Лидер отрасли празднует 50-летие: о прошлом и будущее Полтавского ГОКа компании Ferrexpo

28 февраля, 2020, 17:57

Наш диалог с мажоритарным акционером предприятий группы компаний Ferrexpo Константином Жеваго

Яркий пример экономического успеха и возможности экономического развития в Украине - именно так сейчас можно охарактеризовать ЗАО "Полтавский ГОК". О нелегком пути к производству мирового уровня, настоящем и перспективах комбината - наш диалог с мажоритарным акционером предприятий группы компаний Ferrexpo Константином Жеваго.

- Константин Валентинович, за 50 лет произошло становление предприятия с нуля до ведущих позиций в мировом рейтинге и среди аналогичных предприятий постсоветского пространства. Каким из достижений Полтавского ГОКа вы особенно гордитесь?

- Сегодня предприятие работает в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами и отвечает самым высоким требованиям международных рынков к добыче руды, ее обогащению и переработке, производству окатышей и поставке высококачественной продукции нашим клиентам по всему миру. С момента основания Полтавский ГОК никогда не позиционировался как самый крупный производитель окатышей в Украине, но сейчас, благодаря нашим инвестициям, самоотверженному и очень усердному труду трудового коллектива он стал лидером отрасли. Так, по результатам работы в 2018 и 2019 годах ПГОК выпустил продукции больше, чем остальные отечественные производители окатышей (Северный и Центральный горно-обогатительные комбинаты) вместе взятые. Наша доля в производстве окатышей в Украине превышает 50%, и это очень серьезная цифра. Объем экспорта продукции комбината в прошлом году составил почти 2% от всего экспорта страны. А это налоги для города Верхние Плавни, Полтавской области и страны в целом. А еще косвенные налоги, которые являются результатом нашего сотрудничества с Укрзализныцей, портами, расчетов с энергетиками, газовиками и тому подобное. Также стоит отметить, что благодаря работе на экспорт Полтавский ГОК обеспечивает поступление в Украину значительных объемов валюты, что является фактором для стабилизации национальной денежной единицы и экономической ситуации в целом.

Также наше предприятие является главным экспортером на постсоветской территории. К этой цели мы шли более 15 лет, планомерно повышая качество и количество продукции, ища новых надежных партнеров. Нам удалось открыть и завоевать рынки, где наших постсоветских конкурентов вообще нет. Сегодня мы единственные, кто по долгосрочным контрактам поставляет железорудные окатыши в Японию и самые лучшие и мощные заводы Германии, кто имеет долгосрочные отношения с предприятиями Австрии и Южной Кореи. На данный момент компания является третьим в мире экспортером железорудных окатышей для доменного производства. Я горжусь тем, что все сталелитейные компании из первого десятка мирового рейтинга являются потребителями нашей продукции.

Чтобы сохранять такие лидирующие позиции, необходима ежедневная тяжелая работа. Я искренне благодарен трудовому коллективу за преданность и кропотливую работу, благодаря чему удалось достичь таких высоких результатов.

- Ситуация на мировом рынке железорудного сырья нестабильна, чуть не каждый год мы наблюдаем колебания цены и спроса на продукцию. Как удается удерживать позиции?

- Здесь есть несколько факторов. Ключевым фактором, конечно, является качество продукции. Окатыши с массовой долей железа в 60% и 62% уже неконкурентоспособны. Мы предлагаем продукцию с содержанием железа от 65% и выше, с улучшенными механическими и физико-химическими свойствами. Это стало возможным благодаря значительным инвестициям. В развитие Полтавского ГОКа инвестированы десятки миллиардов гривен. На комбинате много оборудования, которое, скажем так, завершает свой жизненный цикл, а также техники, производительность работы которой не соответствует вызовам современности. С точки зрения безопасности, предсказуемости и стабильности производства, они нуждаются в обновлении. На это направлены наши значительные усилия. Определенный период финансово-экономический ситуация позволяла активно инвестировать в горно-обогатительные комбинаты. Пик пришелся на 2011-2012 годы, когда в производство было вложено более 600 миллионов долларов. Именно эти капиталовложения позволили предприятию и его работникам уверенно чувствовать себя сегодня и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. 2019-й не стал исключением. С точки зрения объемов инвестирования, это был один из крупнейших этапов развития Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов. Развитие предприятий не останавливается, корректируется только интенсивность.

Ежегодно мы наращиваем объемы производства. Ведь чем больше производится, тем меньше себестоимость единицы продукции. Снижение себестоимости железорудных окатышей является нашим ответом на вызовы мировых рынков.

Мы имеем мощную сырьевую базу, которая была разведана в 20-30-х годах прошлого столетия, и то, что все три месторождения расположены рядом, дает нам определенные, в частности логистические, преимущества по конкурентоспособности себестоимости нашей конечной продукции.

- Полувековой срок жизнедеятельности для такого предприятия, как Полтавский ГОК - это только старт. Какими Вы видите перспективы его развития?

- По моему убеждению, ПГОК имеет далеко идущее будущее - это длительный срок эксплуатации карьера, расширение горных работ, увеличение перерабатывающих мощностей. Рост объемов производства и улучшение качества товара - вот наши главные задачи. Это глубокий перспективный взгляд в будущее и чрезвычайно высокая ответственность перед коллективом предприятий группы компаний Ferrexpo, перед жителями города, ответственность за промышленное развитие всей Украине.

Большие инвестиции наряду с хорошим управлением дали возможности работать в соответствии с самыми высокими стандартами. Сейчас это компания мирового уровня, которая занимает видное место на международном рынке в сегменте элитных потребителей высококачественного железорудного сырья. Это предприятие развивается и будет продолжать свое развитие. Взвешенная и верная стратегия, непрерывное движение к ее внедрению, научно-практический подход, гибкие сценарии бюджетирования предприятия, кредитные возможности и многое другое является составляющими успеха Ferrexpo.

Оксана ДЫБА, "Телеэкспресс"