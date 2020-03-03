Алексей Блинов: Средние темпы роста украинской экономики равны нулю последние десять лет

4 марта, 2020, 07:03

Главный экономист Альфа-Банк Украина, рассказывает об экономическом росте Украины, так называемых "вариантах Яресько", о кредитной программе МВФ и о личных инвестициях

Интервью вышло в программе "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо, ведущий - Андрей Яницкий, руководитель Центра журналистики при Киевской школе экономики.

На прошлой неделе Международный валютный фонд рассказал о трех сценариях развития экономической ситуации в Украине. И даже по лучшему из них мы только через 20 лет догоним Польшу при условии, что Польша никуда не будет расти. Что, согласитесь, маловероятно. Согласны ли вы с этими сценариями? Какие у вас прогнозы относительно нашего будущего?

Ну знаете, говорят, прогнозы это дело неблагодарное, а 20 лет это дело довольно условное. Безусловно, в Международном валютном фонде известны долгосрочные прогнозы, а если посмотреть на их данные, то они прогнозируют примерно одинаковые темпы роста и для Украины, и для Польши. Но если мы посмотрим в прошлое, то, что есть уже фактически, увидим, что Украина против соседей выглядит не очень положительно. Даже в смысле не только догнать, но и сохранить расстояние. Например, за последние 10 лет среднегодовые темпы роста в той же Польше, которую здесь цитируют, были 3,5 процента. В соседней с нами Турции, несмотря на то, что там довольно часто бывают кризисы финансовые, как мы знаем, 5,5 процентов. В Украине средний темп роста 0.

Но у нас были периоды, когда были достаточно высокие темпы роста? С 2000 по 2007 год.

Безусловно. И мы знаем, чем все закончилось. Это, возможно, не лучший опыт для учебников по экономической истории, которым можно гордиться, потому что там большей частью рост был построен на определенных пузырьках. Крупнейший из них мы все знаем - валютная ипотека, которую помнят все украинцы, которым сейчас больше 30 лет.

Ну, кому-то повезло банк продать иностранцам за очень хорошие деньги, например.

Да. То есть в начале и в середине 2000-х было определенное стечение обстоятельств, связанное с тем, что в 90-е годы мы существенно упали. Там в среднем, если с 90-х считать, то мы снова выйдем в 0 или в минус. И с этой низкой базы Украина начала восстановление. Был очень такой период, который начался еще в 90-е в мировой экономике, вызванный глобализацией, когда все рынки постоянно росли. И мы помним, какие цены были на все сырьевые товары, когда Украина экспортировала гораздо больше металла, чем сейчас. Цены доходили до 800 тысяч за тонну металла. Сейчас это 400 и мы считаем это нормальной ценой. И тогда Украина в определенные годы, в 2004 был пик роста - даже 12% показывала.

Проблема в том, что сейчас, в нынешних обстоятельствах на горизонте в мире мы не видим, и МВФ это тоже констатирует. Кстати, очень интересная история. Вот есть прогноз того же Международного валютного фонда, но в 2019 году он 4 раза в течение года ухудшал прогноз роста, уже видя текущие результаты года. То есть, когда мы говорим о 20 годах, это очень условное такое дело, которое просто гипотетически можно рисовать по каким-то моделям, но не факт, что сбудется.

Сейчас в мировой экономике ситуация не такая благоприятная. Мы видим, что в Украине фактически нет существенного роста экспорта, особенно благодаря ценовому фактору, как это было раньше. Сейчас у нас основным двигателем экспорта является сельское хозяйство, в том числе благодаря рекордному урожаю прошлого года.

Действительно, в агропромышленном комплексе Украины 10 лет рост был существенное повышение производительности, благодаря инвестициям, новым технологиям, более организованному менеджменту растениеводства и частично животноводства. Мы это видим, но этого недостаточно, чтобы экономика поддерживала устойчивые и долговременные темпы роста.

Если подытожить, то можно сказать, что рост должен быть, но он должен быть разумным. Я хочу спросить о Международном валютном фонде. Можем ли мы надеяться на новую кредитную программу в этом году? Если можем, то когда? Что этому мешает? Все вокруг кредитной программы.

Все зависит от нас. Сейчас есть три ключевые темы, которые фактически стоят на долгой паузе. Они были и в прошлом году. Первая тема сейчас в Верховной Раде - это рынок земли. То есть, непонятно, каким является решение именно Украины в этом и, соответственно, какие будут дальнейшие прогнозы в отношении нашей страны. Второе - это вопрос определенности относительно ПриватБанка и всех этих судебных процессов, обжалований национализации. И третий вопрос текущий, который очень остро стоит, это вопрос с выполнением государственных финансов. Мы знаем, что в прошлом году государственный бюджет недобрал существенную часть доходов, и в этом году ситуация даже немного ухудшается в этом смысле.

Международный валютный фонд всегда уделяет очень большое внимание государственным финансам и сохранению умеренного баланса, а это одно из крупнейших достижений Украины - мы уже 4 года подряд держим небольшой дефицит. Они хотят видеть, что в этих условиях сокращения доходов у нас не будет неконтролируемого увеличения дефицита.

Понятно земля, ПриватБанк и бюджет.

Да.

В прошлом году экономика Украины выросла на 3,2%. Почему люди не чувствуют на себе этот рост, который фиксирующет Государственный комитет статистики?

