наивного искусства". Талантливая украинка, удивительной силой своей фантазии передавала на холсте необыкновенную красоту, разнообразие цветов родной земли. "Если бы во Франции была такая женщина, мы бы заставили весь мир говорить о ней", - сказал о нашей художнице Пабло Пикассо.

Не имея средств на краски, готовила их сама, не имея художественного образования, училась у природы. Изображенные на ее полотнах цветы, овощи, предметы быта озарены необычным чувством цвета и воспринимаются как величественный гимн природе и человеку. Творчество украинской художницы из села Богдановка относится к лучшим достижениям мировой культуры ХХ века.

Маруся Чурай

Полулегендарная украинская народная певица и поэтесса времен Хмельнитчины. Ей приписывают авторство ряда известных в народе песен: "Ой не ходи, Грицю", "Котилися вози з гори", "Засвіт встали козаченьки" и многие другие, которые уже стали народными.

Квитка (Квитослава-Орыся) Цисык

Американская певица украинского происхождения, известная исполнительница рекламных джинглов в США, оперная и блюзовая певица, исполнительница украинских народных и популярных песен. Песня "Ти осяюєш моє життя" (англ. You Light Up My Life), которую она выполнила для одноименного фильма, получила 1978 "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучшая песня к фильму" ,.

Лина Костенко

Выдающаяся украинская писательница, поэтесса, почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов. Лина Костенко является лауреатом Шевченковской премии, премии Антоновичей, премии Петрарки, Международной литературно-художественной премии им. Телиги, она награждена Почетным знаком отличия Президента Украины и Орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Ее произведения переведены на многие европейские языки. "Невпіймана королева" - так назвал свою статью о Лине Костенко Юрий Андрухович.

Дочь Лины Костенко - известная писательница и известная в Европе исследовательница литературы Оксана Пахлевская заведует новосозданной кафедрой украинистики Римского университета.

Соломия Павлычко (1958 -1999)

Украинский феминистский теоретик, писательница, литературовед, переводчица, публицист. Учредила издательство переводной научной литературы "Основы".

Доктор филологических наук, доцент и профессор Киево-Могилянской академии, член Национального союза писателей Украины и Ассоциации украинских писателей.

Ада Роговцева

Наша известная актриса театра и кино, народная артистка Украины, профессор Национального университета культуры, Герой Украины. Ада Николаевна - лауреат многочисленных премий, обладатель многих званий, орденов и наград. Она сыграла очень много выдающихся ролей в театре и кино, ее вклад в украинскую культуру огромен. И до сих пор продолжая нас удивлять своим талантом, актриса часто появляется на телеэкранах в современных фильмах и различных проектах.

Яна Клочкова

Наша золотая рыбка! Украинская пловчиха, Герой Украины, обладатель орденов "За заслуги" III степени, Орден княгини Ольги I степени и ордена «Золотая Звезда». Яна получила больше всех золотых медалей в составе сборной Украины.

Джамала, или Сусанна Алимовна Джамаладинова

Украинская певица и актриса крымскотатарского и армянского происхождения, народная артистка Украины. Исполняет песни в стилях джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также участвует в оперных постановках и шоу. Победила на 8-м международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале и 61-м песенном конкурсе "Евровидение" в Стокгольме.

Людмила Семеновна Миляева

Действительный член Национальной академии искусств Украины (НАМУ), доктор искусствоведения, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА), заслуженный деятель искусств Украины. Собственное 90-летия она отметила на работе.

Славу и любовь народа она заслужила своей легендарной, достойной уважения педагогической деятельностью и подвижничеством в науке. Это подтверждают ее 160 масштабных печатных работ. Мужественно отстаивала "научную правду", поднимая "историко-художественную целину", что в те жесткие атеистические времена далеко не всем было по силам.

Анна и Мария Музычук

Украински, которые вошли в топ-10 лучших шахматисток мира. Старшая сестра Анна Музычук стала третьей шахматисткой в мире. Она является трехкратной чемпионкой мира по шахматам среди женщин и трехкратная чемпионка Европы среди женщин.

Ее младшая сестра Мария - 6-я шахматистка мира. Она - двукратная чемпионка Украины, чемпионка мира среди женщин 2015 года и лучшая шахматистка 2015 года. Благодаря им мир знает, что Украина - страна очень умных, красивых и одаренных женщин. В их хорошей компании - и 6-кратная чемпионка по фехтованию олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

Анджелина Швачка

Лауреат Шевченковской премии, народная артистка. Ее называют украинской Кармен.

Конечно, наш рейтинг - далеко не полный и не репрезентативный. Если вы не видите в нем своих кумиров - не огорчайтесь, а знайте: нас, славных украинок, очень и очень много! И первые среди них, конечно, это родные женщины - наши бабушки-прабабушки, мамы, сестры, дочери. У каждой есть чему поучиться, каждой есть за что поклониться до самой земли. И не обязательно ждать для этого специального дня: женщины, скажу по секрету, какими бы сильными и волевыми они ни казались, несмотря на все движения и настроения, остаются слабым и прекрасным полом, который всегда ждет сильное плечо и хорошее слово. А тем более - весной! Международный женский день - также прекрасный повод. Но пусть он не будет единственным днем для этого. Славные украинки заслуживают внимания и любви каждый день!