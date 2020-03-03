Виталий Портников: Путину нужен новый кризис беженцев
Именно массовый исход беженцев из Сирии создал совершенно новый образ Европы, изменил ее политический ландшафт. Все более популярными у избирателей становятся популистские партии, которые либо связаны с Кремлем финансовыми обязательствами, либо просто являются "полезными идиотами" российской власти. Наметился раскол между "старой Европой" и центральноевропейскими государствами, жители которых готовы принимать щедрую помощь соседей, но не желают брать на себя обязательства. Каждый год продления санкций против России стал настоящим дипломатическим и политическим испытанием для европейцев, доказательством того, что для многих стран ЕС ценности – пустой звук, что они поддерживают европейскую солидарность скорее по прагматическим причинам.
Но Путину всего этого, конечно же, мало. Ему необходимо добиться капитуляции ЕС. И это не такая уж трудновыполнимая задача, как кажется. Достаточно дождаться политического кризиса в Германии и формирования правительства правых популистов в Италии. И тогда от санкций останется одно воспоминание. Президент Франции с легким сердцем предложит дать России шанс, раз уж в Риме так противятся продлению санкций. Путь на Киев для Путина будет открыт. А ему это необходимо, потому что времени до 2024 года, когда в Кремле хотели бы создать общее государство с Украиной и Беларусью, почти не осталось.
Новый миграционный кризис поможет решить обе задачи. Беженцы сегодня на границах Евросоюза и делается все возможное, чтобы оставить их в Турции. Но на Европу давит не только Путин, но и турецкий президент Эрдоган, который использует ситуацию для усиления собственного политического влияния. Эрдоган добивается поддержки Запада в противостоянии с Россией и одновременно создает условия, которые нужны Путину. Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы обострить войну в Идлибе. Страдания сирийского народа стали для Кремля неисчерпаемым резервуаром политического успеха и дестабилизации не только Ближнего Востока, но и Европы, и постсоветского пространства. И Путин не собирается от этого успеха так просто отказываться.
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