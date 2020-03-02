"Русская весна": уроки российской агрессии

2 марта, 2020, 11:49

1 марта 2014 года Совет Федерации Федерального собрания РФ принял постановление, которым "предоставлял согласие" Путину на использование Вооруженных Сил России на территории Украины "до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране"

Основанием для этого решения якобы стало обращение лишенного полномочий президента Виктора Януковича. В свою очередь, Янукович опирался на якобы неоднократные обращения "властей" АР Крым к нему самому.

О факте обращения Януковича заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрей Клишас, а позже сам документ якобы был в руках покойного представителя РФ в ООН Чуркина на заседании Совета Безопасности.

Словом, все делалось в спешке и в режиме имитации. Позже сам Путин и российские официальные представители пытались избегать упоминаний о спектакле в Совете Федерации. Но эта дата и сам прецедент решения о вводе войск на территорию Украины и сегодня являются крайне важными для понимания той игры, которую ведет Кремль.

Анализируя политику России до 1 марта 2014 г. и в течение последних шести лет, прошедших с этого времени, можно сделать несколько выводов.

Во-первых, план по полномасштабному вторжению в Украину, установлению здесь своего "порядка" и, скорее всего, введению марионеточного подконтрольного Москве режима (с Януковичем во главе или без него) в Кремле существовал.

Вряд ли этот сценарий был основным. Ведь для его реализации должны быть заранее сформированы ударное военное соединение и масштабная полицейская миссия, подготовленная логистика и нормативная база. Вероятно, что основная роль отводилась местным пророссийским силам, которые активно выращивала московская агентура в ключевых регионах Востока и Юга, а также был расчет на силовые структуры, подконтрольные Януковичу-Клюеву-Захарченко-Якименко. Впрочем, деморализация правоохранительных органов и стихийная самоорганизация патриотических сил достигла на момент побега Януковича своего максимума, а прямая российская интервенция могла стать дополнительным стимулом сопротивления.

Не следует недооценивать также международный контекст событий. Украинские протесты стали ключевым событием тогдашнего мирового порядка дня. Майдан вызвал сочувствие и поддержку всего либерального сообщества. Поэтому прямое силовое вмешательство России могло бы ей стоить очень больших проблем (только в финансово-экономической сфере Запад до сих пор не принял по отношению к РФ и части тех санкций, которые были наложены, скажем, на Иран).

Все это говорит о том, что Путин все время колебался между двумя решениями: попытаться взять под контроль всю Украину руками местных политиков и силовиков, или отхватить лакомый кусок в виде Крыма и "сжечь дом" после ограбления в соответствии с уголовно-гебистской привычкой заметания следов.

В том, что руководство РФ действовало спонтанно и просто реагировало на ход событий на киевском Майдане, поверить просто невозможно. Скорее можно поверить, что агенты Путина направляли ход Революции Достоинства в выгодном для себя направлении, и в целом достигли при этом намеченных целей.

Такими целями были: перевод политического конфликта в насильственную форму, потеря легитимности центральной властью в Украине, дезорганизация и потеря управляемости силовых структур, паническое состояние населения, материализация мифа об «украинском фашизме» в виде радикальных националистических групп.

Это, в свою очередь, позволяло а) мобилизовать в поддержку политики Путина патриотические настроения внутри России, б) создать впечатление хаоса и неконтролируемого насилия в Украине для внешних наблюдателей; в) подорвать экономический потенциал Украины, разрушить государственные институты, социальный капитал и гражданский мир внутри страны.

Во-вторых, следует помнить, что у империи всегда чешутся руки где-то немного повоевать.

Искушение задействовать в конфликте с Украиной армию было для Москвы очень велико. Кремль сознательно сделал ставку на милитаризацию страны. Необходимый пропагандистский фон давало культивируемое с 2005 года Победобесие. Опыт вторжения в Грузию в 2008 году нужно было закрепить новыми кампаниями. В частности, хотелось испытать на деле вновь Силы специальных операций. Кроме того, в стране после двух чеченских войн накопился специфический контингент людей, склонных к насилию, которые могли направить свои навыки в русло бытового криминала или и организованно выступить против власти.

Украина же выглядела как идеальная жертва. Практически лишена боеспособных военных единиц и нормального государственного управления, с испуганным и дезориентированным населением, соседняя страна (с неконтролируемым рубежом) могла быть использована как учебный полигон для будущих "освободительных маршей" в зоне "особых интересов" РФ.

Верхняя палата Федерального Собрания приветствовала решение о возможности введения войск в Украине стоя и аплодисментами. Голосование было единогласным, хотя кворум из-за чрезмерной спешки организаторов остался открытым.

Илья Пономарев, который позже голосовал в Думе против принятия Крыма в состав РФ, утверждает, что решение об аннексии полуострова принималось ближайшим окружением Путина и по настоянию последнего в последний день Олимпиады в Сочи. То есть 23 февраля 2014.

Собственно, в этот день было принято окончательное решение об официальной аннексии Крыма. Понятно, что военная операция началась раньше (20 февраля), но она могла завершиться взятием под контроль органов власти, силовых структур, провозглашением «независимости» вроде Приднестровья или Абхазии и тому подобное. Но Путин решил сделать россиянам "дорогой" подарок и одним шагом перейти из статуса главы государства в статус вершителя истории России.

Очевидно, что политическое шоу, которое было 1 марта разыграно в Совете Федерации РФ, следует рассматривать как составную часть этой спецоперации. Публичность была нужна для того, чтобы предоставить действу пафос и драматизм.

В-третьих, Путин - очень осторожный человек, своей тактикой он больше похож на паука. Перед тем, как нападать, он пытается обезоружить жертву и максимально парализовать ее волю. Для этого используется гибридный арсенал из "паутины" и "яда".

Памятное голосование в Совете Федерации имело целью запугать Киев возможностью полномасштабного вторжения и предупредить вмешательство Запада угрозой поднятия ставок. Паралич воли на Печерских холмах, о котором свидетельствуют расшифровки дискуссии в СНБО, и оцепенение Запада подтверждают правильность такого расчета.

Как эти выводы могут помочь в сложившейся ситуации?

Первое. Мира нам Путин не подарит. В его картине мира нет места Украине, а есть лишь «украинская проблема», которую он должен рано или поздно "решить". Люди, которые говорят, что с Путиным можно договориться, являются либо дураками, или российскими агентами. И неизвестно, кстати, что хуже.

Второе. Главным психологическим оружием Путина является страх. В этом отношении Россия является крупнейшим производителем страха в современном мире. Она его потребляет в большом количестве для внутренних потребностей, но не меньше и выпускает на экспорт. Люди, которые перестают бояться, представляют наибольшую опасность для Кремля. Таких людей он пытается или уничтожить (как Немцова), или держаться от них подальше. Нас, разумеется, больше устраивает второй вариант.

Третье. Когда мы чувствуем, что нас начинают опутывать паутиной сомнений и делают нам ядовитые инъекции внутренней вражды и страха, то это значит, что паук готовится к нападению. Очень важно в этих условиях сохранять дееспособность всех средств защиты и ясный ум для оценки ситуации и принятия своевременных решений.

Ну, и последнее. В понимании российского руководства, "нормализация общественно-политической обстановки" в Украине еще не наступила. Поэтому нам и дальше нужна боеспособная, мотивированная армия, общий язык для внутреннего понимания и поддержки друг друга, а также вера в свои силы и свою правду.