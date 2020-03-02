2 марта, 2020, 20:53

Татьяна Зинченко

Поговорить с Богом

Великий пост - это первая большая и очень хорошая новость весны: мы ступили на путь, который приведет нас к светлому Воскресению. Не примите эти слова за банальные, ибо Пост - это время больших возможностей каждого из нас, время наилучшего открытия этих возможностей в себе. Когда, как не сейчас, когда пробуждается природа, небо становится выше и открытее, остановиться в своем беге, решительно отбросить все лишнее, надоедливую суету и поговорить с Богом. Наверное, каждому из нас Он хочет очень многое сказать ...

"Время поста - это время возможностей измениться к лучшему"

Так сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в своем напутственном слове в начале Великого поста.

"Зачем нам поститься? В первую очередь, пост побуждает нас к упорядочению образа жизни. Мы меняем привычный для нас распорядок именно для того, чтобы высвободить время и найти возможности для вещей, которые нам очень нужны, но в обыденности постоянно откладываются " на потом " . Во время поста мы ограничиваем потребление пищи для того, чтобы изменить само отношение к ней - находить удовольствие не в большем количестве или вкусовом качестве, а в простоте и достаточности потребленного.

Мы концентрируем свое внимание не на хаотических проблемах всего мира, которые порой напоминают безумный калейдоскоп, а на том, что важно именно для нас, для наших ближних. Мы переносим внимание с внешнего временного, на внутреннее - то, что имеет значение для вечности, а не только для настоящего. Таким образом, пост помогает нам избавиться от лишнего, избыточного в пользу должного, жизненно необходимого, ради того, что является действительно важным ", - сказал предстоятель ПЦУ Епифаний. Митрополит Епифаний "Каждый на собственном опыте убедился: чтобы найти правильное решение в сложной ситуации, стоит остановиться и посмотреть на нее со стороны. Поэтому попробуйте использовать время Великого поста с пользой: уделить общению с Богом и ближними ... - и вы увидите, как коренным образом изменится все, к чему вы привыкли, как утихомирятся страсти вокруг вас, как изменятся настроения и приоритеты, найдутся варианты решений сложных задач ", - подытожил митрополит.

Главное - не голодать духовно!

Иван Сидор, священник ПЦУ, преподаватель Киевской православной богословской академии, напоминает нам всем, что "настоящий пост не о том, сколько и ты съел, а о том, сколько людей ты накормил. И не голоден ли сам духовно".

"В воскресенье вечером была особая служба - Вечерняя с Чином прощения, - рассказывает отец Иван Сидор. - Когда просим друг у друга прощение. Делаем это, чтобы войти в пост с чистым сердцем и помыслами. В храмах будет звучать молитва преподобного Ефрема Сирина, которая будет сопровождать нас на протяжении всего поста. Заметьте, что в молитве преподобный Ефрем совсем не акцентирует внимание на еде. Современный мир часто воспринимает пост как диету ". Святой отец советует нам эту молитву - молитву-просьбу, молитву-благословение.

Молитва преподобного Ефрема Сирина: Господи и Владыко живота моего Духа праздности, уныния, властолюбия и суесловия не дай мне! Духа же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Да, Господи Царю, дай мне видеть вины мои и не осуждать брата моего, яко Ты благословен еси во веки веков. Аминь.

Мы - существа из плоти и крови. Семь заповедей Великого Поста

Их на своей странице в "Фейсбуке" написал отец Роман Грицишин, священник Храма Святого Миколая с Самбра. Прочитайте, и пусть простые, исчерпывающие и доступные советы отца Романа придадут веры в собственные силы, ибо собственные силы - поистине огромный клад, который надо извлечь из себя, изучить и развернуть на добро.

1. Питаться просто. Прежде чем говорить что бы то ни было о духовной составляющей поста, нужно обратить внимание на то, как мы будем питаться. Ведь заметно во время поста именно пищевые различия. Смысл поста - не в том, чтобы не есть животной пищи (пища сама по себе не делает нас ни ближе к Богу, ни дальше от него). Все мы - существа из плоти и крови, и вопрос нашего питания чрезвычайно важен. Общее правило: питаться нужно так, чтобы чувствовать легкость. Можно обременить себя и постной пищей. И не "зацикливаться" на еде. Вряд ли стоит искать по всему Интернету изысканные рецепты постных блюд. Меньше времени и внимания уделять приготовлению трапезы. Меньше денег тратить во время поста на еду.

