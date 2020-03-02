Как избавиться от целлюлита?
Чтобы избавиться от проблемы, нужно знать о ней как можно больше информации и главное, что нужно понимать, целлюлит - не заболевание, и одним массажем или новомодной процедурой, его избавиться.
Целлюлит - это просто косметический недостаток, с которым вы можете жить долго и счастливо, если не будете обращать на него внимание.
Врачи описывают целлюлит как характерные для женского организма изменения в подкожножировой клетчатке. То есть меняется рельеф кожи, и она становится похожей на апельсиновую корку.
Татьяна Багмет, врач дерматокосметолог, Института красоты:
"В некоторых местах - это может быть живот, бедра, ягодицы - нарушается кровообращение, лимфоотток, жировые клетки испытывают кислородное голодание, в них начинает накапливаться жир, лишняя жидкость и токсины. Соединительные ткани перегородки, которые находятся между жировыми ячейками, тоже уплотняются, и это ведет к тому, что формируются узлы, которые мы и видим в виде ямок и бугорков на поверхности кожи".
Фото: www.gettyimages.com
Существует 4 вида целлюлита, и если вы хотите, можете самостоятельно выяснить, какой у вас:
- Твердый - наблюдается у молодых женщин и подростков, ведущих активный образ жизни.
- Вялый - чаще возникает у женщин после 40 лет, когда уже мало физических нагрузок.
- Набухший - легко распознать. Нажмите пальцем сильно на кожу, на месте нажима будет еще долго оставаться ямка.
- Смешанный - это когда у одного человека, одновременно несколько видов целлюлита. Например, на ягодицах один, а на ногах другой.
Но если вы смотрите на себя в зеркало и не замечаете этих признаков, это еще не значит, что у вас нет целлюлита. Потому что существует такое понятие, как предцеллюлит - это начальная стадия, когда кожа гладкая и эластичная. Единственное, что может насторожить вас, - это синяки, которые появляются часто и долго не исчезают.
Фото: www.gettyimages.com
Если вы решили избавиться от целлюлита, следует знать, что это невозможно сделать быстро. Нужно начать целый комплекс мероприятий:
- Узнать основные причины его возникновения. Чаще всего это гормональные изменения в организме (заболевания щитовидной железы, яичников).
- Гиподинамия - распространенная проблема современных людей. Вы мало двигаетесь, на работу едете на машине или в общественном транспорте, вечером сидите дома у телевизора. Измените образ жизни, хотя бы дважды в неделю прогуляйтесь после работы по парку, выйдите на несколько остановок раньше и пройдитесь пешком. Обязательно делайте зарядку и в течение дня не сидите на одном месте, а двигайтесь. Начните свое утро не с кофе, а с физических упражнений.
- Огромную роль играет питание. Пересмотрите свой рацион питания, если не удается самостоятельно, обратитесь к диетологу.
- Если с вышеперечисленным у вас все в порядке, но вы постоянно нервничаете и переживаете стресс, целлюлит вам обеспечен. Стресс - это пусковой механизм. Поэтому дышите спокойно и свободно, займитесь йогой или пойдите в бассейн.
- Наследственность играет большую роль, поэтому стоит учесть этот фактор и начать профилактику, как можно раньше.
Татьяна Багмет, врач дерматокосметолог, Института красоты:
"В первую очередь мы можем и дома, если у нас нет возможности посещать салон, начать бороться с целлюлитом. Например, делать самомассаж и использовать при этом антицеллюлитные кремы. Но нужно с умом к этому относиться, ведь антицеллюлитные средства делятся на две группы. Те, , которые влияют на расщепление жира и содержат кофеин, и кремы-венотоники с охлаждающим эффектом, которые снимают отечность и тонизируют сосуды. Нужно обратиться к косметологу и посоветоваться, каким кремом пользоваться вам, и обязательно ухаживайте за своим телом каждый день".
Также мы разрушили топ-5 стереотипов о целлюлите и дали ответы на самые распространенные вопросы, смотрите об этом в программе "PROздоровья с Ириной Коваль".
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