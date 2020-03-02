Виталий Портников: Выборы в Словакии – привет из украинского будущего

2 марта, 2020, 13:06

Портников Виталий

Сообщения об итогах парламентских выборов в Словакии сводятся к тому, что протестная партия "Обычные люди и независимые личности" лишила власти «традиционных политиков из партии "Направление - Социальная демократия"

И теперь многолетнему руководителю Словакии Роберту Фицо, который ушел с поста премьера, но фактически продолжал руководить страной из-за кулис, придется перейти в оппозицию. Таким образом, Словакия вписывается в общий тренд "простые люди» против «жирных политиков", а лидера партии победителей Игоря Матовича так и хочется назвать "словацким Зеленским".

Но это все замечательно выглядит, если только не знать политическую историю Словакии. В 2006 году Роберт Фицо выиграл парламентские выборы после нескольких лет успешных экономических и политических реформ, которые проводились словацкими либеральными партиями. Именно этот человек был "приговором" словацким реформам и словацким политикам. Именно он использовал популистские и ксенофобские лозунги, которые с удовольствием потребляли его невзыскательные соотечественники.

Что произошло за эти 14 лет в Словакии? Победители выборов говорят о ней, как о мафиозном государстве. Для того, чтобы словацкое общество осознало этот простой факт, понадобилась трагедия – убийство журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой. Куцияк и занимался расследованием темных связей премьер-министра Фицо. Если бы не это убийство, Фицо имел бы сейчас все шансы сформировать новое правительство Словакии и править страной еще лет пять, а то и десять.

Но самое главное – правление Фицо посеяло в словацком обществе недоверие к политикам как таковым. Многолетний руководитель страны заставил словаков дышать популизмом, как воздухом. Именно поэтому победить его могли только популисты – потому что никаких политических сил, которые пользуются авторитетов у большого количества населения, в стране просто не осталось. Союзниками Фицо были правые популисты и ксенофобы, само существование которых превращало премьера в респектабельного лидера. А его противниками оказались люди с улицы, борцы с коррупцией и мафией, о политических намерениях которых никто не знает. Уважения к политическому процессу, понимания политики как профессии у словаков больше нет. Тоже самое ожидает и Украину. И у нас теперь на выборах будут тоже постоянно побеждать случайные люди, а мы будем гадать, поможет ли это преодолеть кризис или только углубит его.

Потому что процессы, которые были запущены в Украине в 2019 году, в Словакии начались в 2006 году, с победой Роберта Фицо и маргинализацией словацких реформаторов. И если интересно, что происходит в стране, в которой популисты задерживаются у власти – что ж, добро пожаловать в Братиславу!