Прежде чем говорить что бы то ни было о духовной составляющей поста, нужно обратить внимание на то, как мы будем питаться. Ведь заметно во время поста именно пищевые различия. Смысл поста - не в том, чтобы не есть животной пищи Все мы - существа из плоти и крови, и вопрос нашего питания чрезвычайно важен. И не "зацикливаться" на еде. Вряд ли стоит искать по всему Интернету изысканные рецепты постных блюд. Меньше времени и внимания уделять приготовлению трапезы. Меньше денег тратить во время поста на еду. Кстати, для некоторых категорий людей допустимые определения послабления в пище: для больных, занимающихся тяжелым трудом, беременных и кормящих и т.п. Но для этого лучше посоветоваться с духовником. Если нет такой возможности по каким-либо причинам, то принимайте ответственность на себя. Также известно, что "лучше недопоститися, чем перепоститися". Умеренность - вот золотое правило.

2. Отказаться от любой зависимости или привязанности. Пост - время нашего освобождения. Освобождение от того, что нас порабощает. В это время мы можем сделать маленький подвиг: отказаться от разрушительной привязанности. У каждого она будет своей. В настоящее время кто-то полностью воздерживается от алкоголя, кто-то - от курения, а кто-то - от телесериалов, клеветы ... Подобных подвигов не стоит требовать от других, но самому хорошо попробовать.

Освобождение от того, что нас порабощает. В это время мы можем сделать маленький подвиг: отказаться от разрушительной привязанности. У каждого она будет своей. В настоящее время кто-то полностью воздерживается от алкоголя, кто-то - от курения, а кто-то - от телесериалов, клеветы ... Подобных подвигов не стоит требовать от других, но самому хорошо попробовать. 3. Молиться регулярно. Пост без молитвы - вовсе не пост. Свою обычную "немолитвенность" нам удобно списывать на ритм городской жизни, семейные заботы, проблемы и тому подобное. Но попробуйте во время поста освободить для молитвы хотя бы по 10 минут утром и вечером. Можно читать обычные утренние и вечерние молитвы или что-то еще, например, Псалтирь, но во время поста до сих молитв нужно добавлять еще одну - короткую и емкую молитву святого Ефрема Сирина, задающую "тон" на эти недели.

Пост без молитвы - вовсе не пост. Свою обычную "немолитвенность" нам удобно списывать на ритм городской жизни, семейные заботы, проблемы и тому подобное. Но попробуйте во время поста освободить для молитвы хотя бы по 10 минут утром и вечером. Можно читать обычные утренние и вечерние молитвы или что-то еще, например, Псалтирь, но во время поста до сих молитв нужно добавлять еще одну - короткую и емкую молитву святого Ефрема Сирина, задающую "тон" на эти недели. 4. Читать Писания. Во время Великого поста Церковь ежедневные богослужения считывает три ветхозаветные книги: Бытие, Исаии и Притчи. Существует также благочестивый обычай за время поста прочитывать самостоятельно все четыре Евангелия. Трудно быть христианином, не зная Писания. Если вы еще не прочитали полностью Ветхий и Новый Завет - наверстает упущенное за будущие сорок дней.

Во время Великого поста Церковь ежедневные богослужения считывает три ветхозаветные книги: Бытие, Исаии и Притчи. Существует также благочестивый обычай за время поста прочитывать самостоятельно все четыре Евангелия. Трудно быть христианином, не зная Писания. Если вы еще не прочитали полностью Ветхий и Новый Завет - наверстает упущенное за будущие сорок дней. 5. Посещать богослужения. Великий пост - особое время в ритме церковных служб. Но почувствовать это можно, если только приходить в храм посреди недели. Ведь по субботам и воскресеньям происходят практически те же богослужения, что и всегда.

