Дмитрий Запольский: На переговорах Козак рисует Зеленскому очень узкий коридор

4 марта, 2020, 08:59

Антин Борковский

Дмитрий Запольский, журналист, политолог, автор книги "Кремлевская кухня" (Финляндия) в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" об отличии Суркова от Козака, кремлевском плане санжаризации и узком коридоре Зеленского

Владислав Сурков, он же Асланбек Дудаев, дал хамское, обидное интервью своей правой или левой руке Чеснакову. Но дело не в моральных качествах Суркова, а в том, что он был ответственным, он курировал преступления Российской Федерации против Украины, речь идет об оккупации Крыма и о развязывании войны на востоке Украины.

Взлет и падение Суркова на этом направлении - это ряд провальных действий. Существует такая оптика, такой ракурс взглядов, что Путина в его окружении убедили, представив ему искаженную картину, будто только стоит "вот здесь немного подкрутить, там немного подвернуть, а сюда долить немного масла - и все поедет", что будто "поедет" и проект Новороссия, "поедет" присоединение к России больших областей. Но этого не произошло. Вот и отставка Сурова - результат того, что эта политика провалилась. Вот за это он, скорее всего, ответственен, и сегодня он пытается каким-то образом выразить свою позицию, о чем-то поговорить. Это все смешно, потому что понятно, что вся эта политика была провальной с самого начала.

А с какой целью Сурков сейчас решил напомнить о себе? Это его призыв к Путину, что он еще может пригодиться, или его просто перебросили на какое-то другое направление?

Следует понимать, что Сурков действительно был одним из конструкторов абсолютно ужасного подавления демократии в России в начале 2000-х. Он один из конструкторов того, что мы называем современным путинизмом. На Страшном Суде его роль на украинском направлении вспомнят меньше, чем то, что он сделал в России. Понимаете, я, как психоаналитик, задумался, прочитав интервью Суркова, что же имелось в виду, зачем? Так вот, это очень женский текст. Это очень феминная позиция, обращенная к бывшему мужу, бывшему любовнику, что - "это не ты меня бросил, это я сама ушла, но знай, что я все равно тебя люблю". И что за этим стоит? И ничего за этим не стоит, там нет никаких глубоких мыслей. Это просто очередная затея. Впервые Путин понял, что Сурков негоден, когда Путина освистали на стадионе в 2011 году. Вот это и стало определяющим для его судьбы. Что касается того, что его действительно куда-то интегрируют, инкорпорируют, инсталлируют, ну и слава Богу, потому что тогда это все скорее развалится. Мы понимаем, что это "сбитый летчик". Его можно снова посадить в самолет, но его снова подведут.

Если Сурков пытался отрезать в Украине отдельные области, то в случае с Козаком, скорее всего пойдет сценарий "ядовитой пилюли", если сейчас оккупированные территории Украины будут возвращены на кремлевских условиях, будучи нафаршированными военными преступниками, которым мы будем вынуждены предоставить прописанную "амнистию" .

Шаг за шагом Кремль занимается вталкиванием этого нарыва в Украину, и это самое страшное. Привлечение этих территорий в украинскую жизнь - безумно токсично. Захарченко или кто-либо другой, получат амнистию, будут заседать в Верховной Раде - вот это действительно страшно. Другое дело, что Украина и это переживет, потому что это не остановит прогресс развития государства, хотя и достаточно сильно его затормозит, учитывая нынешние украинские реалии. Украина находится в наиболее переломный момент в истории независимости. Именно сейчас. Не во времена Майдана, не во времена оккупации Крыма, а именно сейчас. Именно сейчас делаются ставки, которые потом переделать будет невозможно. Когда начали возникать разговоры, после 90-го года, о том, что Финляндия может каким-то образом претендовать на оккупированные, отобранные россиянами территории, - я имею в виду Карельский перешеек, лучшие земли Финляндии - и стало возможно договариваться о том, чтобы создать там какую-то особую зону, какую-то новую буферную страну, более ориентированную на Европу, чем Россия, - финны от этого отказались. Для того чтобы принять эти земли обратно, следовало интегрировать в свое сообщество несколько миллионов абсолютно чужих к протестантской этике, европейскому духу людей, и пришлось ломать стандарты не просто жизни, а европейские стандарты. Ну вот, если я покупаю стиральную машину в магазине, то знаю, что она прийдет ко мне домой. Мне не нужно ничего измерять. Если она продается в ЕС и двери тоже продаются в ЕС, то стиральная машинка войдет в любую дверь любой европейской страны, потому что это стандартизированно. А если взять сейчас Выборг и эти прекрасные земли, то придется переделывать все стандарты, а ни одна экономика этого не выдержит. Для Украины, как и для любой страны, главная проблема - это экономика. Не политика. Политика - это проявление экономики, и война - выражение политики и экономики. Главный вопрос - это экономический: потянет ли Украина огромные расходы, связанные с интеграцией этих областей? Вот это самый философский вопрос - "отказаться нельзя забрать", это как - "казнить нельзя помиловать", - где поставить запятую?

