Виталий Портников: Путину нужен новый кризис беженцев

3 марта, 2020, 11:35

Портников Виталий

Европейские политики один за другим повторяют, что кризис 2015 года не должен повториться

Именно массовый исход беженцев из Сирии создал совершенно новый образ Европы, изменил ее политический ландшафт. Все более популярными у избирателей становятся популистские партии, которые либо связаны с Кремлем финансовыми обязательствами, либо просто являются "полезными идиотами" российской власти. Наметился раскол между "старой Европой" и центральноевропейскими государствами, жители которых готовы принимать щедрую помощь соседей, но не желают брать на себя обязательства. Каждый год продления санкций против России стал настоящим дипломатическим и политическим испытанием для европейцев, доказательством того, что для многих стран ЕС ценности – пустой звук, что они поддерживают европейскую солидарность скорее по прагматическим причинам.

Но Путину всего этого, конечно же, мало. Ему необходимо добиться капитуляции ЕС. И это не такая уж трудновыполнимая задача, как кажется. Достаточно дождаться политического кризиса в Германии и формирования правительства правых популистов в Италии. И тогда от санкций останется одно воспоминание. Президент Франции с легким сердцем предложит дать России шанс, раз уж в Риме так противятся продлению санкций. Путь на Киев для Путина будет открыт. А ему это необходимо, потому что времени до 2024 года, когда в Кремле хотели бы создать общее государство с Украиной и Беларусью, почти не осталось.

Новый миграционный кризис поможет решить обе задачи. Беженцы сегодня на границах Евросоюза и делается все возможное, чтобы оставить их в Турции. Но на Европу давит не только Путин, но и турецкий президент Эрдоган, который использует ситуацию для усиления собственного политического влияния. Эрдоган добивается поддержки Запада в противостоянии с Россией и одновременно создает условия, которые нужны Путину. Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы обострить войну в Идлибе. Страдания сирийского народа стали для Кремля неисчерпаемым резервуаром политического успеха и дестабилизации не только Ближнего Востока, но и Европы, и постсоветского пространства. И Путин не собирается от этого успеха так просто отказываться.