Великий пост - особое время в ритме церковных служб. Но почувствовать это можно, если только приходить в храм посреди недели. Ведь по субботам и воскресеньям происходят практически те же богослужения, что и всегда. Просто необходимо хотя бы раз за весь пост прийти на Литургию Преждеосвященных Даров (замечательно, если вы найдете храм, где она служится вечером) и причаститься, пережив этот день как время трепетного ожидания встречи с Христом. И очень важно быть в храме в Страстные дни, начиная с вечера Великого четверга. Но это время еще далеко, и о нем лучше поговорить другим разом.На Галичине недопустимо пропустить одну из 6 Крестных Дорог, - надо быть со Спасителем. когда Он страдает.

6. Очистить ум от суеты. Стоит ли полностью отключать телевизор, вводить мораторий на посещение блогов, форумов и социальных сетей - каждый решает сам. Но вот что действительно будет полезно-прочитать хотя бы одну хорошую книгу духовного содержания. Это может быть книга по истории Церкви, по основам вероучения, толкования на Священное Писание или что-нибудь еще.

Стоит ли полностью отключать телевизор, вводить мораторий на посещение блогов, форумов и социальных сетей - каждый решает сам. Но вот что действительно будет полезно-прочитать хотя бы одну хорошую книгу духовного содержания. Это может быть книга по истории Церкви, по основам вероучения, толкования на Священное Писание или что-нибудь еще. 7. Сделать то, что давно собирались. Определить для себя дело, о котором давно подумывали, но так и не сделали. Время поста - это время позитива. Все ограничительные мероприятия (в пище, развлечениях и др.) важны не сами по себе, но как средство освободить наше время и силы для главного: рост во Христе. А расти во Христе - это творить добро. Любить Бога, ближнего и себя . Стоит выбрать хоть одну такое дело, от которого будет хорошо не только вам, но и вашим ближним. Перед постом мы слышали слова Христа: "что вы сделали одному из малых сих, то сделали Мне". Немного подумав, вы наверняка обнаружите, как много можно сделать за эти 40 дней. Собрать вещи в детский дом, приготовить ужин своим родителям, сделать что-то полезное для дома, смастерить скворечник, вникнуть в то, чем живут ваши дети, наконец, - наверняка найдется множество идей.

Определить для себя дело, о котором давно подумывали, но так и не сделали. Время поста - это время позитива. Все ограничительные мероприятия (в пище, развлечениях и др.) важны не сами по себе, но как средство освободить наше время и силы для главного: рост во Христе. А расти во Христе - это творить добро. . Стоит выбрать хоть одну такое дело, от которого будет хорошо не только вам, но и вашим ближним. Перед постом мы слышали слова Христа: "что вы сделали одному из малых сих, то сделали Мне". Немного подумав, вы наверняка обнаружите, как много можно сделать за эти 40 дней. Собрать вещи в детский дом, приготовить ужин своим родителям, сделать что-то полезное для дома, смастерить скворечник, вникнуть в то, чем живут ваши дети, наконец, - наверняка найдется множество идей. Кроме этого, можно придумать и собственные "заповеди" поста. Они могут быть разными, но главное - постараться отнестись к посту серьезно, на самом глубоком уровне своего сознания. Ведь время поста это время, что требует от нас принятия решений и постоянных усилий.

"Ничего необычного: бездомный кормит голубей. Каждый может делать добро по своим возможностям! Каждый" - так подписал это фото отец Роман Грицишин.

Прообраз дороги Христа - Четыредесятница. Библейские истории

Великий пост состоит из собственно сорокадневного поста (Четыредесятницы) и поста Страстной недели. Но собственно Великий пост составляют лишь первые сорок дней, так называемая Большая Четыредесятница. Это - прообраз сорокадневного поста Иисуса Христа в пустыне.

Числу 40 Церковь издревле придает большое значение, это - своеобразный символ и мерило: 40 дней потопа, 40-летняя путешествие израильтян по пустыне. И в Новом Завете: 40-го дня Иосиф и Мария принесли Божьего Младенца в Иерусалимскую святыню, 40-дневный пост Иисуса Христа в пустыне, 40-дневное пребывание Его на земле после своего Воскресения. В наших обрядах на 40-й день приносят ребенка в церковь, чтобы ее оцерковиты, на 40-й день поминают умерших. А от 40 покут пришел и 40-дневный пост перед Пасхой.