А какой будет роль настоящего "смотряшего" Кремля по украинскому направлению - Козака? Насколько я понимаю, он очень опытный и последовательный проводник политики Путина.

Козак - очень умный, хитрый и очень конкретный человек, лишенный иллюзий. И это очень важный момент. Он такой Косыгин наших дней. То есть он не повторяет за Путиным какие мантры, он все прекрасно видит, берется за дело и делает. Обратите внимание на его "успехи", конечно, это они для него успехи, а не для мира. Ну, вот смотрите, история с Приднестровьем. Это же козаковская история, когда он смог весь этот молдавский узел решить, то есть залить бетоном, сделать так, чтобы Приднестровье осталось...

...проблемой без решения. Гирей на ногах Молдовы.

Да. История с Абхазией и Южной Осетией тоже не без его участия. То есть, он очень опасен для Украины в этом смысле. Он сможет не через безумные какие-то днровско-лнровские визжания, через каких прилепиных, какие-то художественные фильмы, без всей этой "фигни", на которой позиционировался Сурков, он будет делать совершенно конкретные вещи. Он будет торговаться, и Украины будет, по сути дела, вынуждена торговаться с ним.

Как вы думаете, что он будет предлагать украинской стороне? Мы понимаем, что от этого и будет зависеть "ход торгов".

Я так понимаю, что сейчас он будет всячески торговаться с офисом Зеленского о том, чтобы шаг за шагом помогать Зеленскому в сохранении его рейтинга. Будут создаваться все условия, чтобы Зеленский мог в глазах своих избирателей выглядеть сильным лидером, который руководит. Причем это будет сделано, на мой взгляд, достаточно быстро. Зеленский на это пойдет, потому что в у него другого выхода нет, руки связаны предвыборными обещаниями. В то же время, конечно, будут всячески накачиваться антизеленские настроения в Украине.

Насколько я понимаю, Кремль будет разворачивать свою игру с одновременным участием "плохих и хороших полицейских". Ему просто нужно затянуть Зеленского в свой водоворот.

Конечно. Я уверен, что сейчас в Украине работает очень серьезная антизеленская группа, которая, конечно, для того и содержится Кремлем, чтобы коридор сделать как можно уже. Вы спросили, с чего начнется и какой торг предложит Козак, то я думаю, что торг этот уже предложен и выглядеть это будет так: "Мы даем тебе возможность сказать народу Украины, что ты берешь под контроль границу, а ты проводишь выборы и максимально сохраняешь Status quo среди наших замечательных "ихтамнетов", мол, верхний слой как-то снять, зачистить где-то ржавчину, совсем откровенных уродов выгнать, а масса, которая останется, конечно, должна получить амнистию. А как? Самое сложное сейчас для Зеленского - предотвратить агрессию даже не со стороны России, а со стороны смежного с теми территориями населения. Вот пример - Новые Санжары. У меня семья из Полтавы, поэтому я очень внимательно следил за тем, что там происходило. Вот представьте себе, что такая ситуация будет развернута в Донбассе. Кровь прольется неизбежно. И на кого, на чьи белые или зеленые одежды она ляжет? Вот этот сценарий Козак будет рисовать офису Зелинского на переговорах, и это очень узкий коридор, в который нужно будет зайти Офису президента Украины.