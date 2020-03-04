Виталий Портников: Это будет второе правительство Зеленского
Есть только правительство Зеленского. И личная ответственность Зеленского за то, что происходит и будет происходить в стране.
О правительстве Гончарука можно было бы говорить, если бы премьер был политиком, чиновником, специалистом, которого выдвигало бы – как это и должно быть по Конституции – большинство депутатов парламента. Если бы министры этого правительства предлагались бы депутатами, проходили бы собеседование в профильных комитетах, рассказывали бы о своих планах и намерениях. Но ничего этого не происходило вовсе! Кандидатуру премьера держали в секрете от депутатов. За правительство они голосовали списком. Голосовали, даже не зная фамилий многих министров – какой чудовищный позор, какое издевательство над парламентаризмом и демократией! А отбирались министры лично президентом – при том, что Зеленский не имеет никакого профессионального понимания о руководстве исполнительной властью и не скрывает этого.
Сейчас произошло практически тоже самое. Депутатов просто ознакомили со списком министров, сообщили фамилию нового премьера. Им будет Шмыгаль. А мог быть Тигипко. Или прохожий, который переходил бы дорогу перед президентским кортежем – если бы понравился Зеленскому. Какая разница, если никакой процедуры профессионального отбора кадров в стране нет, если эта процедура заменена интуицией бывшего телевизионного актера и интригами представителей его окружения, которые – какая неожиданность – тоже никогда не занимались управлением государством!
Именно поэтому второе правительство Зеленского ожидает такая же судьба, как и первое – его вскоре отправят в отставку. И назначат третье. Которое тоже выгонят. Потому что дело не в правительстве. Вопрос не в нем.
Вопрос в том, как долго сможет выдерживать этот фестиваль дилетантизма украинская экономика и с каким из своих правительств уйдет в отставку сам президент.
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