Дни, которые идут после Четыредесятницы, - Лазарева суббота, Вербное воскресенье и шесть дней Страстной седмицы - христиане посвящают историям земного пути Христа - Воскресению праведного Лазаря из Вифании, Входа Господня в Иерусалим, в последнее проповедям Спасителя в храме, Тайной вечери.

"Великий Пост начинался от посыпки голов пеплом, раздача нищим остатков запустних блюд и сокрытия в шкафы бальных туалетов. Во время поста хлеб мазали повидлом, а не сливочным маслом, или макали в масло. К столу подавали селедку без сметаны, кофе также подавалась без сливок и без сахара, и вообще была с паленых желудей. Пили липовый чай, вместо десертов подавали мало сладкое печенье, так называемое "пожизненное" (wiekuiste), которое получило такое название из-за того, что его можно было есть даже через полгода после того, как оно было испеченное.

Женщины шесть недель носили украшения из черных агатов и из оникса, оправленный в серебро, или эбонитовую бижутерию. Во время поста не разрешалось играть веселой музыки. А уж то игралось - это лишь задумчивые и печальные мелодии (например, ноктюрны Шопена). Случалось , что на время поста у детей отбирали игрушки, оставляя взамен лишь найпошарпаниши, а вместо сказок им читали жития святых. Мужчины имели отказываться от алкоголя, курения; супруги должны были воздерживаться от общежития. в этом и вообще о пищевых ограничений Великого поста современная едицина полностью поддерживает пост как средство очищения и оздоровления организма, причем как физического так и психологического ", - писал Алексей Воропай в этнографическом очерке "Обычаи нашего народа ".

Не называйте это ограничением

В Пост по церковному уставу запрещается употребление в пищу скоромных продуктов (продуктов животного происхождения) - мяса, молока, яиц, рыбы. Кроме того, с понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится праздник, не употребляется и растительное масло. Рыба разрешается всего лишь дважды - на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и на Вербное воскресенье. Первый день поста (Чистый понедельник) и предпоследний - Великую пятницу (Страстную Пятницу) - рекомендуется проводить вообще без пищи.

Также по понедельникам, средам и пятницам была холодная пища без масла, во вторник и четверг - горячая пища без масла. По субботам и воскресеньям разрешалось масло и немного виноградного вина - для поддержания сил. Ранее в Великий пост отказывались и от сахара, но сегодня он разрешен. Однако тем, кто не может соблюдать пост полностью, от сладкого все же было лучше отказаться, чтобы хоть проявить свое стремление ограничить себя в пост.

Особенно набожные наши предки "разковали" (то есть ели раз в день).

Но и постной пищей также нельзя переедать, а придерживаться умеренности. Правила церковного поста ослабляются только для больных, тех, кто занимается тяжелым физическим трудом и для тех, находится в пути. Пост также не распространяется на младенцев. Святитель Иоанн Златоуст говорил: "Кто принимает пищу и не может поститься, пусть подает щедрую милостыню, пусть покажет непрестанную молитву ... В этом не может помешать ему немощь тела. Пусть примирится с врагами своими; всяческую злопамятность отгоняет от души своей" .

Праздники в Пост, когда снимаются определенные ограничения в еде:

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы: можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу; 11 апреля - Лазарева суббота: можно рыбную икру; 12 апреля, в Вербное воскресенье - рыбу нельзя.

Шаг за шагом - к обещанному нам небу

Первое воскресенье Великого поста называется "неделя сборная". Это - время начала таяния снега, по крайней мере надежд на его таяния, так говорят: «Неделя сбор - течет вода с гор".

Первый день Великого поста - "Чистый понедельник". В этот день принято чистить дом от "духа Масленицы" и ходить в баню, чтобы вступать в Великий пост очищенными духовно и телесно. А еще его называют жилистый понедельником. В этот день не готовят горячих блюд, а пекут лепешки из ржаной теста. Ими и водой часто и ограничивается понедельника трапеза христиан.