Экономика - это наполовину психология, и мне больше подходят оптимистичные взгляды на ситуацию, что хоть что-то меняется. Помните, когда у нас был существенный рост так называемых социальных стандартов в 2006-2007 годах, когда каждое правительство приходило, если им это позволяло. Но бывает инфляция, о чем часто забывают. И мы тоже видели, когда смотрели социологические опросы, что людям все равно не хватает. То есть, есть определенный всегда настрой на то, что хотелось бы большего. И вообще, вы знаете, что у нас политическая риторика менее конструктивная и более, скажем так, направленная на раздувание проблем. Ситуация с коронавирусом: меньше говорят, как нам к этому готовиться, а больше говорят, как будет плохо нам всем.

В 2015 году министр финансов Наталья Яресько подписала с нашими внешними кредиторами соглашение о реструктуризации кредитов. И одним из условий этого соглашения был выпуск новых ценных бумаг, так называемых вариантов, по которым выплаты начинаются, если экономика Украины быстро растет. Действительно ли это угроза и должны ли мы уже что-то платить в этом или в следующем году?

Ни в этом, ни в следующем году мы ничего не платим по этим вариантам. Там первые потенциальные выплаты - это 2021 год. Но по итогам 19-го года мы сейчас уже можем сказать, что скорее всего это будет где-то там 20 миллионов долларов, такая большая сумма. Я для зрителей напомню, что это было. У нас были, фактически большая часть внешнего государственного долга, это все еврооблигации, они были обменены на новые, но только 80%, то есть четыре пятых были обменены, а эти 20 процентов были списаны, облигации, и взамен них выпустили эти варианты. В чем отличие варианта от долга? Во-первых, вариант не нужно погашать. То есть эти 3,2 миллиарда долларов в конце, когда они завершаются, их не нужно возвращать. В отличие от тех, которые были поменяны, и которые мы сейчас будем ежегодно возвращать.

Это какая-то новация была, насколько я помню.

Да, в мире это практиковалось в рамках реструктуризации, но для Украины это впервые. И, во-вторых, по этим вариантами не начисляются проценты. То есть, те 80% долга, которые были в новый долг переведены, мы каждый год платим довольно большие проценты. Там миллиард долларов ежегодно. По вариантам мы уже сэкономили за 4 года по 250, то есть это миллиард.

Если суммировать, это - выгодно?

Пока у нас в кармане на миллиард больше. Есть гипотетические условия, если мы будем быстро расти, то мы будем отдавать часть прироста ВВП, но формула имеет, во-первых, определенные меры предосторожности. А во-вторых она сконструирована таким образом, что мы не будем отдавать даже при безумном росте больше, чем дополнительно бюджет будет собирать от роста экономики.

То есть нам надо либо сделать очень быстро, чтобы для нас эти выплаты были незаметны, либо не расти быстро, чтобы не платить ничего?

Ну да. Вы начали со сценария МВФ о 20 годах, варианты на 20 лет, то есть посмотрим в прошлое, сколько у нас за 20 лет было экономических кризисов, сколько в мире было экономических кризисов. Ситуация еще там трижды изменится до конца обращения вариантов, и мы можем проводить переговоры, то есть это будущее и плюс не нужно забывать о том, что в экономике деньги сейчас, уже мы сэкономили, они стоят больше, чем аналогичная сумма потом. А в Украине долларовая инфляция больше, чем в Америке, напомню. Посмотрите на наш ВВП в прошлом году, как он вырос в долларах, и посмотрите на реальный, который вырос всего на 3%.

Мы так органично подошли к следующему вопросу. Если перейти с макроуровня на микроуровень, на уровень конкретных людей, стоит ли им сейчас спешить скупать доллары, или им лучше класть деньги, гривню, в банки? Какая инвестиционная стратегия по таким макроумам, которые мы сейчас наблюдаем, наиболее выигрышная?

Я здесь может не буду уникальным и лично тоже следую этому правилу, то есть определенную часть все равно держу в иностранной валюте, но большую часть средств безусловно в гривне. Потому что, скажем так, даже несмотря на все эти истории с коронавирусом, с неопределенностью мировых рынков, Украина по показателям прочности к будущим кризисам выглядит довольно хорошо. То есть не нужно ожидать, что даже если в мире что-то случится, у нас повторится 2008 год. Мы не такие разогретые, возможно, к сожалению.

Сейчас в банковской системе ситуация со снижением ставок, то есть привлекательность гривневых депозитов ежемесячно уменьшается, к сожалению, для вкладчиков, позитив для заемщиков Украины. Это будет происходить, мы ожидаем, в первом полугодии этого года точно и дальше.

То есть лучше сегодня положить деньги на депозит, чем вчера?

Да. Потому что мы, например, как банк тоже пересматриваем ставки. И я могу сказать, что, например, я там уже не успел оформить определенный депозит, ставки будут уменьшаться, и поэтому если нужно ставку фиксировать, то лучше это делать быстрее. Депозиты в иностранной валюте в Украине дают незначительную доходность, не удовлетворяющую большинство наших зрителей. Это абсолютно не соответствует украинской инфляции, она в долларах, но определенную часть нужно держать, чтобы просто спокойно спать и не волноваться относительно валютного курса, но меньшую часть, безусловно. Потому что деньги должны работать.