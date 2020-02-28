ГБР, политические преследования и молчаливое общество

1 марта, 2020, 10:36

Почему молчат правозащитники, когда в Украине происходят откровенные политические преследования, а активисты обсуждают это, как в советские времена, на кухнях, и может ли наша страна превратиться в постсоветский филиал путинской России - об этом в новом блоге Николая Княжицкого на Еспресо

Мы не замечаем, как как-то возвращаемся в советские времена, когда вместо социальной активности, гражданской активности, на кухнях обсуждаем перипетии нашей жизни и опускаем руки, когда надо действовать активно.

Не случайно об этом говорю. У нас есть целый ряд правозащитных общественных организаций, общественных активистов - очень много разных людей, голос которых сейчас не слышно. Не слышно, когда нарушаются права человека в принятии тех или иных законов. Не слышно, когда следственные органы выходят за пределы своих действий и прямо выполняют политический заказ.

Последний пример - ГБР, целый ряд дел. О деле Федыны и Звиробий говорили давно - очевидное прямое и простое политическое преследование. Следующее дело - Тани Чорновол. Абсурдное дело. - Из-за ее конфликта с работником одной из пророссийских партий ее обвиняют в том, что якобы она мешала деятельности журналистов. Хотя она намного больше журналистом, чем представители этих пророссийских политических партий.

И вот допросы Порошенко. Фарс, абсурд. Человек ходит на допросы, когда это необходимо, дает все показания. Обвиняют Порошенко в совершенно ненормальных для демократической страны фактах для страны, которая хочет защитить себя. Говорится, что он неправильно назначил судей Конституционного Суда, хотя сам Суд признал это назначение абсолютно законным и приказал закрыть дело. Говорится, что он не имел права давать указание украинским судам двигаться в украинских территориальных водах. И все обвинения в основном такого рода. Но ГБР продолжает и продолжает его преследовать.

Уже пленки Трубы сто раз показали, что была прямое указание преследовать Порошенко, но все молчат. Молчат правозащитники молчат активисты, молчат патриоты. И это странно, потому что так промолчим ситуацию, когда будут приходить за каждым. Захотят забрать ваш бизнес - придут, возбудят дело, позовут на незаконный допрос. Захотят политически на вас повлиять - тоже придут. Не нужно молчать, не нужно закрывать глаза на то, как наша страна постепенно с демократического европейского государства снова превращается в постсоветский филиал путинской России.