В первую субботу Великого поста собирались в церковь, приносили с собой хлеб, кутью и мед и заказывали большую панихиду по родным-покойниках. Этот обычай назывался "давать миску". Исходя из церкви, христиане "знаменовались" - целовали крест или икону, ибо "кто без благословения и знаменування уйдет из церкви долой - то все равно, как и не был в церкви". Те, что постились в этот день и соблюли все правила, называются "спасенниками". Каждый, кто говел, должен пойти на вечернюю, и "отнести причастие". Если же кто-то не пойдет, о нем говорят: "Он причастие украл!"

Четвертая неделя Великого поста - "Крестопоклонная". В среду на этой неделе - праздник креста. В этот день хозяйки пекли "кресты" с маком и смазывали их медом. Часть "крестов" хранили на время сева.

Шестая суббота - Вербная или Лазарева в честь воскресения праведного Лазаря. Этот праздник детей. Во время церковного обхода на вечерние дети носили иву; у кого была самая ветка вербы, то чувствовал себя счастливым.

"В древности в Украине бытовал обычай ходить из церкви в церковь, неся с собой посвященное ветки вербы. В этих походах активное участие принимали воспитанники духовных школ" бурсаки ". Этот обычай широко использовался в Киевской области еще в первой половине XIX века". В. Сапега "Украинские народные праздники и обычаи"

Последняя неделя перед Пасхой называют Великой, Страстной или Чистой. На этой неделе верующие люди соблюдают пост так же строго, как и в первую неделю.

Чистый четверг - день весеннего очищения. Христиане убирали дома, сады, огороды к празднику. Важно было помыться и помыть детей, чтобы очистись от болезней и чтобы они не цеплялись. Вечером в церкви отправлялись «Страсти» - утреня, во время которой верные в храме стоят с зажженными свечами. Люди пытались донести страстную свечу домой так, чтобы огонь не погас.

Большая или Страстная пятница - великий день для верующих. В этот день ничего не едят до выноса плащаницы из алтаря на середину церкви. Нельзя ни шить, ни вязать, ни рубить дрова, а также петь и веселиться.

В Пасхальную субботу делают яйца или писанки (иногда это делают в пятницу), пекут куличи. Каждый регион имеет свои традиции росписи писанок, хранит и гордится ими. Писанки - искусство, которым славится наш народ.

На Пасху к заутрене все идут в церковь. После праздничной литургии освящаются пасхальные яйца, писанки, куличи, скоромная пища, раздается "Христос Воскрес!" и вторит "Воистину Воскрес!". Затем семьи дома собираются за праздничным столом и разговляются, то есть снимают с себя все пищевые ограничения.

Храмы и весна Воскресения в полотнах Э. Межула

"Наша пища - не самоцель, а инструмент жить хорошо"

Хорошо - это значит, быть здоровыми и как можно дольше молодыми и бодрыми. Об этом не устает повторять Оксана Скиталинская, врач-диетолог, основательница Академии долголетия "Сто лет".

"Мы себя слишком подстраховываем, - говорит врач Скиталинская. - Когда говорится об определенных ограничениях в еде, как вот, например, в пост, когда предлагается питаться продуктами растительного происхождения, мы впадаем в определенный ступор: а как же без белка, то есть без м мяса? Однако мы живем в век доказательной науки. Она показывает, что преобладание растительной пищи над пищей животного происхождения, редкие приемы пищи, иногда - отказ от пищи - имеют чрезвычайно хорошее влияние на здоровье. И то, что сейчас есть посты, и они продолжались давно - наука подтверждает, что это очень и очень полезно. И для людей, которые живут современной жизнью, заняты, иногда питаются второпях и несбалансированно, переедет, пост - просто спасение ".

