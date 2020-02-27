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Espreso.tvОбществоПодозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?

Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?


фото: ssu.gov.ua
Время новых лиц без опыта и квалификации оказался "золотым" для тех, кто хочет поквитаться за украинское движение

Если несколько месяцев назад экспрессивные сообщения в адрес то волонтеров, то нового главы ГПУ Рябошапки от бывшего регионала Андрея Портнова казались больше откровениями палаты номер 6, то сейчас, когда количество сообщений об обысках, преследованиях и подозрениях увеличивается, возникает логичный вопрос: "а что делать, когда ко мне в дверь постучат".

Интересно, что многочисленные правоохранительные органы не интересует откровенный криминал. Так, когда в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли тело с огнестрелом, а потом оказалось, что и хозяева, и гость были сильно нетрезвые - оказалось, что подозрение за "умышленное убийство" так никому и не объявили. Хотя, что тут такого, если господин Кожара - желанный гость во всех прийомах пула Виктора Медведчука и эксперт по инъекции ОРДЛО в тело Украины.

Зато параллельно в эти дни Андрей Портнов, который должен нести наказание за законы 16 января, взялся проверять, чем занимался со студенческих времен волонтер и основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега. В эфирах с участием "Страна юа" и Елены Лукаш разбирают даже студенческую стипендию Виталия в КПИ.

По факту, негласно позволив бывшим регионалам и их приспешникам вмешиваться в работу ГПУ, НАБУ, САП, ГБР Портнова и Лукаш, власть Зеленского создала опасный прецедент. И не только потому, что люди без каких-либо официальных полномочий имеют больше возможностей для расследований, чем условные Рябошапка или Венедиктова. По сути, два цветочка эпохи Януковича играют на раскол и потенциальный конфликт между всеми гражданами, так как вместо примирения идет наступление одиозных деятелей времени Януковича на деятелей Майдана. Произошло это потому, что Владимир Зеленский и его близкое окружение настолько заигрались в опасную миротворческую игру - "давайте вернем Донбасс любой ценой и отпразднуем шпротами", что сейчас очень в надобнсти стали лица, которые пытаются или прикрыть рот несогласным, или фактически отправить наиболее инициативных в эмиграцию.

Так, только за прошедшее время с полиции пришли с обысками к волонтерам Ukrainian Cyber ​​Alliance, которые на протяжении войны боролись с хакерской атакой, сообщали о дырках и раскрывали почты главных российских пропагандистов.

Также оказался под следствием волонтер InformNapalm Михаил Макарук, которому упорно шьют 109 статью Уголовного Кодекса - то есть, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

В абсурд превращаются скандалы, в которые попадают "журналисты" новой священной коровы и новоиспеченного политика Анатолия Шария - а именно Дмитрий Кучер. Молодому пропагандисту не раз попадало по носу, но вот подозрение за него вручили бывшему депутату Татьяне Черновол. За то, что она якобы препятствовала действиям журналиста, а именно: просто прекратила его видеосъемку на телефон в суде по делу Сергея Пашинского.

Так же София Федина и Маруся Звиробий, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугар стали по сути жертвами, чтобы власть и ее временные союзники с инстинктами хищников могли отчитываться, что хоть кого-то посадили до весны.

Хотя до своих пока не доходят. И подозрения тому же Портнову за угрозы Руслану Рябошапке и лжи по поводу расстрелов на Майдане пока не выносят.

Ситуация трагическая еще и тем, что сейчас почти отсутствует сильная и разнообразная оппозиция - в отличие от 2013 года, когда у каждого на выбор были либо "Батькивщина", либо "УДАР", либо "Свобода". Нет новых лидеров и нет плана развития страны. Есть большой кризис во власти, которая вынуждена либо пользоваться услугами способных юристов Лукаш и Портнова, либо искать в политических секонд-хендах списанных то Хорошковского, то Тигипко.

Это тоже когда-то кончится, но главное не дать посадить в тюрьму тех, кто выносил страну из огня в 2014-м, иначе завтра подозрение может получить каждый - за репост "Путин - пуйло" или шарж на Алину Кабаеву. Цель этого действа понятна - напугать каждого до заикания, чтобы тогда, когда страну будут разрывать, федерализировать, засунут в тело ее ОРДЛО и заставят отказаться от будущего, мы молчали, как рыбы, и лежали на дне.

 

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