"Многие считают пост пережитком прошлого, не заморачиваются, не вникают в суть научных исследований, подтверждающих пользу поста, ведут активные "мясные" жизни, ни в чем себя не ограничивая. Врачи нередко подливают масла в огонь, написав длинный список противопоказаний (сама такая когда-то была, переживала, кого бы не забыть в тот список, - рассказывает о страхах и пост Оксана Скиталинская. - Этого не стоит бояться, если есть орехи, семечки, бобовые, крупы, грибы и ягоды. Кстати, есть хорошие заменители белка - растительные протеиновые порошки, ХХІ век на улице, время биотехнологий ".

Оксана Скиталинская к нынешнему посту подготовила ряд научно подтвержденных советов, соблюдение которых добавит и сил, и здоровья, и оптимизма. Вот ее главные постулаты быть всегда в хорошей форме и в хорошем настроении:

"1. Больше клетчатки в постном рационе способствует росту полезных микрорганизмов.

2. Больше биологически активных веществ из цветных овощей, фруктов, ягод, напитков и орехов дают организму мощный оздоровительно-лечебный эффект.

3. Меньше животного белка, особенно красного мяса, а взамен - больше растительного, это активирует системы восстановления клеток, увеличение резервов здоровья.

Многие люди переживают, что могут не дополучить белка и это как-то плохо повлияет на тело.

Если бобовые хорошо замочить на ночь, а затем проварить до разваривания, аминокислоты (из них состоит белок) легче освободятся из растительных мембран и легче усвоятся.

Выбор растительного белка широк: чечевица, фасоль, нут, маш, зеленый горошек (мороженый и сухой), стручковая фасоль - и там тех блюд очень много можно приготовить.

Сбалансированный состав аминокислот содержится в картофеле, поэтому одну отваренную и охлажденную до комнатной температуры картофелину можно смешать с различными бобовыми и грибами (рагу).

Не забывайте про квашеные овощи - источник пребиотиков, которые питают микробиоту.

Как результат - улучшение всех обменных процессов, настроения, цвета кожи, фигуры ...

Не менее важный пост информационный, эмоциональный, потребительский ", - заключает она.

Фото Оксаны Скиталинской

Готовить с заботой о родных

Им в дни поста тоже нужно посвятить и время, и внимание. Любовь, внимание, уважение - то, с чем идти по жизни самое приятное и легкое, а во время следования к большому празднику - и подавно. Так считает львовянка Оксана Дорош, которая, чтобы показать, что пост не ограничивает кулинарных фантазий, а наоборот, - добавляет к ним любви, опубликовала немало вкусных и полезных постных рецептов в сети. Зарегистрирован поделилась рецептом замечательных котлет из капусты. Приготовьте в пост!

Требуется: капуста белокочанная - 800 г., морковь - 4-5 шт., Яйца куриные - 3 шт., Лук репчатый - 2 шт, масло, соль, муку или манка, черный молотый перец.

Кочан капусты помыть, разрезать на 4 части и варить в подсоленной воде. Откинуть на сито, хорошо отжать ее и пропустить через мясорубку. Лук и морковь почистить, помыть. Морковь натереть на крупной терке, а лук нарезать полукольцами, все вместе потушить на сковородке. Когда немного остынет, также пропустить через мясорубку. Посолить, поперчить, добавить яйца и муку или манку (чтобы тесто было такое, как на оладьи - я добавила 3 ст.л.). Жарить на разогретом масле. Приятного аппетита!

Наш постоянный и любимый "кулинарный гид" Лилия Цвит к посту приготовила новое видео очень вкусного постного кекса с кокосовой начинкой. Прослушайте и примите во внимание на какой-то из праздников, которые приходятся на Пост. Будет очень вкусно!

Христиане ограничивают себя в пост не потому, что так хочет Бог. Цель поста - победа духа над плотью, укрепление духа, освобождение от соблазнов, это создание особого состояния физической природы человека, в первую очередь с целью ее духовного обновления. Потому что пустоту, которая возникает отречением от недобрых соблазнов, надо заполнить духом любви и благочестия. Это не означает только чистоту тела, но и чистоту мыслей. Святой Максим Споведник говорил: "Не пища зло, а чревоугодие".

Как на самом деле много можно сделать за эти 40 дней поста! Надо начать - пусть с маленького! И пусть путь к Пасхе будет светлым!